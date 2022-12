So feierten prominente Frickaler als Kinder Weihnachten

Weihnachten «Ein Geschwisterchen zu kriegen, war für mich das schönste Geschenk»: So feierten bekannte Fricktalerinnen und Fricktaler als Kinder Weihnachten Für die AZ öffnen prominente Fricktalerinnen und Fricktaler ihr Weihnachtsalbum. Für SP-Grossrätin Colette Basler war es das grösste Geschenk, als ihre Mutter ihr sagte, dass sie nochmals ein Geschwisterchen erhält. SVP-Grossrat Christoph Riner freute sich besonders über seine ersten Ski und Soziologe Ueli Mäder über drei Hasen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Colette Basler mit ihrer jüngeren Schwester Jacqueline beim Weihnachtsfest 1980. zvg

Viermal werden wir noch wach, heissa, dann ist Weihnachtstag! Gerade Kinder können es kaum erwarten, bis sie am 24. oder 25. Dezember die Weihnachtsgeschenke unter dem Christbaum auspacken dürfen und die Frage beantwortet wird: Ist das sehnlich erwartete Geschenk dabei?

Die AZ hat bekannte Fricktalerinnen und Fricktaler gefragt, an welches Weihnachtsfest sie sich besonders erinnern. Im ersten Teil der Serie öffnen SP-Grossrätin Colette Basler und SVP-Grossrat Christoph Riner das Familienalbum.

Colette Basler (49) erinnert sich besonders gut an das Weihnachtsfest 1980. Basler war da sieben Jahre alt. «Meine Mutter flüsterte Patti und mir ins Ohr, dass wir nochmals ein Geschwister kriegen», erzählt die Bäuerin.

«Ein Geschwisterchen zu kriegen, war für mich das schönste Geschenk, eines, das bestimmt sonst niemand bekam.»

Die Vorfreude und das Kribbeln seien riesig gewesen, so Basler. Und es folgte ein Mutmassen darüber, ob es nun wohl ein Brüderchen oder ein Schwesterchen geben würde. «Es war ein geheimnisvolles Geschenk, eines, das noch nicht fertig war, von dem man noch nicht alles wusste.» Es wurde ein Schwesterchen.

Weihnachten wurde im Hause Basler immer am 24. Dezember mit allen vom Uelberg, dem Hof der Familie, gefeiert. «Wir Kinder mussten in den Stall oder zum Grosi, damit das Christkind den Baum schmücken und die Geschenke drunter legen konnte.» Wenn die Mutter im Flur oder auf der Treppe vor dem Haus mit dem Glöcklein bimmelte, durften die Kinder wieder in die Stube.

«Wir rannten immer, weil wir dachten, wir würden vielleicht noch einen Blick auf das Christkind erhaschen.»

Natürlich gelang es nicht. In der Primarschule spielten die Kinder Gitarre und Handharmonika. «Alle sangen falsch und konnten nur die erste Strophe der Lieder», so Basler. Es sei immer besinnlich gewesen, aber immer auch sehr lustig. Nach einem guten Abendessen folgte für die Kinder der Höhepunkt: «Wir durften die Geschenke auspacken.»

Bis heute hat sich im Hause Basler nur wenig verändert. «Wir feiern immer noch gleich. Besinnlich, schön, mit schrägen Melodien, unkonventionell.» Basler ist es wichtig, «dass wir keinen Streit haben und dass die Familie beisammen ist».

Ihr Wunsch an die AZ-Leserinnen und -Leser: «Dass sie Zeit füreinander haben.» Zeit zum Reden, Feiern, Essen, Zusammensein. «Ich wünsche mir, dass sie für einmal die Hektik und die Tristesse des Alltags hinter sich lassen können. Ich wünsche ihnen Zeit und Liebe und dass niemand allein sein muss.»

Christoph Riner, SVP-Grossrat, mit seiner Schwester Sarah an Weihnachten 1984. zvg / Fricktal

Ein Paar neue Ski

Christoph Riner (45) erinnert sich besonders gut an ein Weihnachtsfest, an dem es fest schneite und seine beiden Grossmütter sowie ein Grossvater noch gelebt haben.

«Die Erinnerung an sie bedeutet mir sehr viel. Weihnachten mit ihnen war immer besonders schön.»

Ein Geschenk ist Riner in bester Erinnerung geblieben: «Ich bekam als Jugendlicher ein Paar neue Ski von meinen Eltern und das waren meine ersten neuen Ski. Es war so besonders, weil ich nie mit einem solch tollen Geschenk gerechnet habe.»

Gefeiert wurde im Hause Riner mit einem feinen Znacht. Danach sassen alle um den Weihnachtsbaum, den sein Vater «immer sehr schön schmückte». Zu späterer Stunde gingen alle zusammen in die Mitternachtsmesse. Bis heute ist es bei dieser Tradition geblieben. Riner sagt:

«Für mich ist das Zusammensein mit meinen Liebsten das grösste Weihnachtsgeschenk und sehr wichtig.»

Sein Wunsch an die Leserinnen und Leser: «Ich wünsche allen von Herzen frohe und besinnliche Weihnachten. All jenen Menschen, die an Weihnachten einsam, krank oder traurig sind, wünsche ich liebe Menschen, die sich um sie kümmern und ihnen ein bisschen Freude schenken.»

Ueli Mäder feiert 1959 Weihnachten im Familienkreis. Zvg

Drei Hasen und ein Stall

Ueli Mäder erinnert sich besonders an Weihnachten 1961. «Vor allem wegen des Geschenks: Ich war zehnjährig und erhielt Hasen», erzählt er. Die drei Kaninchen bekam er in einem selbst angefertigten Stall. «Mein Vater, ein Bauernsohn, bemerkte wohl, wie ich im Ebenrain-Hof mithalf, die Hasen zu misten. Drum schenkte er mir eigene.» Bei Mäders zu Hause wurde Weihnachten mit Singen und Musizieren gefeiert. «Mutter erzählte interessante Geschichten, die mich berührten.»

Heute feiert Mäder den Vorabend gerne mit seiner Frau; «einfach und besinnlich im Kerzenschein». An Weihnachten kommen die Kinder, Enkel und weitere Gäste. «Zuerst gehen wir spazieren, genehmigen uns dann ein Raclette, singen, musizieren und berichten, was uns gerade bewegt.»

Alle bringen auch ein Geschenk im Wert von etwa zwanzig Franken mit, sagen etwas dazu «und dann losen oder handeln wir aus, wer was bekommt». Sein Weihnachtswunsch an die AZ-Leserinnen und -Leser:

«Ich wünsche ihnen, das Fest so zu gestalten, dass es allen möglichst wohl ist.»

