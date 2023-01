Deutscher Dylan Lupo kämpft weiter gegen den Blutkrebs

Wehr (D)/Hochrhein Dylan Lupo kämpft weiter gegen den Blutkrebs – und setzt alle Hoffnungen in eine neuartige Gentherapie Die Leukämie-Erkrankung des elfjährigen Jungen aus der deutschen Nachbarschaft hat auch die Menschen im Fricktal bewegt. Eine Stammzellenspende kam aus medizinischen Gründen nicht in Frage. Doch jetzt bezahlt die Krankenkasse Dylans eine alternative Therapie und die hat mit auch dem Pharmakonzern Novartis zu tun. David Pister 12.01.2023, 05.00 Uhr

Glücklichere Tage: der leukämiekranke Dylan (Mitte) umgeben von seinen Eltern und seinen beiden jüngeren Brüdern. Bild: zvg

Der elfjährige Dylan Lupo aus Wehr (D), bei dem im Oktober 2020 eine akute Lymphatische Leukämie diagnostiziert wurde, hat jetzt eine neuartige Gentherapie erhalten. Nach einer Chemotherapie schien die Krankheit besiegt, doch im August 2022 ist der Krebs zurückgekehrt. Seitdem wird er wieder stationär im Universitätsklinikum Freiburg behandelt. Die Weihnachtstage konnte der Elfjährige zu Hause verbringen. Am 27. Dezember musste er zurück in der Klinik.

Nach dem schweren Rückfall im August hat Dylan eine weitere Chemotherapie durchstehen müssen – diese hat erhebliche Nebenwirkungen nach sich gezogen. Mutter Giusi Lupo sagt:

«Die Chemotherapie hat zu einem Versagen der Lunge geführt.»

Um die Funktion der Lunge zu sichern, musste Dylan intubiert und künstlich beatmet werden. Es kam zu Komplikationen bei der Intubation: Die Schläuche mussten mehrmals eingeführt und wieder herausgenommen werden. Infolgedessen war Dylans Lunge endgültig zu schwach und sein Körper erschöpft: Er musste ins künstliche Koma verlegt werden. Das war im Oktober. Seine Mutter sagt:

«An diesem Morgen wäre Dylan gestorben, hätten die Ärzte nicht so schnell reagiert.»

Zwei Monate musste Dylan auf der Intensivstation verbringen. Giusi Lupo war immer da. «Seit August bin ich 24 Stunden am Tag immer bei meinem Sohn», sagt sie.

Auch Emanuel Damiano (l.) und Fabio Riolo liessen sich für Dylan typisieren. Bild: Hrvoje Miloslavic

Im September 2022 hatte man noch nach einem geeigneten Stammzellenspender in Wehr gesucht. 332 Menschen liessen sich typisieren, was nicht nur Dylan, sondern auch allen anderen an Blutkrebs erkrankten Menschen hilft.

Dylan wog im künstlichen Koma nur noch 17 Kilogramm

Damals schien eine Stammzellenspende die einzige Möglichkeit, Dylan zu retten. Ein potenzieller Spender war zu 80 Prozent kompatibel. Doch Dylan lag zu dieser Zeit im künstlichen Koma. Er wog nur 17 Kilogramm. «Ich habe meinen Sohn nicht wiedererkannt», sagt Giusi Lupo.

Dann kam die Oberärztin mit der Hiobsbotschaft: Dylan sei zu schwach für eine Spende. Bei einer Transplantation von Fremdzellen müsse das Immunsystem auf quasi null heruntergefahren werden. Diese starke Chemotherapie hätte Dylan nicht überlebt. «Das war ein Schlag ins Gesicht. Ich dachte, jetzt ist es vorbei», so Giusi Lupo.

Es gleicht einem Wunder, aber heute sieht es anders aus: «Dylan geht es Gott sei Dank gut», sagt die Mutter des Elfjährigen. «Er hat vorhin einen Burger gegessen und konnte vom Bett aufstehen.»

Nach langem Hin und Her hat die AOK einen innovativen Therapieansatz übernommen. Bei der Kymriah-Therapie handelt es sich um eine sogenannte CAR-T-Zell-Therapie des schweizerischen Pharmakonzerns Novartis. Das erste Mal wurde eine Gentherapie gegen Krebs 2017 in den USA zugelassen, in der EU ein Jahr später.

Bei der CAR-T-Zell-Therapie wurden Dylan Immunzellen entnommen. Das Erbgut der Zellen wird dann so verändert, dass sie Krebszellen erkennen und zerstören. Mit Hilfe einer Infusion wurden Dylan die modifizierten Zellen verabreicht. Im Gegensatz zu einer Stammzellentransplantation muss das Immunsystem nicht ganz heruntergefahren werden.

Erst das zweite Verfahren an der Uniklinik Freiburg im Breisgau

Dylan ist das zweite Kind in der Uniklinik Freiburg im Breisgau, das an einem solchen Verfahren teilnimmt. «Neben der klinischen Behandlung und Betreuung der Patientinnen und Patienten bestehen intensive Forschungsaktivitäten mit dem Ziel, die Einsatzgebiete für die CAR-T-Zellen in Zukunft deutlich zu erweitern», heisst es auf der Website des Universitätsklinikums.

Die Therapie kann neurologische Nebenwirkungen zur Folge haben, deshalb muss Dylan noch einen Monat unter ständiger Beobachtung stehen.

Es sei ein Wunder, dass Dylan die schlimmen Nebenwirkungen vergangenes Jahr überwunden hat und nun therapiert werden kann. «Auch die Ärzte haben sich gewundert. Sie haben nicht aufgegeben», sagt Giusi Lupo. Möglich ist dies unter anderem durch die finanzielle Unterstützung. «Ich möchte mich am liebsten bei allen einzeln bedanken für die Spenden und Gebete.» Während Giusi Lupo in Freiburg bei Dylan ist, kümmert sich ihr Mann um die zwei anderen Kinder. Giusi Lupo sagt:

«Wir kämpfen weiter, geben nicht auf.»