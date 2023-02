Kampf gegen Krebs: Dylan geht es etwas besser

Wehr (D) Er träumt wieder vom Fussballspielen: Dem kleinen Krebspatienten Dylan geht es etwas besser Sein Schicksal bewegt: Der elfjährige Dylan leidet an Blutkrebs – schon zum zweiten Mal in seinem jungen Leben. Eine Welle der Hilfsbereitschaft für ihn und seine Familie schwappte in den vergangenen Monaten über die Region. Nun gibt es gute Nachrichten aus dem Spital. Sebastian Ridder 02.02.2023, 05.00 Uhr

Glücklichere Tage: der leukämiekranke Dylan (Mitte) umgeben von seinen Eltern und seinen beiden jüngeren Brüdern. Zvg / Aargauer Zeitung

Das Schicksal des elfjährigen Dylan Lupo bewegt die Menschen in der Region. Zum zweiten Mal erschütterte 2022 die Diagnose Blutkrebs das Leben der Familie. Die Welle der Hilfsbereitschaft in Wehr an der Schweizer Grenze und darüber hinaus ist gross. Eine Gentherapie gibt nun Hoffnung, wie Dylans Mutter Giusi Lupo erzählt.

Dylan hat im Uniklinikum Freiburg etwas Normalität in seinem Leben zurückgewonnen. Derzeit habe er keine Krebszellen im Blut. Er kann wieder essen, braucht keinen Rollstuhl und kann auf der Station spielen. Dinge, die vor etwa eineinhalb Monaten nicht selbstverständlich waren. Zum Fussballspielen ist er noch zu schwach, aber auf seiner Konsole spielt er mit seinem Lieblingsverein Juventus Turin. Dylan sei gut gelaunt, wenn er auf Station spielen kann. Seine Mutter sagt:

«Er versucht, die Ärzte immer mit seinem Charme zu überreden, eine halbe Stunde länger spielen zu dürfen.»

Er träumt wieder vom Fussballspielen und Juventus Turin: Dylan Lupo. Zvg / Aargauer Zeitung

Giusi Lupo lebt seit dem Rückfall im August 2022 wieder im Elternhaus für krebskranke Kinder, um jeden Tag bei ihrem Sohn sein zu können. Sie ist stolz, wie ihr Sohn die ganzen Behandlungen gemeistert hat. Selbst mit einem Tubus habe er noch mit ihr gescherzt.

Die ganze Familie sei erleichtert über Dylans Zustand. «Wenn es ihm gut geht, geht es der Mama gut», sagt sie. Sein Vater Andrea Lupo musste zwischenzeitlich seine Arbeit aufgeben, um sich in Wehr um Dylans Geschwister kümmern zu können. So oft es geht, kommt auch er seinen schwer kranken Sohn besuchen oder spricht ihm über Videoanrufe Mut zu.

Wenige Nebenwirkungen sind ein gutes Zeichen

So war es auch an dem Morgen, als Dylans Gentherapie begann. Dylan habe geweint, als er an diesem Tag die Infusionen bekam. Die Angst vor Nebenwirkungen, einem Nichtanschlagen oder einem erneuten Rückfall würden oft einfach überwiegen. Mutter Giusi Lupo möchte so gut wie möglich eine positive Einstellung bewahren. Eine enorme Leistung angesichts Dylans bisherigem Krankheitsverlauf.

Zur Überwachung möglicher Nebenwirkungen der Gentherapie muss Dylan für vier Wochen Tests über sich ergehen lassen. Treten nur wenige Nebenwirkungen auf ist das ein Zeichen, dass die Therapie anschlägt, ein schwerer Grad kann lebensbedrohlich werden.

Eine Stammzellenspende schien zunächst die einzige Überlebenschance des Elfjährigen zu sein. Deswegen wurde im September eine Typisierungsaktion veranstaltet.

Über 300 Menschen liessen sich bei der Aktion im September als potenzielle Stammzellenspender registrieren. Hrvoje Miloslavic / Aargauer Zeitung

Dann der nächste Schicksalsschlag: Ende 2022 musste Dylan aufgrund einer Lungenentzündung in ein künstliches Koma versetzt werden. In dieser Zeit sei ein potenzieller Spender gefunden worden – doch aus der Stammzelltransplantation wird nichts. Der Körper des Jungen hätte das zu diesem Zeitpunkt nicht verkraftet. «Das war wie ein Schlag ins Gesicht», sagt Giusi Lupo. Nun gibt die neue Therapie Hoffnung:

«Es gibt Momente, da lacht man und mal weint man.»

Auf der Elternstation lerne sie Menschen kennen, mit denen sie das gleiche Schicksal teilt. Es sei wirklich nicht leicht, optimistisch zu bleiben – vor allem, wenn sie von Kindern erfährt, die gegen ihre Krankheit verloren haben. Doch Guisi Lupo ist dankbar für jeden Menschen, der mitfiebert, mitweint oder emotionale Unterstützung leistet.

Der Traum vom Fussball und Juventus Turin

Viele Menschen sprechen ihr und Dylan Mut zu. Verwandte, Freunde und Bekannte sowie Firmen und Vereine helfen der Familie moralisch und finanziell. Sie sei unendlich dankbar und wolle das auch jedem Helfer und jeder Helferin mitteilen, sagt Giusi Lupo. Dylan bekommt mittlerweile auch wieder Unterricht auf der Station. Die Routine tue ihm gut. Er traue sich sogar, wieder daran zu denken, als Stürmer für seinen Fussballverein, den FC Wehr, auf dem Fussballplatz zu stehen.

Nach der Therapie soll Dylan noch eine Knochenmarkpunktion bekommen, um seine Blutzellenwerte zu kontrollieren. Sollten dabei keine Krebszellen wiederauftauchen, würde Giusi Lupo erst mal dem aktuellen Umfeld entfliehen. Am liebsten mit der Familie wegfahren und Ferien machen. Am besten in Turin, um Dylan seinen grössten Wunsch zu erfüllen: bei einem Spiel von Juventus Turin dabei zu sein.