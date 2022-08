Der 11-jährige Dylan hat Blutkrebs und sucht einen Lebensretter

Wehr «Bitte helft unserem Sohn» – der 11-jährige Dylan hat Blutkrebs und sucht dringend einen Lebensretter Dylan aus Wehr (D) ist bereits zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Nun benötigt er dringend eine Stammzellspende. Am 10. September soll bei einer grossen Typisierungsaktion ein Spender gefunden werden. Monika Olheide, Südkurier Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Dylan (11) aus Wehr (D) ist zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt und sucht einen Knochenmarkspender. Zvg

Er ist erst elf Jahre alt, doch die Last seiner Erkrankung ist unfassbar gross: Schon zum zweiten Mal in seinem Leben ist Dylan aus Wehr (D) an Blutkrebs erkrankt. Für seine Familie ist das ein grosser Schock. Am 4. August 2022 folgte auf eine Routineuntersuchung die Nachricht der Ärzte: «Dylan ist rückfällig.» Bereits 2020 war bei dem fussballbegeisterten Jungen Blutkrebs diagnostiziert worden, wie seine Familie schildert.

«Unser Leben hatte sich von einem Tag auf den anderen geändert und Dylan durfte kein normales Kind mehr sein.»

Es folgte eine Odyssee aus langwierigen Therapien, schweren Nebenwirkungen, Krankenhausaufenthalten und weiteren Erkrankungen. «Aber Dylan kämpfte wie ein Löwe», beschreiben seine Tante und enge Freunde der Familie. Mit Erfolg: «Dylan hatte das Monster besiegt.» Die Erleichterung war gross. Sogar sein Hobby Fussballspielen war für ihn wieder möglich.

Typisierung findet am 10. September statt

Anfang August 2022 dann der Rückschlag, der das Leben des Jungen erneut bedroht. «Das böse Monster, das Dylan schon einmal besiegt hatte, ist zurückgekommen», so Dylans Tante.

«Eine Welt bricht zusammen. Für ihn und für unsere ganze Familie.»

Die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) bestätigt: Damit der 11-Jährige eine Chance hat zu überleben, braucht er eine Stammzellspende.

Doch einen Spender, der hinsichtlich seiner Genetik in Frage kommt, ist in der Datenbank der DKMS nicht verfügbar. Nun beginnt die Suche nach einem geeigneten Stammzellspender oder einer -spenderin. Die Familie steht darum in Kontakt mit der DKMS. Gemeinsam mit der Stadt und weiteren Unterstützern wird am Samstag, 10. September 2022, von 11 bis 15 Uhr eine grosse Typisierungsaktion in der Schulsporthalle im Stadtteil Öflingen organisiert.

Appell der Eltern: «Bitte helft unserem Sohn»

Der Ablauf der Registrierung: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spendenwilligen ein Wangenschleimhaut-Abstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Mit dem Abstrich wird man in die Datenbank der DKMS aufgenommen. Zu einer Stammzellspende kommt es aber erst, wenn Bedarf besteht, man also passender Spender für einen Patienten ist.

Dylan ist ein absoluter Fussballfan und liebt Juventus Turin über alles. Manchmal streitet er sich liebevoll mit seinem Opa, wer denn nun der bessere Verein ist, Inter Mailand oder Juventus Turin. Doch daran ist momentan nicht zu denken. Dylan kann nur durch eine Stammzelltransplantation überleben.

Dylans Eltern bitten die Bevölkerung: «Wir wollen zusammenhalten und gemeinsam für Dylan da sein. Bitte kommt zur Aktion und lasst euch registrieren.» Sie wissen:

«Denn nur wer registriert ist, kann als Lebensretter gefunden werden und Dylan oder einem anderen Patienten eine Chance auf Leben geben! Bitte helft unserem Sohn!»

