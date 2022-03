Wegenstetten: Graffiti-Künstler übersprayt Vandalen-Schriftzug

Wegenstetten Wegenstetten: Graffiti-Künstler übersprüht Vandalen-Schriftzug Im Auftrag der Gemeinde Wegenstetten übersprühte der Zürcher Künstler «Romanesco One» ein unerwünschtes Graffiti. Der Künstler freute sich über den Auftrag. Nils Hinden 25.03.2022, 05.00 Uhr

Nach rund acht Stunden Arbeit sah das Graffiti so aus zvg

Der Stadtzürcher-Künstler «Romanesco One» sprayte am Donnerstag ein Graffiti auf die Betonmauern der Wegenstetter Mehrzweckhalle. Und dies völlig legal: Die Gemeinde Wegenstetten hatte ihn damit beauftragt.

Grund für das Engagement war eine unerwünschte Hinterlassenschaft: Zwischen 11 und 19 Uhr überdeckte der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Roman Schärer heisst, einen Graffiti-Schriftzug, der von einem Unbekannten hinterlassen wurde.

Gemeinde suchte Graffiti-Künstler

Zuerst sprayte Schärer die Silhouetten. Nils Hinden

So kam es dazu: Bei der Vergabe des Auftrags, der 2021 von der Gemeinde ausgeschrieben war, setzte sich «Romanesco One» gegen fünf Mitbewerber durch. Darüber zeigt sich der Künstler sichtlich erfreut: «Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Wand gestalten kann», sagt er.

Es ist nicht das erste Graffiti Schärers: Der Zürcher macht seit 2005 Wandmalereien und lebt von seiner Kunst. Dazu sagt Schärer:

«Ich mache Auftragsmalereien, verkaufe eigene Leinwand-Bilder und biete Graffiti-Workshops an.»

Mit seiner Tätigkeit hat sich der Künstler ein beachtliches Netzwerk aufgebaut: So folgen ihm beispielsweise auf der Social-Media-Plattform Instagram insgesamt rund 20'000 Personen.

Ramon Schärer schützt sich beim Sprayen mit einer Schutzmaske. zvg

Trotzdem würde der Zürcher gerne mehr Auftragsmalereien annehmen. Dazu sagt er: «Es ist in der Schweiz relativ schwierig, an solche Aufträge zu kommen.» Denn: In der Schweiz werde ein Graffiti eher als Abwertung, den als Aufwertung gesehen. Dem wolle er mit seiner Kunst entgegenwirken.

Das Motiv, das Schärer am Donnerstag umsetzte, war mit der Gemeinde abgesprochen. Er sprayte dunkle Silhouetten von Musikern, Sängern und Sportlern. Dazu kam ein farbenfroher Hintergrund.