Raiffeisen-klangheimli.ch soll wieder stattfinden

Zuzgen Nach zwei Jahren Pause: «Raiffeisen-klangheimli.ch» findet wieder statt Nach zwei Jahren Zwangspause steigt am 17. und 18. März die 15. Austragung des «Raiffeisen-klangheimli.ch.» Die Organisatorinnen und Künstler freut's. Nils Hinden 12.03.2022, 05.00 Uhr

Bald soll die 15. Austragung des «Raiffeisen-klangheimli.ch» steigen. Bild: Hans Christof Wagner / (19. März 2016)

Nach zwei Jahren Unterbruch findet das «Raffeisen-klangheimli.ch» in Zuzgen wieder statt. Am 17. und 18. März treten ab 20 Uhr der Schweizer Stand-up-Comedian Charles Nguela, das Blasmusik-Trio «Die Fexer» und das Flaschenmusiker-Ensemble «GlasBlasSing» im Zuzger Kulturzelt auf. Schon seit Jahren besteht das Programm aus musikalischen, wie auch Kömodieauftritten. Dazu wird den Besucherinnen und Besuchern ein Nachtessen aufgetischt.

Zur anstehenden 15. Ausführung des «Raiffeisen-klangheimli.ch» sagt OK-Mitglied Mario Hürbin: «Hoffentlich klappt es im dritten Anlauf.» Zum Zuschaueraufkommen meint er: «Wir erwarten, dass wir rund 850 Gäste begrüssen dürfen.» Ausverkauft sind die Events noch nicht. «Kurzentschlossene können noch Tickets kaufen», so Hürbin.

Eine grosse Vorfreude herrscht

Die Vorzeichen stimmen: «Ich spüre in meinem Umfeld und bei den Künstlern grosse Vorfreude», sagt Mario Hürbin. Letztere hätten immerhin zwei Jahre «kaum arbeiten können». Umso mehr sei er gespannt, wie die Stimmung kommenden Donnerstag und Freitag sein werde.

Dass dann alles funktioniert, dafür sorgen zahlreiche Helferinnen und Helfer von den Musikgesellschaften im Wegenstettertal, die an mehreren Tagen insgesamt über 200 Helfereinsätze leisten. Dabei gehen die Arbeiten schon am Samstag los, wenn der Aufbau beginnt. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt vollumfänglich der Blasmusikalischen Nachwuchsförderung im Wegenstettertal zugute.

Hauptsponsor freut sich, den Menschen im Tal etwas zurückgeben zu können

Hauptsponsor und Namensgeber des «Raiffeisen-klangheimli.ch» ist die Raiffeisenbank Wegenstettertal. Zum Anlass sagt Bankleiter Markus Haefliger: «Es ist schön, wenn wir den Menschen im Tal etwas zurückgeben können.» Die Bank hatte den Verein zur Blasmusikalischen Nachwuchsförderung im Wegenstettertal auch in den letzten zwei Jahren, als das «Raiffeisen-klangheimli.ch» jeweils abgesagt werden musste, finanziell unterstützt.

In vorpandemischen Jahren nutzte die Raiffeisenbank Wegenstettertal jeweils am Samstag die «Raiffeisen-klangheimli.ch»-Infrastruktur für ihre Generalversammlung. Mit dabei waren bisweilen rund 500 Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Nicht so dieses Jahr: «Die Coronasituation sorgte für zu grosse Unsicherheiten. So entschieden wir frühzeitig, die Abstimmungen wie in den letzten beiden Jahren brieflich abzuhalten», so Haefliger.

Verwaltungsratspräsident ist zugegen

Ganz verzichten müssen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter allerdings nicht. Stattdessen wird ihnen am Samstag, 19. März, im Kulturzelt des «Raiffeisen-klangheimli.ch» in Zuzgen ein Nachtessen mit Unterhaltung geboten. Mit dabei werden dann unter anderem auch der Raiffeisen-Schweiz-Verwaltungsratspräsident Thomas A. Müller und Chefökonom Martin Neff sein. Es werden rund 300 Gäste erwartet, so Haefliger.