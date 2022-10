Höhere Strompreise lassen Wegenstetter Skiliftbetreiber kalt

Wegenstetten Höhere Strompreise lassen Skiliftbetreiber kalt: «Hart treffen würde uns das nur bei einem Superwinter mit viel Schnee» Der Spiel- und Turnverein Wegenstetten (STV) betreibt die Skipiste Föhrlimatt in Wegenstetten. Mehrere Saisons über war dort schon kein Liftbetrieb mehr. Nun sind die Betreiber im Dilemma: Sie wären einerseits froh über Schnee in der kommenden Saison – obwohl dann die Stromkosten höher sein könnten. Hans Christof Wagner 22.10.2022, 05.00 Uhr

Schnee satt, so wie hier 2021, wäre für den STV Wegenstetten, Betreiber des Skilifts Föhrlimatt in Wegenstetten, ein Segen. Hans Christof Wagner (15. Januar 2021)

Beim Spiel- und Turnverein Wegenstetten (STV) ist das Prinzip Hoffnung ein treuer Begleiter: Jedes Jahr, meist in den Monaten Oktober und November, präparieren Helferinnen und Helfer die Piste am Skilift Föhrlimatt in Wegenstetten.

Sie montieren die Teller am Schlepplift, bringen die Sicherheitsnetze entlang der Piste an und machen die Skihütte parat, in der sich die Skifahrerinnen und Skifahrer so gerne aufhalten und deren Bewirtschaftung dem Verein traditionell hohe Einnahmen beschert – grössere als der eigentliche Betrieb des Lifts.

«Wir werden den Hang Anfang November bereitmachen», kündigt STV-Präsident Christoph Schreiber an. Die Idee sei schon aufzumachen für die Saison 2022/23. Aber eben: In der Hand habe man es nie. Da der Einsatz von Schneekanonen sich für den Verein nicht rentiert und daher nicht in Frage kommt, bleibt nichts anderes, als zu hoffen und abzuwarten, ob die weisse Pracht von allein vom Himmel fällt.

Zuletzt lag der Schnee im Januar 2021 satt

Zuletzt war das im Januar 2021 der Fall. Petrus hatte es gut gemeint mit dem Schnee. Der lag satt auf der Föhrlimatt – und zum ersten Mal war die Ende 2017 als Occasion gekaufte Pistenraupe im Einsatz, um dem 600-Meter-Hang zu walzen und zum Skifahren bereitzumachen.

Und dennoch entschied sich der STV dazu, den Schlepplift ruhen zu lassen und die Piste nur für den Schlittelspass zu öffnen. Die Angst vor grossen Menschenansammlungen mitten im damals geltenden Corona-Lockdown war zu gross.

Grün und nur ein Hauch weiss: Meist stand der Föhrlimatt-Lift in Wegenstetten in den vergangenen Jahren mangels Schnee still. Dennis Kalt (20. Februar 2018)

Über fünf Saisons hinweg stand der Skilift jetzt also schon still – wegen Schneemangels und einmal, 2020/21, auch wegen der Pandemie. Zuletzt lief er in der Saison 2016/17, in der Skifahrerinnen und Skifahrer mit 15 Tagen Pistenspass am Föhrlimatt geradezu verwöhnt wurden.

Wenn sich das 2022/23 wiederholen würde, hätte der STV ein neuerliches, aktuell begründetes Problem – die deutlich höheren Strompreise für 2023 im Fricktal. Auch die AEW, Netzbetreiber in Wegenstetten, hat Preissteigerungen von rund 25 Prozent fürs kommende Jahr angekündigt. Schreiber schränkt aber ein:

«So richtig hart treffen würde uns das nur, wenn der Lift über Wochen hinweg am Stück laufen würde – also, wenn wir einen Superwinter mit viel Schnee bekämen.»

Zudem sei ja die von AEW angekündigte 25-Prozent-Preiserhöhung vergleichsweise moderat, schiebt Schreiber nach. Nicht-AEW-Gemeinden hätten teils um ein vielfaches höhere Aufschläge beschlossen.

Hohe Strompreise bei nur kurzem Liftbetrieb kein Problem

Wenn man hingegen nur an ein oder zwei Wochenenden geöffnet habe – worüber der Verein schon froh sein könne, auch finanziell –, bliebe die Steigerung bei den Stromkosten noch überschaubar. Schreiber räumt aber ein, sich über den höheren Strompreis und dessen Auswirkungen auf den Föhrlimatt-Skibetrieb noch keine grossen Gedanken gemacht zu haben.

Im Januar 2017 war der Wegenstetter Lift noch gelaufen. Seitdem ruht der Betrieb. Dennis Kalt (18. Januar 2017)

Vermutlich wäre die Freude über eine mögliche Öffnung der Anlage grösser als der Wermutstropfen, mehr Geld für den Betrieb des Lifts einrechnen zu müssen. Denn schon immer haben für den STV dabei weniger wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle gespielt.

Wichtiger war dem Verein der Spass am Skifahren, und den Fricktalerinnen und Fricktalern, gerade der Jugend, die Möglichkeit zu bieten, ihr Hobby in der Nähe zu pflegen. Aber eben: Das hat der STV Wegenstetten nicht alleine in der Hand.