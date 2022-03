Zürcher Graffiti-Künstler Romanesco One arbeitet in Wegenstetten

Wegenstetten Graffiti mal ganz legal: Romanesco One sprayt sogar im Auftrag der Gemeinde Bunte Farben statt betongrau - darauf können sich die Wegenstetterinnen und Wegenstetter ab dem 24. März an der Mehrzweckhalle freuen. Roman Schären alias Romanesco One wird an dem Tag sein Graffiti auf die rund 50 Quadratmeter grosse Freifläche sprayen. Sein Entwurf steht schon fest. Hans Christof Wagner 17.03.2022, 05.00 Uhr

Einen Leguan wird Roman Schären alias Romanesco One am 24. März in Wegenstetten wohl nicht sprayen. zvg

Es ist sein erstes Engagement im Fricktal und Roman Schären alias Romanesco One sagt, er freue sich darauf. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, dann steht der Spray-Aktion am 24. März an der Mehrzweckhalle Wegenstetten nichts mehr im Wege.

Auf die dafür auserkorene Fläche hatte ein Unbekannter im September 2021 ein wildes Graffiti aufgesprayt – in den Augen der Gemeinde ein Vandalenakt. Aber es war der Anstoss zur Idee: Warum nicht selbst in die Offensive gehen und statt unerwünschter Schmierereien eine künstlerisch wertvolle Auftragsarbeit vergeben, welche die Gesamtfläche ausfüllt?

Fünf Künstlerinnen und Künstler meldeten sich auf Gesuch

Folgerichtig hiess der Aufruf der Gemeinde: «Graffiti-Künstler gesucht.» Fünf Künstlerinnen und Künstler meldeten sich – einer davon war Romanesco One. Doch es brauchte Zeit, um dessen Bewerbung und die der weiteren vier zu beurteilen, Konzepte und Offerten einzuholen. Als dann Romanesco One den Zuschlag bekam, war es November geworden. Das vereinbarte Honorar nennt die Gemeinde nicht.

Die Bewerbung Schärens hatte den Projektverantwortlichen am meisten zugesagt. Brigitte Schmid, Gemeindeschreiberin von Wegenstetten, sagt:

«Es waren vor allem die von ihm eingesandten Referenzbilder. Sein Konzeptvorschlag hat unseren Wünschen für die Gestaltung der Wand am besten entsprochen.»

Romanesco One selbst führt seine inzwischen grosse Bekanntheit in der Sprayer-Szene als möglichen Grund dafür an, warum er das Rennen gemacht hat. Er sagt:

«Ich mache Wandmalereien seit 17 Jahren. Ich lebe zu 100 Prozent von Kunst, mache Auftragsmalereien und Workshops und verkaufe Bilder.»

Romanesco One konnte für seine Bewerbung in Wegenstetten einige Referenzbilder vorweisen. zvg

Graffiti soll Mehrzweckhalle wiederspiegeln

«Wir haben in erster Linie unseren Wunsch nach einer thematischen Gesamtgestaltung mit den Themen Spiel, Sport, Musik, Spass und Begegnung formuliert und kommuniziert», sagt Schmid. Die Vorgabe war, dass das Graffiti all das widerspiegelt, was in einer Mehrzweckhalle so passiert - Schulsport, Kulturevents, Konzerte. Romanesco One verrät, wie er das künstlerisch umsetzen wird. «Ich werde die Silhouetten von Musikern, Sängern und Sportlern in dunkelgrau-schwarz halten und das, was sie umgibt, sehr bunt und farbig gestalten», erklärt er.

So sollen beispielsweise aus einem aufgesprühten Saxofon Farbwellen aufsteigen und bei einem Läufer Linien den ihn begleitenden Rückenwind darstellen. Der Künstler sagt:

«Mein Entwurf steht im Grunde fest, dennoch werde ich mir Raum für Improvisationen lassen.»

Wilde Sprayereien soll es an der Betonmauer beim Anbau der Mehrzweckhalle Wegenstetten künftig nicht mehr geben. Nadine Böni (21. September 2021)

Es dürfte also für Wegenstetten bis zum Schluss spannend werden. Am 24. März können Interessierte ihn beim Sprayen beobachten. Romanesco One geht davon aus, dass ein Tag ausreichen wird, das Graffiti aufzubringen. Er wird wohl zwischen 11 und 19 Uhr zugange sein.

Ist er fertig, hofft die Gemeinde darauf, dass die einheitliche Gestaltung der gesamten Wand weitere Sprayer davon abhalten wird, sich dort zu verewigen.