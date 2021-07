Wegenstetten: Wehmut schwingt bei Oberstufen-Verlust mit

Wegenstetten Ein Tal verliert seine Oberstufe: Bei Grossrätin Kathrin Hasler schwingt Wehmut und Bedauern mit Am Freitag nehmen rund 60 Sek-Schüler zum letzten Mal im Oberstufenschulhaus im Wegenstettertal Platz. Ab August werden sie in Möhlin unterrichtet. Der Verlust wiegt bei Politikern und Schulpersonal schwer. Dennis Kalt 01.07.2021, 05.00 Uhr

Im Schulhaus 1996 in Wegenstetten werden am Freitag zum letzten Mal Oberstufenschüler unterrichtet.

Lange hat das Tal für den Erhalt der Oberstufe gekämpft. Doch nun am Freitag werden zum letzten Mal Oberstufenschüler im Schulhaus 1996 in Wegenstetten Platz nehmen. Denn ab August werden die rund 60 Sek-Schüler der Kreisschule Wegenstetten-Hellikon in Möhlin unterrichtet. Für das Wegenstettertal und insbesondere Wegenstetten geht damit eine Ära zu Ende, beschloss denn die Gemeinde bereits 1891, eine Fortbildungsschule – was der heutigen Sekundarschule gleicht – mit drei Klassen zu gründen.

Als langjähriger Gemeindeammann von Hellikon kämpfte Grossrätin Kathrin Hasler an vorderster Front für den Erhalt der Oberstufe. Sie sagt:

Grossrätin Kathrin Hasler war zehn Jahre lang Gemeindeammann von Hellikon.

«Ich werde am Freitag das Oberstufenschulhaus nicht besuchen. Der Verlust schmerzt zu sehr.»

Neben der Wehmut schwingt bei Hasler auch bedauern mit. Darüber, dass man nicht noch mehr um den Erhalt gekämpft habe. Sie sei sich nicht sicher, ob man alle Mittel ausgeschöpft habe. Denn eins ist für sie klar: «Wir haben die Oberstufe unwiederbringlich verloren.»

Verlust an Attraktivität für junge Familien

Der Wegenstetter Gemeindeammann macht keinen Hehl daraus, dass die Auflösung der Oberstufe mit einem Verlust der Standortattraktivität einhergeht. Er sagt: «Viele junge Familien schauen sich bei der Wohnortsuche um; an welchem Ort und für wie lange ihre Kinder zur Schule gehen können.»

Doch ein Hinterhertrauern, so Wendelspiess, brächte nichts, man müsse nach vorne schauen und etwa dafür sorgen, dass die Postautoverbindungen optimal gestaltet würden. Positiv für Wendelspiess ist, dass Schulleiter Urs Hasler weiter angestellt bleibe und gleichzeitig Unterricht in der Oberstufe in Möhlin gebe. «So bleibt der Kontakt und Informationsaustausch gewährleistet», sagt Wendelspiess.

Schade findet es Thomas Roher, dass künftig die Oberstufenschüler aus dem Wegenstettertal nicht mehr die Möglichkeit haben, über den Mittag nach Hause zu kommen. Aus Erfahrung weiss er:

Thomas Rohrer, Gemeindeammann von Hellikon.

«Am Mittagstisch zu Hause bei den Eltern können die Jugendlichen auch mal Dampf ablassen, um für den Unterricht am Nachmittag den Kopf frei zu bekommen.»

Doch irgendwie, so Rohrer, gehöre eine etwas weitere Anfahrt auch zum Erwachsenwerden dazu. Und immerhin sei es für die Schüler ein kleiner Trost, dass einige Lehrerpersonen aus der Oberstufe im Wegenstettertal mit den Schülern mitwechseln. «So wird ihnen das Ankommen und Einleben erleichtert», so Rohrer.

Adrian Francke, Präsident Kreisschulkommission, spricht von einer miserablen Gefühlslage. Man habe sich so viel Mühe gegeben, sei aber in Gesprächen mit Möhlin um einen Aussenstandort auf Granit gestossen. Francke wünscht sich, dass sich das Wegenstettertal seine Oberstufe zurückerobert. Er sagt:

«Meine Vorstellung ist eine Fusion von Hellikon, Wegenstetten, Zeiningen und Zuzgen, damit man als grosse Gemeinde mehr politisches Gewicht für dieses Anliegen bekommt.»