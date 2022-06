Das Flederhaus in Wegenstetten verzeichnet viele Feriengäste

Wohnen in einem Denkmal ist besonders. Seit gut drei Jahren ist das in der sanft renovierten und vor dem Verfall geretteten «Alten Trotte» in Wegenstetten möglich. Feriengäste können dort ursprünglich, aber modern übernachten. Und ihre Mitbewohnerinnen, die Fledermäuse, fühlen sich auch wohl.

Andrea Worthmann 25.06.2022, 05.00 Uhr