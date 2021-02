Möhlin Wasserfahrer David Herzog hat den winterlichen Rhein ganz für sich allein Der 29-Jährige ist mit dem Winter-Weidling des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin auch in der kalten Jahreszeit auf dem Fluss unterwegs. Er und weitere Mitglieder sind die «Angefressenen» im Verein. Doch auch sie haben ihre Schmerzgrenze. Hans Christof Wagner 22.02.2021, 05.00 Uhr

David Herzog vom Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin ist auch im Winter auf dem Rhein unterwegs. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

«Im Moment komme ich mir wie ein Gondoliere vor», sagt David Herzog und lacht. Aber er schippert nicht über den Canal Grande in Venedig, sondern über den Rhein. Und er transportiert auch keine Touristen, normalerweise eigentlich gar niemanden. Nur heute den Journalisten. Und die 80 Kilogramm Zusatzgewicht spürt der 29-Jährige – vor allem flussaufwärts gegen die Strömung.

Die Winterfahrer gelten als die «Angefressenen» im Verein

Das Depot des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin liegt noch tief im Winterschlaf. Alle Weidlinge sind sicher im Bootshaus verstaut und warten auf die Einwasserung Ende März. Alle Weidlinge? Nein, einer liegt auch jetzt im Februar am Flussufer. Es ist der Winter-Weidling des Vereins. Rund acht Vereinsmitglieder nutzen ihn auch den Winter über, während andere – in coronafreien Jahren – in der Turnhalle oder im Fitnessstudio an ihrer Kondition feilen und sich auf die neue Saison vorbereiten.

Die Winterfahrer gelten als die «Angefressenen» im Verein – und David Herzog gehört zu ihnen. Und wie kommt das bei den anderen, bei den «Schönwetterfahrern», so an? «Klar, dass manchmal Sprüche fallen, aber die sind nie böse gemeint», antwortet Herzog. Sie haben sogar eine eigene Whatsapp-Gruppe eingerichtet, um sich untereinander zu koordinieren. Seit rund drei Jahren gibt es sie.

Beim Wasserfahren «deutlich fitter» geworden

Winter-Weidling? Naja, die Witterung hat an diesem Nachmittag schon mehr von Frühling. «Die Sonne scheint, das Kraftwerk hat die Wehre geschlossen, die Strömung ist gering», fasst es Herzog zusammen, legt das Ruder ein, stemmt sich stehend dagegen und stösst den zehn Meter langen und 300 Kilogramm schweren Weidling vom Ufer ab. Früher war Herzog Schiesssportler. Seit 2015 ist er Wasserfahrer, inzwischen auch bei Wettkämpfen dabei, und in den sechs Jahren «deutlich fitter» geworden, wie er berichtet. Auch flussaufwärts in Richtung Schwörstadt am deutschen Ufer hat er noch genug Power, um gleichzeitig zu rudern und zu erzählen. Er sagt in die Stille auf der Flussmitte hinein:

«Ich geniesse das Naturerlebnis, kann abschalten vom Job und komme innerlich zur Ruhe.»

David Herzog muss sich gegen die Strömung ganz schön ins Zeug legen. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Andere gingen am Rheinufer joggen. «Ich bin halt lieber auf dem Rhein selbst unterwegs. Da sieht man auch mehr.» Seine Beobachtungen: Schwäne, Enten und manchmal sogar ein Eisvogel.

Bei Minusgraden bleibt er manchmal auch lieber am Ufer

Wasserfahren im Februar – in dieser Zeit hat Herzog den Fluss für sich allein und geniesst die Einsamkeit. Es sind eben doch nicht alle so «angefressen» wie er. Wobei auch er seine Schmerzgrenze hat. Strahlend blauer Himmel, zwei Grad plus – das sei einmal die Wetterkonstellation gewesen, als er auf dem Rhein war. «Aber es war dann doch nur eine kleine Runde», erinnert er sich. Gefühlt waren die zwei Grad plus tief ins Minus gefallen. Auch Ende Januar mit dem Hochwasser und den tiefen Temperaturen danach sagte er zu sich: Muss nicht unbedingt sein. Soll ja trotz allem Spass machen. Herzog sagt:

«Der grosse Unbekannte und auch das Heimtückische ist immer der Wind.»

Da kann es in Hellikon, wo er wohnt, windstill sein und auf dem Fluss eine steife Brise wehen. Und wie bestellt kommt eine Böe, packt den Weidling und lässt ihn auf dem Wasser mit Leichtigkeit um die eigene Achse drehen. Wenn der Wind zu stark auffrischt, besteht die Gefahr, dass Herzog es aus eigener Kraft nicht mehr zurück zum Depot schafft.

Zwei Schwäne kreuzen seine Fahrt

Aber bei seiner jüngsten Tour ist das kein Problem. David Herzog könnte mit noch genügend Power in den Armen am Vereinssteg anlegen. Wären da nicht zwei Schwäne im Weg, die den Kurs seines Weidlings kreuzen. So heisst es warten. Vor Fahrtantritt hatte er versprochen: «Wir werden etwa eine Dreiviertelstunde unterwegs sein.» Und behielt recht. Aber es waren sehr kurzweilige 45 Minuten.