Fricktaler Transporteure haben keinen Chauffeur-Mangel

Warenverkehr Noch gehen den Fricktaler Transporteuren die Chauffeure nicht aus – auch dank der Grenzgänger Tankstellen ohne Sprit, leere Regale – seit Oktober macht die Versorgungskrise in Grossbritannien augenfällig, wie essenziell sich der Mangel an Lastwagen-Chauffeuren auswirken kann. Fricktaler Transporteure können sich über keine Knappheit beklagen. Ihnen kommt die Grenzlage zugute. Doch auch sie sehen die Herausforderungen, die vor der Branche liegen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Im Fricktal haben die Transporteure ihren Angaben nach keine Probleme, Chauffeure für Lastwagen zu finden. Deepblue4you / iStockphoto

Leere in englischen Supermärkten, Prügeleien um den letzten Sprit an Tankstellen: Es war wohl nie augenfälliger, wie die Versorgung mit Gütern von denen abhängt, die sie mit Lastwagen befördern. Droht das der Schweiz auch? Robert Winter, Geschäftsführer der Winter Transport AG in Eiken, glaubt nicht daran. Er erklärt für sein Unternehmen: «Wir haben kein Problem mit Chauffeurmangel.»

Auch bei Streck Transport, deren Schweizer Hauptsitz mit 320 Mitarbeitenden in Möhlin liegt, sei die Lage bei den Chauffeuren gut. Hendrik Caspar, Leiter Personalentwicklung, sagt:

«Ich kann mich nicht über die Zahl der Bewerbungen beschweren.»

Er schränkt aber ein: Das Interesse an Stellen im kaufmännischen Bereich sei höher als im gewerblichen, wozu auch die Chauffeusen und Chauffeure gehören.

1000 Euro weniger Chauffeur-Lohn in Deutschland

Ein Grund dafür, warum die Fricktaler Transporteure personell gut aufgestellt sind, ist ihre Grenznähe. Verdient ein Chauffeur laut Markus Meier, Präsident des Astag Aargau, in der Schweiz zwischen 5000 und 6000 Franken pro Monat, hat er bei einer Beschäftigung ennet der Grenze deutlicher weniger Lohn. «1000 Euro weniger», schätzt Martin Bäumle, Geschäftsführer einer Spedition im deutschen Murg, vis-à-vis von Sisseln.

Der Schweizer Hauptsitz der Streck Transport AG liegt in Möhlin. Zvg / Aargauer Zeitung

Fricktaler Transportunternehmen bestätigen: Ja, wir haben etliche Grenzgängerinnen und Grenzgänger auf unserer Lohnliste. Und: «Das höhere Lohnniveau ist bei der Personalrekrutierung sicher eine Hilfe», so Caspar. Aber nicht nur der höhere Lohn locke sie an. Hinzu komme, dass wer in der Schweiz zu einem Schweizer Lohn angestellt ist, in der Regel auch nur in der Schweiz unterwegs sei. Caspar führt aus:

«Unsere eigenen Fahrer sind überwiegend im nationalen Verkehr tätig und können in der Regel immer zu Hause übernachten.»

Im Bereich Fernverkehr arbeite man mit Partner- und Subunternehmen zusammen, was üblich in der Branche sei. Dort würden entsprechend deren Lohn- und Anstellungsbedingungen gelten.

Der Lastwagen-Führerausweis ist gratis

Und auch wenn die Fricktaler Unternehmen beteuern, sie hätten keinen Chauffeur-Mangel – auf der Suche nach ihnen sind sie dennoch. An Stelleninseraten ist auf den Internetseiten von Streck und der Galliker Transport AG, im Fricktal in Möhlin präsent, kein Mangel, auch nicht im Bereich Ausbildung. Caspar sagt:

«Generell streben wir eine Ausbildungsquote von rund zehn Prozent an. Das haben wir erreicht.»

Galliker betreibt am Hauptsitz sogar eine eigene Fahrschule. Der Lastwagen-Führerausweis ist für die Bewerberinnen und Bewerber gratis, die sich bei Galliker für mindestens drei Jahre verpflichten.

Ob – und wenn ja: wann – sich der Mangel an Chauffeusen und Chauffeuren auch hierzulande bemerkbar macht, darüber können auch regionale Transporteure nur mutmassen. Selbstfahrende Lastwagen sind auch für Caspar noch Zukunftsmusik. Er gibt zu bedenken:

«Vielleicht müssen wir einfach wegkommen von der Erwartung, dass alles von heute auf morgen verfügbar ist.»