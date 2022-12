Der FC Wallbach baut ein Klubhaus

Wallbach «Wir haben grossen Respekt»: Der FC Wallbach steht vor dem grössten Projekt seiner Geschichte Der FC Wallbach ist der derzeit erfolgreichste Fussballverein aus dem Fricktal, aber: Auf seinem Sportplatz Buenacher gibt es derzeit kein Klubhaus. Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Der Bau des Klubhauses ist dabei nicht nur finanziell das wohl grösste Projekt, das der Verein in seiner Geschichte zu stemmen hatte. Nadine Böni 07.12.2022, 05.00 Uhr

Der FC Wallbach baut beim Sportplatz Buenacher ein Klubhaus. Auf den Rückrundenstart 2024 soll das Gebäude fertig sein. Visualisierung: Zvg

Sportlich läuft es rund für den FC Wallbach: In der regionalen 2. Liga liegt die erste Mannschaft des Vereins in der Winterpause sensationell auf dem dritten Platz. Aber auch neben dem Platz haben die Wallbacher Fussballer dieser Tage etwas zu feiern: Der Bau ihres Klubhauses auf dem Sportplatz Buenacher steht bevor.

Dieses wird in der Nordost-Ecke des Sportplatzes zu stehen kommen. Vorgesehen ist ein zweigeschossiger Bau mit Lager- und Geräteräumen für den Unterhaltsdienst der Gemeinde sowie den FC, einer öffentlichen WC-Anlage, 28 Parkplätzen sowie einem Klubhaus mit Restaurant und überdachter Terrasse.

Gemeinde und Klub teilen sich die Kosten

Klub und Gemeinde teilen sich dabei die Kosten. Von Seiten des Souveräns bewilligt wurden Kredite in Höhe von insgesamt 464’000 Franken für Gebäude, Umgebungsarbeiten und Solaranlage. Der Klub seinerseits rechnet mit Kosten in Höhe von rund 550'000 Franken für seine Bereiche, wie Präsident Florian Guarda sagt.

Der Baustart ist für das kommende Jahr vorgesehen, wobei zunächst die Erschliessungsarbeiten durch die Gemeinde anstehen. Im Herbst soll es dann mit dem Bau des Gebäudes losgehen. Beim Verein laufen derzeit bereits die Planungen und Vorbereitungsarbeiten, um die sich eine eigens gebildete Projektgruppe kümmert.

Vorgesehen ist ein zweigeschossiger Bau mit Lager- und Geräteräumen für den Unterhaltsdienst der Gemeinde. Visualisierung: Zvg

Zu den Aufgaben gehört derzeit die Sponsorensuche, denn: Über eine halbe Million Franken sind für einen Verein natürlich kein Pappenstiel. Aber Guarda ist guter Dinge. Er weiss um die Stärke des Vereins – den riesigen Einsatzwillen und Zusammenhalt seiner Mitglieder.

Das «Hüttli» ist Teil der Klub-DNA

Ohne gross Werbung zu machen, seien bereits die ersten Sponsoren und Gönner gefunden, sagt Guarda. Über Werbekampagnen auf verschiedenen Kanälen und mit Infoanlässen sollen in den kommenden Wochen und Monaten weitere folgen. Hinzu kommt, dass der Verein in Absprache mit den Baufirmen gewisse Arbeiten selbst erledigen will. «Wir sind offen für jegliche Ideen, wie das Projekt unterstützt werden kann», sagt Guarda. Der Vereinspräsident weiss um die Bedeutung des Projekts:

«Es ist das wohl grösste Projekt in der Geschichte des FC Wallbach. Entsprechend haben wir grossen Respekt vor der Aufgabe, es umzusetzen.»

Das altehrwürdige FC-«Hüttli» am Finstergässli ist zwar in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig, aber es ist eben «auch Teil der Klubgeschichte und -DNA», wie es Guarda nennt. Und das soll mit dem neuen Gebäude beim Sportplatz Buenacher nicht verloren gehen:

«Es ist unsere Aufgabe, das Herzblut, das im alten ‹Hüttli› steckt, mit ins neue ‹Hüttli› zu zügeln.»

Und ja, irgendwo im Hinterkopf hat Florian Guarda auch, wie es einst werden könnte, in gut einem Jahr: Die Eröffnung des Klubhauses ist für den Rückrundenstart 2024 vorgesehen. Dann kann er – wie die vielen treuen Matchbesucherinnen und -besucher – die Spiele des FCW von der Terrasse des Klubhauses verfolgen. «Das ist eine schöne Vorstellung, die viel Motivation und Mut für die kommenden Aufgaben gibt», sagt Guarda.