Das Hochwasserschutzprojekt in Wallbach ist auf dem Weg

Wallbach Viele Jahre schon geplant – jetzt sind die Bagger endlich da: Die Arbeiten für die Hochwasserschutzmauer haben begonnen Seit gut zwei Wochen geht es am Wallbacher Rheinufer voran. Die Rheinstrasse ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet, die Bauarbeiter sind vor Ort. Das Hochwasserschutzprojekt ist auf dem Weg. Ende Sommer 2023 soll die Schutzmauer stehen und Wallbach auch vor einem 100-jährlichen Hochwasser Schutz bieten. Hans Christof Wagner 10.03.2022, 05.00 Uhr

Die Arbeiten für den Hochwasserschutz am Rheinufer in Wallbach haben begonnen. Hans Christof Wagner (9. März 2022)

«Zutritt für Unberechtigte verboten» heisst es neuerdings an der Rheinstrasse in Wallbach. Nur Anwohner dürfen passieren, um zu ihren Liegenschaften zu gelangen. Wer auf die Baustelle möchte, wird am Sperrschild auf die Pflicht zum Tragen eines Bauhelms hingewiesen.

«Seit dem 21. Februar ist die Rheinstrasse gesperrt und der Verkehr wird umgeleitet», sagt Wallbachs Gemeindeschreiber Thomas Zimmermann. Hintergrund sind die jetzt angelaufenen Arbeiten zwecks Errichtung eines festinstallierten Hochwasserschutzes am Wallbacher Rheinufer.

Ponton schwimmt auf dem Rhein

Weil zwischen Flussufer und Beginn der Privatgrundstücke wenig Raum bleibt, hat die mit den Arbeiten beauftragte Baufirma einen Ponton errichtet, der auf dem Rhein schwimmt. Darauf wird auch bald ein Seilbagger stehen, der Uferarbeiten vornimmt, wie Projektingenieur Claudio Derungs erklärt. Noch ist ein Bagger an Land damit beschäftigt, Werkleitungen zu verlegen, um Platz zu schaffen für die Pfähle und Fundamente der Hochwasserschutzmauer.

Und das sehen die Pläne vor: Entlang des Wallbacher Rheinufers soll auf einer Länge von 780 Metern eine fünf bis 65 Zentimeter hohe Schutzmauer entstehen. Im Ernstfall könnte diese mit montierbaren Aluminiumbalken auf mehr als zwei Meter erhöht werden und schützte so selbst vor einem extremen Flutereignis.

Beaver-Hochwasserschutzschläuche braucht es bald nicht mehr

Und obwohl der Rhein aktuell gerade mit Niedrigwasser gemächlich vorbeifliesst, soll das Projekt beitragen, ihn auch in sein Bett zu zwingen, wenn er sich in einen reissenden Strom verwandeln sollte. Selbst bei einem 100-jährlichen Hochwasser würde er mit der Mauer nicht mehr über die Ufer treten. Die Häuser der Flussanstösser blieben trocken. Die mobilen Beaver-Hochwasserschutzschläuche, die in Wallbach bei Hochwasser wiederholt zum Einsatz gekommen sind, wären unnötig.

Stopp, kein Zutritt mehr: Die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz in Wallbach haben zu Sperrung der Rheinstrasse geführt. Hans Christof Wagner

Der Hochwasserschutz und die damit verbundene ökologische Aufwertung des Rheinufers werden total knapp zehn Millionen Franken kosten. Der Kostenanteil Wallbachs wird 3,1 Millionen Franken betragen. Schon im Juni 2019 haben die Stimmberechtigten Ja dazu gesagt. Neben Wallbach tragen Bund, Kanton und Aargauische Gebäudeversicherung die Kosten.

Finanziell war schon lange alles in trockenen Tüchern – und doch verzögerte sich der Baustart. Zuletzt war eine Beschwerde gegen die Arbeitsvergabe schuld, dass es nicht voranging. Jetzt sagt Silvio Moser, der stellvertretende Projektleiter im Kanton Aargau:

«Angesichts der Vorgeschichte sind wir froh darüber, dass es begonnen hat. Wir rechnen mit dem Abschluss der Arbeiten bis Ende Sommer 2023.»

Aber was ist, wenn während der Arbeiten selbst ein Hochwasserfall eintreten sollte? Für ein solches Ereignis sei ein Zeitpuffer einkalkuliert, verspricht Derungs. Und für den Fall sei dann auch Platz für die Beaver-Schutzschläuche – aber dann wohl definitiv zum letzen Mal.