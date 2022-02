Alfons P. Kaufmann schwingt im Skilager den Kochlöffel

Wallbach Hier schwingt der Fraktionschef den Kochlöffel: Alfons P. Kaufmann kocht für das Wallbacher Skilager Seit 15 Jahren begleitet Alfons P. Kaufmann das Wallbacher Skilager und kocht dort neben den Klassikern wie Älplermagronen und Chicken Nuggets auch mal Risotto mit Rotkraut. Dieses Jahr war der Politiker allerdings zum letzten Mal dabei. Es war für ihn ein doppelter Abschied. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alfons P. Kaufmann, Fraktionschef Die Mitte, hier am Kochen im Skilager der Wallbacher Schule. Zvg / Aargauer Zeitung

Er ist ein Mann für alle Fälle: Als Fraktionschef der Mitte ist er mit allen politischen Wässerchen gewaschen, als Malermeister bringt er neue Farbe ins Leben und als Koch, so hört man allenthalben, hat er ein überaus gutes Händchen.

Alfons P. Kaufmann rührte im letzten Wahlkampf erfolgreich das orange Risotto für seine Partei an – Die Mitte legte bei den Grossratswahlen im Oktober 2020 um 0,7 Prozent zu – und er kocht seit 15 Jahren für die Wallbacher Schülerinnen und Schüler im Skilager. Wer ihn in dieser Woche erreichen wollte, landete ebenda – im Skilager in Wangs Pizol.

Die Kinder wollten lieber ins Skilager

Weshalb macht er das neben Job und Politik? Kaufmann lacht am Telefon. Angefangen habe es vor 15 Jahren, als seine Söhne lieber ins Lager als mit den Eltern in die Skiferien wollten – und so gingen Papa und in den ersten Jahren auch seine Frau einfach kochend mit. Kaufmann erzählt:

«Es ist zwar viel Arbeit und wir stehen fast nonstop in der Küche. Gleichwohl ist es für mich Erholung pur.»

Oder es war Erholung pur. Denn in diesem Jahr war Kaufmann zum letzten Mal dabei; er und Severin Guarda haben das Kochzepter einer neuen Equipe übergeben. Dies, weil der dritte im Kochbunde, Robert Kaufmann, im letzten November verstorben ist.

Auch das will gekonnt sein: Zwiebeln anbraten. Zvg / Aargauer Zeitung

Er war die gute Seele im Lager, immer zur Stelle, wenn es Hilfe brauchte, nicht nur im Lager, auch im Dorf. «Wir waren in den letzten 15 Jahren ein Superteam und hatten eine tolle Zeit zusammen in den Lagern», sagt Alfons Kaufmann. Man hört ihm die Betroffenheit an. Seine fürsorgliche Art fehle in der Küche, es sei nicht mehr das Gleiche ohne ihn.

«Nach seinem Tod war für mich klar, dass es jetzt Zeit ist, den Kochlöffel weiterzugeben.»

Umso mehr genoss er seinen letzten Einsatz in Wangs Pizol. 48 Kinder waren diese Woche dabei und 11 Erwachsene. Kaufmann lacht. «Da weiss man am Abend, was man gemacht hat.» Frühstück, Mittagessen, Nachtessen. Dazwischen jeweils eine bis zwei Stunden Pause.

Vom Birchermüesli bis zum Pot au feu

Birchermüesli anmachen, Pfannkuchen braten, Zwiebeln schälen, Gemüse rüsten, Rösti brutzeln, Spätzle braten, Älplermagronen zubereiten. Und auch die vier Zöpfe für das Morgenessen wollten jeden Tag gebacken sein. Und die Küchenutensilien gereinigt werden.

«Teller und Besteck erledigen die Kinder jeweils selber, aber das Arbeitsmaterial bringen wir Köche in Schuss.»

Was den Hobbykoch besonders freut: «Es wird immer alles ratzeputz aufgegessen.» Selbst beim Gemüse und Salat langten die Kinder stets kräftigst zu. Das spricht für die Köche – und für die Menuauswahl.

Hier setzten Kaufmann und seine Mitstreiter auf Abwechslung. Natürlich gibt es die Kinder-Klassiker wie Chicken Nuggets, Älplermagronen oder heissen Fleischkäse mit Kartoffelsalat. «Daneben kochten wir aber auch immer spezielle Menus», sagt er. Etwa Risotto mit Rotkraut oder ein Pot au feu. «Auch das kam gut an», freut sich Kaufmann, der sich so nicht nur in seiner Partei einen Namen als Risotto-King gemacht hat.

Die Lebensmittel kommen aus Wallbach

Die meisten Lebensmittel stammen dabei aus dem Volg in Wallbach; das Skilagerteam kauft traditionell dort ein, um den Dorfladen zu unterstützen. «Eine Supersache», findet Kaufmann.

Von den 15 Jahren als Skilager-Koch möchte Kaufmann kein einziges missen. «Es war jedes Mal ein wunderbares Erlebnis», sagt er. Natürlich sei es mit viel Arbeit verbunden. «Aber das Strahlen der Kinder zu sehen, das wog das Arbeiten bei weitem auf.» Und, fügt er schmunzelnd an, ab und zu reichte die Zeit ja dann doch noch für ein paar Kurven auf der Skipiste.

Gerade in diesem Jahr, findet Kaufmann, sei es besonders wichtig gewesen, dass das Lager habe durchgeführt werden können. Corona habe die Gesellschaft und die Gemeinschaft nun zwei Jahre fest belastet. Und kaum sei Licht am Horizont, würden die Ereignisse in der Ukraine alles überschatten. Er sagt:

«Da war es gut, dass die Kinder einige unbeschwerte Tag erleben durften.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen