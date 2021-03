Wallbach Einbruch in Waffengeschäft: Französische Polizei schnappt mutmassliche Täter Im Oktober 2020 versuchten Diebe, in ein Waffengeschäft in Wallbach einzubrechen. Der Ladenbesitzer bemerkte dies, worauf es zu einem Schusswechsel kam. Nun sind die mutmasslichen Einbrecher womöglich geschnappt. Nadine Böni 12.03.2021, 18.05 Uhr

Der Vorfall sorgte für Schlagzeilen: Ende Oktober 2020 versuchten Einbrecher mitten in der Nacht in ein Waffengeschäft in Wallbach einzubrechen. Als der Ladenbesitzer – er wohnt im selben Gebäude direkt über dem Laden – dies bemerkte, kam es zu einem Schusswechsel zwischen ihm und den Einbrechern. Diese ergriffen daraufhin die Flucht.