Wallbach Ein mutmasslicher Täter nach Schiesserei bei Waffengeschäft verhaftet – auch gegen den Händler läuft ein Verfahren Im vergangenen Oktober scheiterte ein Einbruchsversuch in ein Waffengeschäft in Wallbach. Ein mutmasslicher Täter wurde in Frankreich verhaftet. 05.04.2021, 07.41 Uhr

Der Bericht von Tele M1 zur Verhaftung eines mutmasslichen Schützen von Wallbach. Tele M1

(mwa) Einer der Beteiligten des Einbruchsversuchs in ein Waffengeschäft in Wallbach sitzt in Haft. Fiona Strebel von der Aargauer Staatsanwaltschaft sagt zum Regional-TV-Sender Tele M1: «Wir können mit Sicherheit sagen, dass einer der sechs Beteiligten des bewaffneten Einbruchsversuchs in Frankreich verhaftet worden ist.» Man habe bei den französischen Kollegen einen Antrag auf Verfahrensübernahme gestellt. Nach den fünf anderen mutmasslichen Tätern wird weiterhin gefahndet.