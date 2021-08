Wallbach: Veranstalter sagt Fricktaler Highland Games ab

Wallbach Die Kilts bleiben im Kleiderschrank: Veranstalter sagen Highland Games ab Beim Organisationskomitee ist die Enttäuschung gross. Doch das finanzielle Risiko für die Durchführung des Events nach schottischer Art ist aufgrund der Auflagen zu hoch. Bei Terminansetzung ging man noch vom Fallen der Beschränkungen für den Sommer aus. Dennis Kalt 05.08.2021, 05.00 Uhr

Die Fricktaler Highland Games – zu denen auch das Baumstammwerfen gehört – finden dieses Jahr nicht statt.

hcw (Wallbach: 5. Juni 2016)

Streitäxte, Hämmer und Baumstämme – dies alles hätte eigentlich am ersten Septemberwochenende in Wallbach durch die Luft fliegen sollen. Doch das Organisationskomitee der Fricktaler Highland Games, an denen die Teilnehmer im Kilt nach schottischer Tradition ihre Kräfte messen, hat sich entschlossen, den Event abzusagen. «Die Enttäuschung ist bei allen gross», sagt OK-Mitglied Tom Hasler. Doch das finanzielle Risiko einer Durchführung mit dem Mehraufwand durch die Umsetzung der verlangten Auflagen des Bundesamtes für Gesundheit sei zu gross.