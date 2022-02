In Wallbach starten die Arbeiten für die Hochwasserschutzmauer

Wallbach Beaverschläuche ade – ab 2023 schützt eine feste Mauer die Gemeinde vor dem Hochwasser Die Arbeiten zum Bau eines dauerhaften Hochwasserschutzes in Wallbach beginnen Mitte Februar. Sie dauern bis 2023. Danach ist die Zeit der mobilen Beaver-Schutzschläuche vorbei. Mit dem neuen System kann die Gemeinde sogar ein 100-jährliches Hochwasser abwehren. 02.02.2022, 05.00 Uhr

In der Gemeinde Wallbach wird am Rheinufer eine Schutzmauer gegen das Hochwasser entstehen. Visualisierung zvg

Darauf haben sie in Wallbach lange hingearbeitet: In wenigen Tagen beginnen die Arbeiten für den Hochwasserschutz am Rheinufer in Wallbach. Das geht aus einer Mitteilung des Kantons hervor.