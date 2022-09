Fricktaler Highland Games finden in Wallbach wieder statt

Wallbach war am Wochenende so schottisch wie sonst nie: Ob Baumstammwerfen, Gewichthochwurf, Heusackweitwurf, Streitaxtwerfen, Armbrustschiessen oder Seilziehen – die Wettkämpfe sollten so nahe am britischen Vorbild wie möglich sein. Zu Ehren der verstorbenen Queen Elisabeth II gab es sogar eine Schweigeminute.

Karin Pfister Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr