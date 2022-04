Alfons P. Kaufmann: Brückenbauer und Entscheider

Wallbach Alfons P. Kaufmann ist der Brückenbauer: «Ich mag es, Entscheidungen zu treffen und zu gestalten» Alfons P. Kaufmann, der Mitte-Fraktionspräsident im Grossen Rat, wird für seine brückenbauende Art über die Parteigrenzen hinaus geschätzt. Der Wallbacher ist keiner, der sich in seinem Leben zurückgelehnt hat. Nils Hinden Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Alfons P. Kaufmann am Wallbacher Rheinufer: «Es ist schön, wenn ich meine privilegierte Position nützen kann, um meiner Umwelt etwas zurückzugeben.». Alex Spichale (9. März 2022)

Als Politiker wird er für seine vermittelnde und brückenbauende Art über die Parteigrenzen hinaus geschätzt. Mit ihm könne man es aber auch einmal lustig haben, sagen Freunde wie auch politisch Andersgesinnte. Die Rede ist von Alfons P. Kaufmann, Fricktaler und «Die Mitte»-Fraktionspräsident im Grossen Rat. Über sich sagt Kaufmann: «Ich bin dankbar, in meinem Leben stets Glück gehabt zu haben.»

Hinter der Fassade Nils Hinden erstellte im Rahmen seines sechsmonatigen Praktikums bei der «Aargauer Zeitung» seine Fachmaturitätsarbeit an der Neuen Kantonsschule in Aarau. Diese trägt den Titel «Politikerinnen und Politiker hinter der Fassade» und enthält als zentralen Kern die Porträts über drei der vier Fricktaler Fraktionschefs im Grossen Rat: Claudia Rohrer (SP), Désirée Stutz (SVP) und Alfons P. Kaufmann (Die Mitte). Weiter amtet Colette Basler (SP) als Co-Fraktionspräsidentin. Die AZ publiziert diese Porträts als Serie.

Diese Positivität, dieses Geerdetsein merkt man ihm auch an. Er strahlt Optimismus und Zufriedenheit aus. Trotzdem machen sich bei ihm im Gespräch dann und wann auch Sorgenfalten breit – dann etwa, wenn er über die Spaltung der Gesellschaft spricht. Der Spalt in der Gesellschaft, den Corona noch vertieft hat, macht ihm Angst. «Das ist gar keine gute Entwicklung», findet er.

Sein Wunschberuf sorgte für Fragen

Kaufmann ist ein umtriebiger Mensch, der stets konsequent seinen eigenen Lebensweg ging, auch wenn dieser manchmal unkonventionell war. So etwa bei der Berufswahl. Kaufmann besuchte die Bezirksschule, ging danach aber nicht ans Gymnasium, wie viele seiner Klasse, sondern absolvierte eine Malerlehre. Der Entscheid hatte eine innere Logik: Sein Vater führte ein Malergeschäft. Er habe ihn aber nie dazu gedrängt, in seine Fussstapfen zu treten, im Gegenteil. Kaufmann erzählt:

«Mein Vater hat mich immer wieder gefragt, ob ich mir bei meinem Entscheid sicher sei.»

Auch Freunde und Bekannte hinterfragten die Berufswahl. «Es war wohl aussergewöhnlich, dass ein Bezirksschüler eine handwerkliche Lehre machen will», sagt Kaufmann heute. Doch das kümmerte ihn wenig. Er lernte seinen Wunschberuf trotzdem – und blieb ihm bis heute treu. Nach der Grundausbildung folgten mehrere Weiterbildungen, etwa zum Malermeister und zum europäisch geprüften Handwerker in der Denkmalpflege.

Alfons P. Kaufmann ist nicht nur Mitte-Fraktionspräsident im Grossen Rat, sondern auch Malermeister. Alex Spichale

Dafür war Kaufmann auch ein halbes Jahr in Italien, wo er den fachgerechten Umgang mit Freskomalereien erlernte. Er war gerne in Italien und diese Verbundenheit mit dem Süden ist bis heute geblieben: Der Wallbacher kehrt immer wieder gerne nach Italien zurück. Vor 30 Jahren folgte dann die Übernahme des elterlichen Malerbetriebs, den er heute mit rund 15 Angestellten führt und dem er 1994 eine Kundengipserei anfügte.

Ein unermüdlicher Macher

Seine Eltern haben ihn wesentlich geprägt: «Sie haben mir viele Freiräume gegeben und mir bei meiner Zukunftsgestaltung vertraut.» Dafür sei er ihnen dankbar, sagt Kaufmann, der mit drei jüngeren Geschwistern aufwuchs. «Ich hatte eine schöne und harmonische Kindheit.» Kaufmann hat ebenfalls vier Kinder – vier Söhne. Der jüngste ist 23-jährig und der älteste 32.

Kaufmann vertraute in seinen 60 Lebensjahren nicht nur auf sein Glück: Er war auch immer ein unermüdlicher Macher, der selbst für sein Glück sorgte. Er weiss, dass er auf der Sonnenseite des Lebens steht – und will davon auch etwas abgeben.

«Es ist schön, wenn ich meine privilegierte Position nützen kann, um meiner Umwelt etwas zurückzugeben.»

Dabei lebt der gläubige Christ nach dem Grundsatz: «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.»

Kaufmann mag es zu gestalten

Kaufmann, das bestätigen alle, mit denen die AZ gesprochen hat, ist ein unermüdlicher Macher, ein Chrampfer. Mit seinem Engagement und seiner Art wuchs Kaufmann in verschiedene Führungsrollen hinein, arbeitete sich hoch. So brachte es der Wallbacher etwa im Militär zum Major oder im Beruf zum Zentralpräsidenten des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes.

«Mir liegt Führungsarbeit», sagt Kaufmann. «Ich mag es, Entscheidungen zu treffen und zu gestalten.» Für ihn wäre es wohl schwierig, ein Angestellter zu sein, fügt er schmunzelnd an.

Seine Führungsqualitäten und breiten Erfahrungen dürften auch die «Die Mitte»-Fraktion dazu bewogen haben, Kaufmann nach nur drei Jahren im Grossen Rat Ende 2019 zu ihrem Fraktionspräsidenten zu wählen. Im Grossen Rat ist seine Expertise als Gewerbler gefragt.

Er braucht auch seine Freiräume

Ruhig zu und her geht’s bei Kaufmann selten einmal, auch in seiner arbeitsfreien Zeit nicht. Er möge es, wenn etwas los sei, sagt er. Für ihn ist es ein Greuel, einfach auf dem Sofa zu sitzen und die Zeit totzuschlagen. Er brauche aber schon seine Freiräume, fügt er an.

Diese bekommt er zum Beispiel, wenn er zum Ausgleich ein paar Tage im Tessin oder in Italien verbringt. Dort hat er dann auch Zeit für eine grosse Leidenschaft – das Suchen nach Kristallen und Mineralien, oder dem Wandern. Von dieser Leidenschaft zeugt auch sein Arbeitszimmer, das viele farbige Steine in verschiedenen Grössen zieren. Über die Steine sagt er, dass er glaube, dass sie eine Heilkraft besitzen. Er trägt denn auch mehrere Steinketten am Handgelenk und um den Hals.

Alfons P. Kaufmann kochte im Skilager von Wallbach. Zvg

Wenn Alfons P. Kaufmann keine Zeit hat, um ein paar Tage zu vereisen, widmet er sich einem anderen grossen Hobby: dem Kochen. Leidenschaftlich kocht Kaufmann allerlei Speisen, am liebsten für Gäste. Legendär ist sein oranges Risotto, das er auf der Wahlkampftour zubereitete, oder die Älplermagronen für die Kinder im Wallbacher Skilager.

Anfänge in der CVP schon im Teenageralter

In «Die Mitte», vormals CVP, trat Kaufmann schon im Teenageralter ein. Eine spektakuläre Sache macht er daraus nicht: «Es hat sich so ergeben und zu meinen Werten gepasst.»

Als Politiker rückt Kaufmann auch einmal von der Parteilinie ab oder ändert seine Meinung. So hat er etwa Sympathien für eine Drogenlegalisierung oder liess sich im Vorfeld der letzten Abstimmungen zu einem Ja fürs Tabakwerbeverbot umstimmen. Ein Fraktionskollege sagt über Kaufmann: «Er hört sich alle Meinungen an, kann gut vermitteln und die Kräfte kanalisieren.»

