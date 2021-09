Fricktal: Frauenanteil in den Gemeinderäten steigt an

Wahlen Gemeinderäte werden weiblicher: Im Fricktal steigt der Frauenanteil erstmals über 30 Prozent Jeder achte Ammannposten und jeder vierte Vizeposten ist ab dem kommenden Jahr in Frauenhänden. In 14 der 32 Gemeinden sitzt ab 2022 eine Frau im Rat, in ebenso vielen sind es zwei. Nach wie vor keine Frau wird in der nächsten Amtsperiode nur eine Gemeinde haben. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

In Zeiningen wurden mit Isabel Scheuerer (l.) und Melanie Sailer (2. v. r.) zwei Frauen neu in den Gemeinderat gewählt. Gisela Taufer (r.) wurde als Präsidentin bestätigt. Neuer Vize ist Alexander Kohler. Es fehlt Ralf Wunderlin. Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Der Frauenanteil in den Fricktaler Gemeinderäten steigt weiter und liegt im kommenden Jahr erstmals über 30 Prozent. Mit einem Frauenanteil von 31,5 Prozent ist nun fast jeder dritte Sitz in Frauenhänden. Zu Beginn der Amtsperiode 2014/17 lag der Frauenanteil bei 25,93 Prozent – gleich hoch wie zu Beginn der laufenden Legislatur, also Anfang 2018. Durch Rücktritte und Neuwahlen stieg der Frauenanteil während der Amtsperiode auf 26,54 Prozent.

Marion Wenger steht Wallbach ab 2022 vor. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Richtung stimmt also – und stimmt für die Zukunft zuversichtlich. In 14 der 32 Gemeinden sitzt ab 2022 eine Frau im Rat, in ebenso vielen sind es zwei. In zwei Gemeinden, Stein und Zeiningen, stellen die Frauen mit drei Vertreterinnen die Mehrheit. Zwar sitzen auch in Mettauertal drei Frauen im Gremium; da die Exekutive hier aber sieben Mitglieder zählt, sind die Männer (noch) in der Mehrheit.

Zweitgrösste Gemeinde hat keine Frau in der Exekutive

Ausgerechnet in der zweitgrössten Fricktaler Gemeinde, Möhlin, sitzt jedoch keine Frau im Gemeinderat. Das ist bereits in der laufenden Amtsperiode so, die Ende Jahr zu Ende geht. Und daran ändert sich im neuen Jahr nichts; trotz gut 11'000 Einwohnern fand sich keine Frau, die gegen die vier Bisherigen antreten wollte.

Verena Buol übernimmt in Gipf-Oberfrick das Ammannamt. Zvg / Aargauer Zeitung

Konstant ist die Entwicklung bei den Führungspositionen. In der laufenden Legislatur stehen fünf Frauen einer Gemeinde vor – in der nächsten werden es ebenso viele sein. Damit liegt der Frauenanteil in der Spitzenposition bei 15,63 Prozent.

Drei der fünf Frauen stehen ihren Gemeinden bereits jetzt vor: Françoise Moser ist und bleibt Gemeindepräsidentin von Kaiseraugst, Eveline Güntert übt das Amt weiterhin in Mumpf aus und in Zeiningen heisst die neue und alte Gemeindepräsidentin Gisela Taufer.

In Gipf-Oberfrick übergibt Regine Leutwyler (parteilos) das Zepter Ende Jahr an Verena Buol (SP). Neu steht in Wallbach mit Marion Wegner (Die Mitte) eine Frau der Gemeinde vor; sie löst Paul Herzog (SVP) ab. Dafür amtet künftig in Wölflinswil nach dem Rücktritt von Barbara Fricker ein Mann als Ammann.

Carole Binder ist ab 2022 neu Vizeammann von Magden. Zvg / Aargauer Zeitung

Aktuell üben neun Frauen das Amt des Vizeammanns aus. Das entspricht 28,13 Prozent aller Vizeposten. Dabei wird es in der kommenden Legislatur bleiben, allerdings gibt es bei den Gemeinden Rochaden.

Es sind kaum zweite ­Wahlgänge nötig

Neben kleineren Gemeinden sitzen mit Bernadette Ankli (Die Mitte, Stein) und Carole Binder (SP, Magden) auch in zwei grösseren Kommunen Frauen in der Führungscrew. Ankli ist bereits jetzt Vizeammann, Binder ist aktuell Gemeinderätin und übernimmt das Vizeamt ab 2022 neu.

Erstaunt hat gerade in ihrer Gemeinde, Magden, eines: Obwohl hier acht Kandidatinnen und Kandidaten zur Gemeinderatswahl antraten – so viele wie sonst nirgends – konnten alle fünf Sitze im ersten Wahlgang besetzt werden. Ein Grund dafür war die hohe Wahlbeteiligung von 52,8 Prozent. Diese ist zum einen auf die spannende Ausgangslage bei den Wahlen zurückzuführen, zum anderen ist sie der emotionalen Abstimmung über die «Ehe für alle» geschuldet.

Auch in vielen anderen Fricktaler Gemeinden sorgten die Wahlen in Kombination mit den eidgenössischen Vorlagen dafür, dass die Stimmbeteiligung höher war als bei anderen Abstimmungen. Und so konnten die allermeisten Sitze im Gemeinderat im ersten Wahlgang besetzt werden – natürlich auch dank eines Kandidatenhochs, das heute nicht mehr selbst­verständlich ist. Schon gar nicht, dass es zu Kampfwahlen kommt, wie neben Magden etwa in Gipf-Oberfrick, Laufenburg, Möhlin oder Frick.

Oeschgen sucht noch den Ammann

Offen ist aktuell noch ein Sitz im Gemeinderat in Obermumpf sowie in Ueken; hier ist das Mandat allerdings befristet, da die Gemeinde mit Herznach fusioniert und deshalb im nächsten Jahr Neuwahlen anstehen werden. Noch offen ist zudem nach der Abwahl von Christoph Koch, wer in Oeschgen Ammann wird.

Und auch für den Vizeammannsitz in Zeihen braucht es einen zweiten Wahlgang, da Amtsinhaber Michel Dietiker nicht wiedergewählt wurde. Noch unklar ist ebenfalls, ob es in der Fusionsgemeinde Böztal zu einem zweiten Wahlgang kommt oder ob Robert Schmid in stiller Wahl gewählt ist.