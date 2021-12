Fricktaler Hallenbäder führen 2G+-Regel ein

Verschärfung der Massnahmen Den Schwumm gibts – für viele – nur noch mit Test: Diese Regeln gelten neu in den Fricktaler Hallenbädern In Frick, Sisseln und Rheinfelden gilt für die Bade- oder Wellness-Gäste die 2G+-Regel. Doch nicht alle müssen einen Test vorweisen. Wer in den nächsten Wochen das Hallenbad besucht, muss mit längeren Wartezeiten rechnen. Dennis Kalt 23.12.2021, 05.00 Uhr

Im Hallenbad Vitamare in Frick – hier mit Betriebsleiter Markus Bättig – fährt seit Montag ein neues Schutzkonzept. Dennis Kalt (8. Januar 2021)

Seit dieser Woche gelten die verschärften Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Zwei Kernelemente des Massnahmenbündels: Wo zuvor in Innenräumen die 3G-Regel galt, gilt die 2G-Regel. Und: Wo weder das Maskentragen noch eine Sitzpflicht möglich ist, sind nur noch geimpfte und genesene Personen zugelassen, die zusätzlich ein negatives Testresultat vorweisen; also 2G+.

Umzusetzen haben diese Vorgaben etwa auch die Hallen- oder Wellenessbäder. Im Fricktal gibt es mit dem «Sole Uno» in Rheinfelden, dem «Sissila» in Sisseln und dem Fricker «Vitamare» deren drei. Alle drei haben zwischen Weihnachten und Neujahr – teilweise auch feiertags ­– geöffnet.

2G+ gilt auch für Eltern, die Kinder zur Garderobe begleiten

Wer etwa mit einem Schwumm nach dem Weihnachtsbraten dafür sorgen will, dass dieser nicht ansetzt, für den gilt beim Zutritt ins Fricker Hallenbad folgendes: Das 2G-Zertifikat, das eine vollständige Impfung oder Genesung bescheinigt, ist für den Eintritt oder Zugang zur Cafeteria obligatorisch.

Für den Garderobenbereich, Duschen, Hallenbad und Sauna gilt darüber hinaus 2G+ ­– Zugang in diese Bereiche haben nur diejenigen, die zusätzlich ein gültiges Testzertifikat vorweisen. Die 2G+-Regel gilt auch für Eltern, die ihre Kinder, die an einem Schwimmkurs teilnehmen bis zu den Garderoben begleiten möchten. Doch es gibt auch Personen, die bei der Nutzung des Hallenbades von der Testpflicht befreit sind. So heisst es im Schutzkonzept:

«Personen, deren vollständige Impfung, Auffrischimpfung (Booster) oder Genesung nicht länger als vier Monate zurückliegt, sind von der Testpflicht ausgenommen.»

Erforderlich beim Besuch des Hallenbades, der Cafeteria oder der Sauna zwecks Nachverfolgbarkeit ist die Angabe der Kontaktdaten. Dies geschieht entweder in Papierform oder über das Scannen eines QR-Codes mit dem Smartphone, auf der in einer App die Kontaktdaten einmalig hinterlegt werden.

Die 2G+-Regel für Besucher ab 16 Jahren wird ebenso im Sissler Hallenbad Sissila umgesetzt. Auch hier befreit eine vollständige Impfung, eine Genesung oder eine Booster-Impfung, die weniger als vier Monate zurückliegt, die Besucher von der Testpflicht. Zu achten haben Gäste darauf, dass Impfausweise und Bescheinigungen eines negativen Tests ohne QR-Code nicht akzeptiert werden. Das Schutzkonzept sieht vor, dass ein solcher im Verbund mit dem Vorlegen der ID/eines Ausweisses nötig ist.

Während im Wellness-Bereich des «Sole Uno» ebenso die 2G+-Regel greift, gilt für die Innenräume der Gastronomie sowie die Fitness-Galerie mit Fitnessstudio, Fusspflege und Massage die 2G-Regel unter Umsetzung der Maskenpflicht. Im Schutzkonzept heisst es für die Gastronomie:

«Im Innenbereich muss die Maske getragen werden, wenn nicht konsumiert wird.»

Wartezeiten infolge der Prüfung von Dokumenten

Von der Maskenpflicht ausgenommen sind im ganzen Parkresort Rheinfelden nur der Weg von der Garderobe in das Bad sowie die Bade- und Saunalandschaft der Wellness-Welt.

Aufgrund der Reduzierung der maximalen Besucherzahl kann es im Wartebereich des «Sole Uno» zu Wartezeiten von bis zu 30 Minuten kommen. Ebenso heisst es auf der Webseite des Fricker Hallenbades: «Aufgrund der neuen Massnahmen müssen mehr Dokumente und Zertifikate genauer überprüft werden, dies kann zu längeren Wartezeiten an der Kasse führen.»