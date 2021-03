Vermüllung Take-away-Verpackungen und Schutzmasken: Beim Littering schlägt Corona voll durch Im zweiten Coronafrühling soll es die kommenden Tage endlich warm werden. Nach langen Wochen mit kühlen Temperaturen drängen die Menschen ins Freie. Und hinterlassen Müll, den viele nicht wegräumen. Auch Fricktaler Gemeinden rechnen mit dem baldigen Run auf ihre öffentlichen Räume – und fürchten das Littering. Hans Christof Wagner 25.03.2021, 17.55 Uhr

Immer mehr werden auch Coronaschutzmasken von Unbekannten im öffentlichen Raum zurückgelassen. Symbolbild: Keystone

«Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung wie auch vom Werkhof bezüglich Littering nehmen stetig zu.» So tönte es jüngst in den Gemeindenachrichten von Kaiseraugst. «Littering hat klar zugenommen, da sich die Menschen jetzt vermehrt im Aussenbereich treffen», sagt Sabine Schär, die stellvertretende Gemeindeschreiberin von Kaiseraugst, auf Nachfrage. Marco Waser, Stadtschreiber von Laufenburg, bestätigt:

«Seit Corona häuft sich das Littering-Problem, die Hotspots werden immer mehr.»

Ein Littering-Hotspot in Kaiseraugst liegt laut Schär aktuell an der Landstrasse mit Abfall, der aus Autos herausgeworfen werde. Sie sagt: «In der wärmeren Saison kommen Rheinufer und Waldhütte dazu.» Für Rheinfelden sind es gemäss Stadtschreiber Roger Erdin der Stadtpark und das Inseli.

Verpackungen von Take-away-Gerichten und Schutzmasken

Schulanlagen, Grillstellen, Parks – das sind nach Erfahrung von Werner Bertschi, Chef der Polizei Oberes Fricktal, die Brennpunkte. Corona hat nicht nur Littering verstärkt. Die Pandemie wirkt sich auch auf das aus, was die Leute an Müll hinterlassen, Michael Widmer, Gemeindeschreiber von Frick: «Weil die Restaurants geschlossen sind, vor allem Verpackungen von Take-away-Gerichten und Lieferservice-Essen.» Schär ergänzt: «Vermehrt auch Coronaschutzmasken.»

Im Falle des Fricktals verschärft ein Umstand das Problem, die Grenzlage. Hansueli Loosli, Leiter der Regionalpolizei Unteres Fricktal, berichtet:

«In Deutschland gibt es wegen Corona ein Verweilverbot in der Öffentlichkeit. Deshalb kommen jetzt manche rüber zu uns in die Schweiz.»

Sie nutzten dabei die nur wenig überwachten Übergänge – die Holzbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen und die Altstadtbrücke zwischen den zwei Rheinfelden. So häuften sich dort die Probleme.

300 Franken Busse einheitlich im ganzen Kanton

«Littering ist inzwischen ein eigener Ordnungsbussentatbestand und die Busse wurde im ganzen Kanton auf einheitlich 300 Franken angehoben», berichtet Loosli. Aber was nütze das, sei es doch notwendig, Personen in flagranti zu erwischen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. So setzen seine Leute auch auf Prävention, bestimmen bei Jugendgruppen, die sie im öffentlichen Raum treffen, einen «Gruppenchef». Dieser sei dann verantwortlich, dass nach dem Chillen alles aufgeräumt wird. Loosli: «Das funktioniert meist gut, auch ohne Bussen.»

2021 schon 15 Littering-Bussen

Doch fürs Obere Fricktal können die Ordnungshüter Erfolge vorweisen. Bertschi: «Wir haben für 2021 schon 15 Littering-Bussen ausgesprochen.» In ganz 2020 seien es nur drei gewesen. Das Erfolgsrezept: Spezial-Patrouillen in zivil.