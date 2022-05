Fricktal/Zurzibiet: So sollen die Grenzübergänge entlastet werden

Verkehrsstudie Grenzübergänge an der Leistungsgrenze: So soll der Druck von den Rheinquerungen bei Stein und Koblenz genommen werden Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Verkehrsstudie Hochrhein-Bodensee veröffentlicht. Sie dient als Grundlage für Verbesserung der Verhältnisse auf den Strassen in der Grenzregion vor. Ein Kernelement: Ein Ersatzneubau der Rheinquerung bei Waldshut sowie eine neue Brücke bei Bad Säckingen/Sisseln. Dennis Kalt 25.05.2022, 05.00 Uhr

Der Zoll Stein/Bad Säckingen soll mit einer zusätzlichen Brücke bei Sisseln entlastet werden. dka (5. Juli 2017)

Der Druck auf das Strassennetz entlang des Hochrheins steigt infolge des zunehmenden Verkehrsaufkommens seit Jahren. Und er wird weiter steigen. Gleichzeitig stossen die Grenzübergänge zwischen der Nordwestschweiz und Baden-Württemberg immer mehr an ihre Leistungsgrenze.

Um Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, insbesondere an den Grenzübergängen vorzuschlagen, hat das Regierungspräsidium Freiburg die Verkehrsstudie Hochrhein-Bodensee in Auftrag gegeben. Am Dienstagabend wurde die Studie mit Fokus auf den Güterverkehr im Beisein von Regierungsrat Stephan Attiger, Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) vorgestellt. Attiger sagt:

«Die Studie ist ein wertvoller Beitrag für den Kanton sowie die Raum-, Siedlungs- und Mobilitätsplanungen in dieser Region.»

Den Kanton Aargau direkt betreffen zwei Themenbereiche aus der vorgestellten Studie. Erstens die Rheinquerungen – neuer Rheinübergang Sisseln und Ersatz der Brücke in Koblenz – mit einem langfristigen Zeithorizont. Zweitens die Schaffung von Parkraum für Lastwagen der Rheinübergänge in Rheinfelden und Koblenz mit einem kurzfristigen Übergang.

Neue Brücken sollen Gemeinden vom Verkehr entlasten

Konkret fasst die vorgestellte Studie die Einzelmassnahmen in vier Planfälle zusammen, die ähnliche Massnahmen bündeln. Im Planfall «Neubau» steht die Behebung von Schwachstellen durch die Ergänzung von zusätzlichen Verkehrsanlagen im Mittelpunkt. Hierzu hält die Studie fest:

«Kernelemente sind der Neubau einer Rheinquerung bei Bad Säckingen/Sisseln sowie der Ersatzneubau der Rheinquerung bei Waldshut/Koblenz.»

Den Vorteil, den die Studie für einen neuen Grenzübergang Höhe Sisseln festhält: Durch seine direkte Anbindung an die deutsche Autobahn 98 würden die Ortsdurchfahrten von Stein und Bad Säckingen erheblich vom Durchgangsverkehr entlastet. Dies fördere ebenso die Verkehrssicherheit.

Auch am Grenzübergang Waldshut/Koblenz führe der Bau einer neuen Rheinquerung zu einer Verbesserung des Verkehrsablaufs. Zwar würden hierdurch nur teilweise ortskernentlastende Routenverlagerungen bewirkt, heisst es in der Studie, aber «wird durch die vollständige Neukonzeption der Zollanlagen eine Trennung von Personen- und Güterverkehr sowie der einzelnen Verzollungsarten möglich, sodass keine gegenseitigen Behinderungen eintreten».

Güterverkehr soll auf Parkplätze ausgeleitet werden

Die verschobene Rheinquerung in Waldshut würde gemäss einer Prognose 2040 mit etwa 14’800 Fahrzeugen pro Tag belastet, die neue Brücke bei Sisseln mit etwa 15’500 Fahrzeugen pro Tag. Vor allem der neue Grenzübergang bei Sisseln entfalte dabei eine gesamträumliche sehr wichtige Funktion, sodass die benachbarten Grenzübergänge bei Laufenburg und Rheinfelden spürbar entlastet würden, hält die Studie fest.

Unter dem Planfall «Zuflusssteuerung» ist als Kernelement das Ausleiten des Güterverkehrs auf Parkplätze, die bereits im Zulauf zur Zollstation liegen, festgehalten. Hierzu heisst es:

«Das Verlegen der Verzollung auf diese Flächen bewirkt, dass am eigentlichen Grenzübergang eine beschleunigte Abfertigung erfolgen kann.»

Ergänzend ist hier der Bau von LKW-Parkplätzen auch im schweizerischen Nachlauf der grösseren Grenzübergänge etwa Rheinfelden, Sisseln oder Koblenz vorgesehen.