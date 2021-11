Fricktal: Mit dem Herbst steigt die Gefahr für Wildunfälle

Verkehrssicherheit Feierabendverkehr in der Dämmerung sorgt für Wildunfälle: Das sind die Fricktaler Hotspots Der Herbst geht mit einer erhöhten Kollisonsgefahr für Fahrzeuglenkerinnen und -lenker mit Wildschweinen, Rehen und Füchsen einher. Fricktaler Jagdaufseher nennen die Hotspots, geben Tipps, was für eine sichere Fahrt zu beachten ist – und sagen, was ihnen bei der Bergung toter oder verletzter Tiere sauer aufstösst. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

In der Dämmerung ist die Gefahr für Wildtierunfälle erhöht. Bild: Imago Images/ FLPA / Andrew Mason

Die Zeitumstellung in der Nacht zu Sonntag sorgt dafür, dass es früher eindunkelt – und damit auch dafür, dass sich nun die Dämmerung, in der viele Wildtiere unterwegs sind, mit der Hauptverkehrszeit überschneidet. Damit drohen vermehrt Zusammenstösse zwischen Wild und Fahrzeugen, wie Rainer Klöti, Präsident des Aargauer Jagdverbands, sagt. Das bestätigen auch Fricktaler Jagdaufseher. Neben dem Frühling, «wenn sich Alt- und Muttertier trennen», sei der Herbst eine der Hauptunfallsaisons, sagt etwa Werner Rüegg, Jagdaufseher im Revier Magden-Nord.

Rüegg nennt für sein Revier zwei Wildunfall-Hotspots. Zum einen die Zürcherstrasse zwischen Rheinfelden und Möhlin. «Die Wildschweine können dort mit bis zu 30 km/h vom Feld aus über die Strasse rennen.» Zum anderen die Riburgerstrasse zwischen Rheinfelden und Magden, wo der Wald bis an die Strasse reicht. Insgesamt ereigneten sich letztes Jahr elf Wildunfälle im Revier Magden-Ost.

Die Augen leuchten im Dunkeln

Für Autofahrerinnen und -fahrer, die auf diesen beiden Abschnitten in der Dämmerung unterwegs sind, empfiehlt er:

«Tempo auf 60 km/h drosseln und ab und an nach links und rechts zum Strassenrand schauen.»

Trifft das Licht der Scheinwerfer auf ein Reh oder ein Wildschwein, leuchten deren Augen und seien daran gut zu sehen. Dass einige Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs seien, stösst Rüegg besonders auf, wenn er überfahrene Tiere bergen muss. «Wenn wir nachts mit Warnwesten und Taschenlampen im Einsatz sind, gibt es Lenkerinnen und Lenker, die nicht einmal den Fuss vom Gas nehmen. Manche hupen sogar noch.»

Auch im Revier Wölflinswil ereigneten sich 2020 gesamt elf Wildunfälle. Betroffen ist hier besonders der Abschnitt nach der Linksabzweigung von Gipf-Oberfrick aus Richtung Wölflinswil. Auch hier befindet sich der Wald unmittelbar an der Strasse. Jagdaufseher Hansjörg Treier empfiehlt hier: «Tempo anpassen und Augen offen halten.»

24 Wildunfälle im Revier Sisseln

Urs Ammann, Jagdaufseher vom Revier Sisseln, kann über so manche Autofahrerin und manchen Autofahrer nur den Kopf schütteln. «Wenn ich nachts mit dem gelben Drehlicht am Strassenrand stehe, um Tiere zu bergen, rasen die Fahrer zuweilen wie die Henker vorbei. Ich habe zu Hause zwei Kinder», mahnt er zu mehr Rücksicht.

Im Revier in Sisseln ereigneten sich mit 24 Wildunfälle im Jahr 2020 mehr als doppelt so viele wie in Magden-Ost und Wölflinswil. Neuralgisch sei vor allem der Punkt zwischen der Autobahnausfahrt Eiken und dem Hardwald-Kreisel, «besonders auf der Höhe des alten Fussballplatzes vor der Einfahrt in den Wald», so Ammann. Insgesamt erlebe er den Wald unruhiger als noch vor Corona. Er sagt:

«Joggerinnen und Jogger, die mit Stirnlampen nachts im Wald unterwegs sind, oder Personen mit Scheinwerfern auf dem Mountainbike frühmorgens – das trägt nicht gerade zur Wildruhe bei.»

Ein positives Fazit zieht Ammann für die Wildwarnanlage, die im Hardwald zwischen Sisseln und Laufenburg installiert wurde. Auf einem 300 Meter langen Abschnitt messen Sensoren per Infrarotmessungen, ob sich ein warmer Körper bewegt. Ist das der Fall, blinkt ein elektronisches Wildwechselsignal an der Strasse. «Das klappt super», so Ammann.

Unfall muss umgehend gemeldet werden

Erwin Osterwalder, Fachspezialist Jagd und Fischerei beim Kanton, bestätigt die Effektivität der Anlagen. Dort, wo sie im Einsatz seien, tendiere die Anzahl der Wildunfälle gegen null. Er sagt:

«Pro Tag wird die Anlage im Hardwald durchschnittlich zwölf Mal ausgelöst.»

Zuvor habe es auf dem besagten Strassenabschnitt jährlich über 20 Unfälle mit grösseren Wildtieren gegeben.

Ammann weist darauf hin, dass man bei einem Wildunfall nicht einfach so weiterfahren dürfe, da man sonst Fahrerflucht beginge. Er sagt: «Wer einen Unfall mit einem Wildtier verursacht, muss dies umgehend melden.» Entweder dem zuständigen Jagdaufseher oder via Notfallnummer 117 der Polizei. Ammann rät davon ab, bei einer Kollision mit einem Schwarzkittel sich diesem zu nähern, um sich über seinen Zustand zu vergewissern. «Das kann bei einem ausgewachsenen Keiler böse ausgehen», sagt er.

