Oberes Fricktal: einwöchige Belagsarbeiten auf Kantonsstrassen

Belagsarbeiten Verkehrsbehinderungen: Im Oberen Fricktal werden gleich mehrere Kantonsstrassen gesperrt Ab dem 4. Juli sind im Oberen Fricktal gleich mehrere Kantonsstrassen wegen Belagsarbeiten gesperrt. Es kommt dabei zu Sperrungen und Umleitungen. 29.06.2022, 10.50 Uhr

Auf der Kantonsstrasse zwischen Ueken, Herznach und Zeihen wird zum Abschluss des Sanierungsprojekts die Asphaltdeckschicht im Ausserortsbereich eingebaut. Diese Belagsarbeiten werden vom 4. bis 9. Juli ausgeführt. Es kommt dabei zu Sperrungen und Umleitungen.

Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Seit Anfang März 2021 saniert das Departement Bau, Verkehr und Umwelt die Kantonsstrasse (K 480) zwischen Ueken, Herznach und Zeihen. Der Ausserortsbereich beginnt bei der Löörenstrasse in Ueken und endet bei der Dorfeingangstafel in Zeihen, dies entspricht in etwa 2’200 Metern Strasse. Die Bauarbeiten sind seit Herbst 2021, bis auf die Asphaltdeckschicht im Ausserortsabschnitt, abgeschlossen. Der Innerortsabschnitt in Zeihen ist bereits fertiggestellt.

Nun stehen die finalen Arbeiten für die Asphaltdeckschicht an. Um dabei die Sicherheit für die Arbeitenden zu gewährleisten, ist eine Vollsperrung notwendig. Damit kann letztlich auch die Bauzeit deutlich verkürzt werden. Nach dieser Bauphase gäbe es noch kleinere Fertigstellungsarbeiten und dann sei der «chli Chlause» endgültig saniert, erklärt Philipp Kohler, Projektleiter der Abteilung Tiefbau.

Sperrung und Umleitung

Während der Vollsperrung vom 4. bis 9. Juli wird der Verkehr über die Kantonsstrassen via Hornussen oder Effingen umgeleitet. Die Umleitungen werden entsprechend signalisiert. Für die Anwohnenden der Löörenstrasse wird das Fahrverbot zur Schnäggletestrasse während der Dauer der Sperrung aufgehoben. Zudem wird die Kantonsstrasse über den «chli Chlause» erneut für die Velofahrenden gesperrt.

Der Veloverkehr wird via rückwärtigem Verbindungsweg Herznach–Zeihen umgeleitet. Die Bauetappen werden so angeordnet, dass ein kleines Postauto als einziges Fahrzeug über die Kantonsstrasse fahren kann. Die Haltestellen können so alle fahrplanmässig bedient werden. Sollte das Wetter in der geplanten Zeit den Einbau der Asphaltschicht nicht zulassen, werden die Arbeiten jeweils um einzelne Tage verschoben.

Einbau Deckbelag in Densbüren

Auf der Kantonsstrasse in Densbüren fehlt noch im Ausserort der Deckbelag. Diese Belagsarbeiten werden ab dem 4. Juli während einer Woche als Abschluss der Bauarbeiten eingebaut. Aufgrund der langen Belagsetappen auf der Kantonsstrasse kommt es für die Verkehrsteilnehmenden zu Wartezeiten. Zusätzlich kommt es zu einer Sperrung und Umleitung bei der Dorfeinfahrt Asp.

Die Bauarbeiten auf der Kantonsstrasse (K 107) in Densbüren haben am 7. September 2020 begonnen. Das Projekt umfasst die Belagssanierung, behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen sowie diverse Werkleitungsarbeiten der Gemeinde Densbüren. Im August 2021 konnte dank dem guten Baufortschritt im Innerortsteil der Deckbelag bereits eingebaut werden. Fabian Gasser, Projektleiter der Abteilung Tiefbau, erklärt:

«Der Terminplan konnte trotz zusätzlichen Arbeiten eingehalten werden. Negative Überraschungen und Unfälle sind glücklicherweise ausgeblieben. Gleich zu Beginn der Sommerferien starten wir nun mit den abschliessenden Belagsarbeiten»

Der Deckbelag wird auf einer Länge von knapp 1’000 Metern in drei Längsetappen eingebaut. Der Einbau erfolgt jeweils halbseitig, sodass auf eine komplette Sperrung der Kantonsstrasse verzichtet werden kann. Der Verkehr wird durch einen Verkehrsdienst geregelt.

Sperrung und Umleitung der Dorfeinfahrt Asp

Am Montag und Dienstag, 4. und 5. Juli, werden die ersten Belagsetappen im Bereich vom Volg eingebaut. Die Zufahrt zum Einkaufsladen wird jederzeit gewährleistet. Am Dienstag, 5. Juli, wird zudem der Deckbelag auf dem Veloweg in Richtung Asp eingebaut. Die Velofahrenden werden im Mischverkehr auf der Kantonsstrasse geführt.

Am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. Juli, werden die Deckbeläge zwischen Volg und dem Knoten Asp eingebaut. Am Mittwoch muss die Ein- und Ausfahrt in den Dorfteil Asp gesperrt werden. Es erfolgt eine signalisierte Umleitung über die Staffelegg/Herzbergstrasse. Am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, werden die letzten beiden Längsetappen in Richtung Staffelegg eingebaut.

Buslinienführung und provisorische Haltestelle Asp

Ab Sonntagmorgen, 10. Juli, kann der Verkehr wieder ohne Behinderungen fliessen. Im Anschluss an die Belagsarbeiten folgen dann noch die Abschlussarbeiten mit Inseleinbauten und Markierungen.

Während den Bauarbeiten verkehren die Postautos nach Fahrplan. Die Haltestelle Asp AG, Abzweigung. wird vom Montag, 4. Juli, bis Donnerstag, 7. Juli, provisorisch nach dem Abzweiger Asp in Richtung Aarau verschoben. Sollte das Wetter in der Woche vom 4. bis 10. Juli den Einbau des Deckbelags nicht zulassen, werden die Arbeiten jeweils um einzelne Tage verschoben.

Die Abteilung Tiefbau des Departement Bau, Verkehr und Umwelt und die am Bau Beteiligten bitten in beiden Fällen die Verkehrsteilnehmenden sowie die Anwohnenden um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen. (cam)