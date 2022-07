Grenzübergreifender Bike-Verleih eingestellt – Stein macht weiter

Verkehr «Das kommt überraschend»: Bad Säckingen stellt den grenzübergreifenden E-Bike-Verleih ein – Stein will ihn weiter anbieten Seit rund einem Jahr stehen an den Bahnhöfen in Bad Säckingen und Stein E-Bikes zum Verleih. Nun zieht sich die deutsche Stadt aus dem Projekt zurück. Stein wurde vom Entscheid überrascht – will aber zumindest auf Schweizer Seite weiterhin E-Bikes zum Verleih anbieten. Und das, obwohl die Nutzungszahlen noch nicht den Erwartungen entsprechen. Nadine Böni Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Vor einem Jahr fiel der Startschuss für das erste grenzüberschreitende E-Bike-Verleihsystem zwischen Stein und Bad Säckingen – nun wird das Angebot auf deutscher Seite wieder eingestellt. Hans Christof Wagner (9. Juli 2021)

Es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her, seit der Startschuss für den grenzübergreifenden E-Bike-Verleih in Stein und Bad Säckingen fiel. Mitte Juli 2021 startete das Projekt mit je zehn E-Bikes, die jeweils an den Bahnhöfen zum Ausleihen bereitstehen.

Nun wird das Angebot Ende Monat bereits wieder eingestellt – zumindest auf deutscher Seite: Die Firma Intech aus München, die das Projekt ermöglicht und die Bikes geliefert hat, ändert ihr Konzept und will sich künftig auf den Verleih von Autos konzentrieren. Die Stadtverwaltung Bad Säckingen hat nun entschieden, den Verleih nicht selbst weiterzuführen. Das berichtet die «Badische Zeitung».

Stein wurde nicht informiert

Die Schweizer Nachbargemeinde wurde dabei offenbar nicht über den Entscheid informiert. «Das kommt ein Stück weit überraschend», sagt der Steiner Gemeindeschreiber Sascha Roth. Es habe in den vergangenen Wochen zwar Gespräche zur Zukunft des Verleihs gegeben, aber «mit offenem Ausgang», wie Roth ergänzt.

Anders als Bad Säckingen will Stein auch nach dem Rückzug von Intech weiterhin E-Bikes zum Verleih anbieten. Derzeit werden die Details geregelt. Es geht etwa darum, ob und unter welchen Bedingungen die E-Bikes von der Firma übernommen werden können. Man sei diesbezüglich auf einem guten Weg, sagt Roth. Und:

«Die Details müssen noch finalisiert werden. Aber seitens der Gemeinde ist der Wille da, das Angebot weiterzuführen.»

So will die Gemeinde dem E-Bike-Verleih über einen längeren Zeitraum die Chance geben, grössere Nutzerzahlen zu erreichen. Denn diese wie auch die Auslastung der Bikes seien «noch nicht auf dem Niveau, wie wir es uns wünschen würden», räumt Sascha Roth ein.

Der E-Bike-Trend ist eine Chance

Ein Problem war wohl, dass steuerrechtliche Bestimmungen eine flexible Nutzung der E-Bikes zwischen den beiden Ausleihstationen auf deutscher und Schweizer Seite verunmöglichten. So musste ein Bike immer da zurückgegeben werden, wo es auch ausgeliehen worden war. Es war also nicht möglich, es in Bad Säckingen auszuleihen, damit an den Bahnhof Stein zu fahren und es dort stehenzulassen – oder umgekehrt.

In Stein sollen auch künftig E-Bikes zum Verleih bereitstehen. Hans Christof Wagner (9. Juli 2021)

Die Gemeinde Stein glaubt aber an die Zukunft des Verleihs. Potenzial sieht man unter anderem bei den Pendlerinnen und Pendler, die am Bahnhof Stein ankommen und im Sisslerfeld arbeiten. Roth verweist ausserdem auf den nach wie vor grossen Trend zu E-Bikes sowohl für die Freizeitnutzung als auch den Arbeitsweg. Er sagt:

«Eine zufriedenstellende Auslastung können wir nur erreichen, wenn wir dem Angebot genügend Zeit geben, sich zu etablieren.»

Bad Säckingen peilt derweil ein neues Projekt für einen Veloverleih an. Dieses soll voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres lanciert werden. Das könne dann aber wahrscheinlich nicht mehr in Kooperation mit Stein funktionieren, sagt Bürgermeister Alexander Guhl.

