Neue Rheinbrücke: Studie wird endlich veröffentlicht

Verkehr Weniger Stau an der Grenze: Wo eine neue Rheinbrücke am meisten Sinn macht Die bestehenden Grenzübergänge nach Deutschland gelten als notorisch überlastet. Abhilfe soll eine weitere Rheinbrücke schaffen. Nur: Wo macht diese am meisten Sinn – im Fricktal oder doch im Zurzibiet? Eine schon lange erwartete binationale Verkehrsstudie soll dies zeigen. Die wird nun endlich vorgelegt. Hans Christof Wagner 02.02.2022, 05.00 Uhr

Am Kreisverkehr zwischen Sisseln und Stein wäre noch Platz für einen vierten Ast und damit für die Anbindung einer weiteren Rheinbrücke. Hans Christof Wagner (1. Februar 2022)

Am Kreisverkehr zwischen Sisseln und Stein führen drei Äste zu und ab. Den vierten Ast deutet auf dem Verkehrsschild nur ein kurzer Stummel an – und in der Landschaft existiert nicht einmal der. Das könnte sich jedoch ändern.

Denn dort, an der Mündung der Sissle, ist grenzüberschreitenden Absprachen zu Folge eine weitere Rheinbrücke geplant. Und deren Verbindungsstrasse könnte via vierten Ast an den Kreisverkehr andocken.

Freie Fahrt direkt ins Sisslerfeld

Der Standort gilt als ideal, würde er doch ausserhalb von Ortschaften liegen und die Autobahnen A98 auf deutscher und A3 auf Schweizer Seite miteinander verknüpfen. So wäre der direkte Weg ins Sisslerfeld frei – und der durch Grenzpendlerinnen und -pendler morgens und abends notorisch verstopfte Grenzübergang Stein-Bad Säckingen entlastet.

2020 unterzeichneten Schweizer und Deutsche einen Letter of Intent, auch Christian Fricker, Präsident von Fricktal Regio (links), war dabei. Kai Oldenburg

Der gemeinsame Wille zum Bau einer weiteren Rheinbrücke ist da zuletzt symbolträchtig im September 2020 zum Ausdruck gebracht, als Schweizer und Deutsche einen Letter of Intent, eine Absichtserklärung für einen Rheinübergang bei Sisseln, unterzeichneten.

Corona bremste grenzüberschreitende Treffen aus

Seitdem ist indes nicht mehr viel Konkretes passiert. Die Verzögerungen begründeten Schweizer und Deutsche auch mit den coronabedingten Erschwernissen und den durch die Pandemie eingeschränkten Möglichkeiten, sich grenzüberschreitend zu treffen.

Der Ball liegt aktuell bei den Deutschen. Denn die halten die eigentlich schon seit Herbst 2021 vorliegende grenzüberschreitende Verkehrsstudie noch immer zurück. Doch laut Heike Spannagel vom Regierungspräsidium Freiburg kommt jetzt Bewegung in die Sache. Sie sagt:

«Die interne Abstimmung ist nahezu abgeschlossen. Die Vorstellung der Ergebnisse wird in nächster Zeit stattfinden.»

Wo der grenzüberschreitende Verkehr besonders stark ist und wo zwischen Basel und Waldshut Entlastung in Form einer weiteren Rheinbrücke angebracht ist – all das soll die Verkehrsstudie beantworten helfen.

Sisseln oder Koblenz sind die Optionen

Wobei neben Sisseln eben noch ein zweiter Brückenstandort im Rennen ist: Koblenz/Waldshut. Der Aargau hat beide 2018 in den kantonalen Richtplan aufgenommen. So sagt auch Simone Britschgi, stellvertretende Leiterin Kommunikation im kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt:

«Aus kantonaler Sicht gibt es keine Bevorzugung eines Rheinübergangs. Beide Richtplaneinträge werden ergebnisoffen behandelt.»

Das Fricktal argumentiert dabei vor allem mit dem Sisslerfeld und dem im Zuge seiner weiteren Erschliessung prognostizierten Plus an grenzüberschreitendem Personen- und Warenverkehr. Gute Argumente –aber auch die Region Waldshut/Koblenz ächzt unter dem Schwerverkehr.

Die Rheinbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen wird saniert. Nadine Böni (8. März 2019)

Offen ist, ob Schweizer und Deutsche Geld genug für zwei neue Brücken haben oder ob ein Standort leer ausgehen wird. Nicht zuletzt werden beide Seiten finanziell mit der Sanierung der bestehenden Fridolinsbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen finanziell gefordert sein – denn diese soll noch 2022 starten.

