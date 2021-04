Verkehr Viele Jugendliche sind illegal mit dem E-Trottinett unterwegs – ohne es zu wissen Die Polizei Oberes Fricktal hat einige Jugendliche verzeigt, weil sie ohne Führerschein mit dem E-Trotti unterwegs waren. Im unteren Fricktal belässt man es vorerst noch bei Verwarnungen. Aufgrund Unwissenheit braucht es Aufklärungsarbeit. Der richtige Ort: die Schulen. Dennis Kalt und Sandra Meier 29.04.2021, 05.00 Uhr

Elektro-Trottinetts dürfen ab 14 Jahren mit ­einer Mofaprüfung, ab 16 ohne Prüfung gefahren werden. Bild: Shutterstock

Die Mobilität auf zwei Rädern nimmt mit der frühlingshaften Witterung merklich zu. Neben Velos und Mofas sieht man dieser Tage auch so manch einen Jugendlichen mit dem E-Trottinett daher rollen. Auch für die Nutzung des E-Trottis gelten klare Regeln: Sie dürfen erst ab 14 Jahren mit einer Mofaprüfung – ab 16 Jahren ohne – auf Velowegen und -streifen gefahren werden. Auf dem Trottoir gefahren werden darf nur, wenn dies auch für Velos erlaubt ist.

Doch so manch ein Jugendlicher nimmt es mit diesen Vorschriften rund um die trendigen Kickboards mit Elektroantrieb nicht so genau. Daniel Meier, stellvertretender Chef von der Regionalpolizei Oberes Fricktal, berichtet von einer spürbar ansteigenden Tendenz vor Beginn der Frühlingsferien von Jugendlichen, die auf den E-Trottis nicht gesetzeskonform unterwegs waren. Er sagt:

«Gemäss unseren Feststellungen handelt es sich hierbei um das Fahren von E-Trottinetts vor Erreichung des Mindestalters.»

Mittlerweile sei diese Tendenz aber wieder zurückgegangen. Meier geht nicht davon aus, dass die Jugendlichen aus Ignoranz die Regeln für die Nutzung von E-Trottis missachten. Er sagt: «Aus polizeilicher Sicht dürfte hier Unwissenheit der Jugendlichen und allenfalls auch der Eltern im Zentrum stehen.»

Wer sich nicht an die Regeln hält, wird verzeigt

Jugendliche unter 16 Jahren, die ohne Mofa-Führerschein auf einem E-Trottinett erwischt werden, würden an die Jugendstaatsanwaltschaft verzeigt.

Auch die Regionalpolizei unteres Fricktal hält gelegentlich Jugendliche an, die nicht gesetzeskonform mit E-Trottinetts unterwegs sind, wie Roger Erdin, Stadtschreiber von Rheinfelden, stellvertretend für die Polizei sagt.

«Die meisten Jugendlichen kennen die gesetzlichen Regeln nicht.»

Dazu gehöre etwa auch, dass mit den E-Fahrzeugen das Befahren von Trottoirs nicht zulässig ist.

Nicolas Kessler, Sprecher der Beratungsstelle für Unfallverhütung, sagt hierzu, dass E-Trottinetts auf Trottoirs und in Fussgängerzonen für Fussgänger gefährlich seien. «Wer trotzdem dort fährt, sollte deshalb konsequent gebüsst werden.» Entsprechende Polizeikontrollen seien daher wünschenswert.

Bislang, so Erdin, habe die Regionalpolizei von Anzeigen der Jugendlichen, die nicht gesetzeskonform auf den E-Trottis unterwegs waren, abgesehen. Erdin:

«Bisher hat es die Regionalpolizei bei Verwarnungen belassen und Aufklärungsarbeit geleistet.»

Zur Aufklärung habe die Regionalpolizei unteres Fricktal nun die Nutzung von E-Trottinetts in den Verkehrskundeunterricht in den Schulen aufgenommen und will die gesetzlichen Grundlagen auf ihrer Website darstellen.

Schule begrüsst Aufnahme in Verkehrsunterricht

Bisher bestreiten noch wenige Jugendliche den Weg zum Schulhaus Steinli in Möhlin mit dem E-Trottinett. Die dortige Schulleiterin Astrid Zeiner begrüsst es sehr, dass das Thema E-Trottinett Einzug in den Verkehrskundeunterricht hält. «Wenn nicht dort, wo bitte dann sollen die Schüler so einfach und schnell lernen, was genau erlaubt ist und was nicht», sagt sie.