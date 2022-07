Fahrgemeinschaften im Pendlerverkehr: Rheinfelden lanciert App

Verkehr Mit «Pendla» an den Arbeitsplatz – die Stadt Rheinfelden will mit einer App Fahrgemeinschaften fördern Per App sollen Rheinfelderinnen und Rheinfelder oder Pendlerinnen und Pendler, die in der Stadt arbeiten, künftig Mitfahrgelegenheiten suchen und finden: Die Stadt schliesst sich als eine der ersten Gemeinden in der Schweiz der Plattform «Pendla» an. Nadine Böni 20.07.2022, 05.00 Uhr

Rheinfelden bietet Pendlerinnen und Pendlern neu die App «Pendla», über die Fahrgemeinschaften gebildet werden können. Die Brauerei Feldschlösschen (im Hintergrund) ist mit im Boot. Nadine Böni (20. Juli 2020)

Die Zahl gibt zu denken: In den Pendlerzeiten morgens und abends sitzen schweizweit durchschnittlich gerade mal 1,1 Personen in einem Auto – dabei haben die meisten Fahrzeuge ja eigentlich fünf Plätze. «Mit einer besseren Auslastung der Fahrzeuge könnten die Strassen entlastet, die Umwelt geschont und die Kosten für Pendlerinnen und Pendler gesenkt werden», sagt Walter Jucker, Vizeammann und Vorsteher des Ressorts Sicherheit und Verkehr in Rheinfelden, und fügt an:

«Da haben auch wir in Rheinfelden viel Luft nach oben.»

Genau da setzt die Stadt nun den Hebel an: Sie startet eine Testphase der Mitfahrapp «Pendla».

Für die Nutzerinnen und Nutzer ist die App kostenlos

Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Arbeitstätige mit Arbeitsplatz in Rheinfelden können sich in der App registrieren und angeben, von wo nach wo sie pendeln oder andere regelmässige Fahrten unternehmen.

«Pendla» zeigt an, ob andere Nutzerinnen und Nutzer einen ähnlichen Arbeitsweg haben. «Die Kontaktaufnahme erfolgt direkt in der App, wo die Details wie etwa die Aufteilung der Fahrkosten besprochen werden können», erklärt Christine Arnold, Stabsstellenleiterin Umwelt Energie Mobilität.

Raymond Keller, Christine Arnold und Walter Jucker (v.l.) stellten das neue Angebot in Rheinfelden vor. Nadine Böni

«Pendla» ist ein in Deutschland etabliertes Angebot. Rheinfelden ist eine der ersten Schweizer Gemeinden, die sich beteiligen. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist die App kostenlos, die Stadt trägt die Lizenzkosten. Diese belaufen sich laut Jucker «auf knapp 50 Rappen pro Einwohnerin und Einwohner». Bei rund 13'700 Einwohnerinnen und Einwohnern dürften es also gut 6000 Franken sein.

Testphase soll mindestens anderthalb Jahre dauern

Den Verantwortlichen ist bewusst, dass das neue Angebot Zeit brauchen wird, um sich zu etablieren. In den nächsten Tagen wird ein Flyer dazu in sämtliche Haushaltungen verteilt. Auch die grossen Arbeitgeber wie etwa die Brauerei Feldschlösschen seien mit im Boot, sagt Walter Jucker. Er selbst will ausserdem auf Werbetour in den umliegenden Gemeinden gehen, um auch sie von einer Beteiligung bei «Pendla» zu überzeugen. Denn:

«Je mehr Nutzerinnen und Nutzer sich registrieren, desto grösser ist die Chance, dass Fahrgemeinschaften gebildet werden können.»

Die Testphase soll mindestens anderthalb Jahre dauern. Und Jucker selbst ist «sehr gespannt», wie «Pendla» ankommt. Potenzial sehen er und auch Raymond Keller, Präsident des Gewerbevereins Rheinfelden, genug. 8500 Personen arbeiten allein in Rheinfelden, 6800 Vollzeitstellen gibt es in der Stadt. Keller sagt:

«Es muss beim Thema Verkehr ein Umdenken stattfinden. Und da ist dieses niederschwellige Angebot ein wichtiges Instrument.»

Und es sei für die einzelnen Pendlerinnen und Pendler auch eine Chance, sagt Christine Arnold: «Sie tun etwas für die Umwelt und für ihr Portemonnaie. Und wer weiss: Vielleicht entstehen ja nicht nur Fahrgemeinschaften, sondern auch neue Freundschaften.»