Kaistenberg ist wieder offen – Eiken reagiert erleichtert

Verkehr «Die Erleichterung ist riesig»: Der Verkehr über den Kaistenberg rollt – was vor allem in Eiken für Freude sorgt Während genau 61 Wochen war die Kantonsstrasse über den Kaistenberg gesperrt. Das sorgte vor allem in Eiken für viel Umleitungsverkehr. Entsprechend gross ist nun die Erleichterung über die Wiedereröffnung der Strasse. Andernorts hingegen weckt die einwandfreie Strasse Sorgen. Nadine Böni Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Die Kaistenbergstrasse ist seit Dienstag wieder offen – zur Erleichterung der Gemeinde Eiken. Nadine Böni

Schon allein das ist ein klares Indiz: Wer in die Suchmaschine Google das Wort «Kaistenberg» eintippt, dem wird sofort «Kaistenbergstrasse Öffnung» als mögliche Suche vorgeschlagen. Das Interesse, wann die Sperrung der Kantonsstrasse zwischen Frick und Kaisten aufgehoben wird, war in der Region riesig.

Besonders noch in Eiken: Die Bevölkerung dort musste in den vergangenen Monaten – seit September 2021 war die Strasse komplett gesperrt – viel Umleitungsverkehr ertragen. Gemeindeammann Stefan Grunder sagt:

Stefan Grunder, Gemeindeammann von Eiken. Dennis Kalt (23. August 2017)

«Wir wurden unzählige Male darauf angesprochen, wann die Strasse wieder geöffnet wird.»

2500 Fahrzeuge zwängten sich während der Sperrung täglich zusätzlich durch das Dorf – das mit den Kreuzungen Hauptstrasse/Schupfarterstrasse und Hauptstrasse/Laufenburgerstrasse ja ohnehin schon zwei verkehrstechnisch neuralgische Punkte hat.

Auch bei Brücken-Baustelle ist das Ende absehbar

Hinzu kam, dass das Bundesamt für Strassen in diesem Frühjahr mit den Instandstellungsarbeiten diverser Autobahnübergänge begann, drei davon in Eiken. All das führte dazu, dass «es zeitweise einfach mühsam war, überhaupt ins Dorf zu kommen», sagt Grunder und fügt an:

«Die Erleichterung ist riesig, dass die Kaistenbergstrasse jetzt wieder offen ist.»

Und dass es auch bei den Baustellen an den Autobahnbrücken vorwärtsgeht. Die grössten Arbeiten sollen bis Ende Jahr abgeschlossen sein.

Am Montag wurde die Kaistenbergstrasse von Vertreterinnen und Vertretern des Kantons und der Gemeinden feierlich eröffnet. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Tempo 30 könnte dauerhaft eingeführt werden

Wobei die Gemeinde aus den vergangenen Monaten durchaus auch Positives mitnimmt. Wegen des Schleichverkehrs in den Quartieren verhängte sie auf diversen Strassen temporär Tempo 30. «Das hat Wirkung gezeigt», sagt Grunder zufrieden. Die Massnahme werde mit der Wiedereröffnung des Kaistenbergs jetzt zwar aufgehoben, sei aber nicht vom Tisch. Grunder:

«Wir werden die dauerhafte Einführung von Tempo 30 prüfen – dort, wo es die Bevölkerung wünscht.»

An der Gemeindeversammlung vom 25. November soll das thematisiert werden. Weniger Thema ist es derzeit in Kaisten, wo im Ortsteil Ittenthal ebenfalls temporär Tempo 30 eingeführt wurde. Wobei Ammann Arpad Major sagt: «Wir würden die Möglichkeiten prüfen, falls in der Bevölkerung der ausdrückliche Wunsch nach Tempo 30 besteht.»

Gut ausgebaute Strasse – mehr Verkehr?

Während die Wiedereröffnung der Kaistenbergstrasse in Kaisten und Eiken für Freude sorgt, weckt sie in Frick auch gewisse Sorgen. Einerseits waren die Quartiere entlang der Kaistenbergstrecke sowie das Dorfzentrum rund um die Kreuzung bei «Fricks Monti» während der Bauzeit verkehrstechnisch entlastet. Andererseits zeigen Beispiele aus der Vergangenheit, dass gut ausgebaute Strassen auch für Mehrverkehr sorgen können.

Das gab der Fricker Vizeammann Gunthard Niederbäumer an der Eröffnung zu bedenken. Wobei konkrete Massnahmen derzeit nicht angedacht sind. Prioritär sei derzeit die Förderung des Langsamverkehrs, sagt Gemeindeschreiber Michael Widmer. So wurde etwa eine neue Velo- und Fussgängerverbindung vom Dorfzentrum via Zwidellen zum Bahnhof erstellt.

