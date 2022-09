Verkehr «Das Problem sind die Lastwagen am frühen Morgen»: So will Grossrat Werner Müller den Bewohnern im Staffeleggtal zu mehr Nachtruhe verhelfen Der Grossteil der gut 700 Lastwagen, die täglich durch das Staffeleggtal donnern, ist Transitverkehr. Störend sind vor allem die LKW am frühen Morgen. Grossrat Werner Müller ist überzeugt: Mit einem Nachtfahrverbot könnte das Problem entschärft werden, denn viele Lastwagen fahren dann von den Verteilzentren in Schafisheim los. Grossrätin Gertrud Häseli dagegen will Tempo 30 als Transitbremse einsetzen.

Täglich fahren auf der Staffeleggachse gut 700 Lastwagen. Darunter leidet die Bevölkerung. Grossrat Werner Müller möchte deshalb ein Nachtfahrverbot. Michael Küng

Nur drei Prozent der Lastwagen, die täglich durch das Staffeleggtal donnern, nutzen die Route als kostensparende Abkürzung zwischen den beiden Autobahnen A3 und A1. Insgesamt gut 700 Lastwagen fahren pro Werktag durch das Staffeleggtal, drei Viertel davon sind Transitfahrten. Die meisten haben dabei ein regionales Ziel oder eine regionale Herkunft. Dies zeigt eine Analyse des Durchgangsverkehrs, die der Kanton am Dienstag veröffentlicht hat.

Alles also halb so wild? Nicht für viele Einwohnerinnen und Einwohnern in den drei Staffeleggtal-Gemeinden. Denn sie leiden unter dem Lärm, besonders unter dem Lastwagenlärm am frühen Morgen. Max Sterchi sagt:

«Das Problem sind die Lastwagen, die am Morgen um 4 Uhr durch die Dörfer fahren.»

Max Sterchi fordert Massnahmen gegen den Lastwagenverkehr. Thomas Wehrli

Der Herznacher wohnt selber zwar nicht direkt an der Hauptstrasse. Doch wenn er mal am frühen Morgen wach ist, hört auch er die Brummis. Ihn ärgert denn auch, dass die publizierte Analyse keine Aussagen macht, zu welcher Uhrzeit wie viele Lastwagen woher kommen. Aus seiner Sicht muss zudem differenzierter ausgewiesen werden, was unter «Raum Frick» und «Raum Aarau» verstanden wird.

Massnahmen gegen den Lastwagenverkehr fehlen

Ganz ähnlich sieht es Grossrat Werner Müller (Die Mitte). Die erhobenen Zahlen haben ihn nicht erstaunt, einzig der Anteil der Lastwagen, welche die Staffeleggroute als Abkürzung zwischen den Autobahnen benutzen, hat er höher eingeschätzt. Ihm fehlen im Bericht, wie Sterchi, Massnahmen gegen den Lastwagenverkehr. Denn:

«Die Bevölkerung fühlt sich vom Lärm geplagt. Dagegen muss man etwas tun.»

Er will das Gespräch mit dem zuständigen Baudepartement suchen, kann sich aber auch politische Schritte vorstellen. Eine Idee, die er schon länger hat, ist ein Nachtfahrverbot für Lastwagen. «Damit wäre viel erreicht», ist er überzeugt, denn gerade der Lastwagenverkehr am frühen Morgen sei hausgemacht.

Werner Müller, Grossrat Die Mitte. Zvg

«Es war ein Fehler, dem neuen Coop-Verteilzentrum in Schafisheim nicht zur Auflage zu machen, mit den Lastwagen immer die Autobahn nutzen zu müssen.»

Sterchi formuliert es pointiert: «Die frischen Gipfeli könnten auch den Umweg über die Autobahn machen – oder sie könnten mit 3,5-Tönner ausgeliefert werden, die weniger Lärmemissionen verursachen.» Bei seinem Gespräch mit dem Baudepartement will Müller insbesondere wissen, wie hoch der Lastwagenanteil aus den regionalen Verteilzentren ist.

Als Alternative oder als Ergänzung zu einem Nachfahrtverbot bringt er ein Verbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ins Spiel. Dass dies eine Herabstufung bei der Strassenklassifikation nötig machen würde, ist aber überzeugt: «Das wäre machbar.» Er sähe auch ein Roadpricing-System als Option.

Tempo 30 als Transitbremse?

Einen anderen Weg schlägt Grüne-Grossrätin Gertrud Häseli vor. «Wir müssen die Route für den Transitverkehr unattraktiver machen, sodass er freiwillig auf die Autobahn ausweicht.» Ihr Vorschlag: Tempo 30 durch die drei Dörfer. Von einer Entschleunigung der Ortskerne würden zudem auch die Anwohnerinnen und Anwohner direkt profitieren, ist Häseli überzeugt.

Häseli glaubt auch nicht, dass man mit baulichen Massnahmen wie Einfahrtsbremsen viel erreichen kann. «Das ist der falsche Weg», sagt sie. Nach der Schikane beschleunige man einfach wieder. «Helfen können nur Verhaltensänderungen.» Für sie ist die Datenanalyse, die der Kanton vorgenommen hat, zwar ein nützliches Instrument.

Gertrud Häseli, Grossrätin Grüne. Zvg

«Doch nun steht man etwas unbeholfen da und weiss nicht, was man damit anfangen soll.»

Als «verpasste Chance» sieht Sterchi die anstehende Sanierung der Kantonsstrasse durch Herznach an. Für 10,9 Millionen Franken soll die Strasse erneuert werden. Am 9. September stimmen die Herznacherinnen und Herznacher über den Gemeindeanteil von knapp 2,8 Millionen Franken ab. Sterchi ist über die Vorlage enttäuscht.

«Hier wird viel Geld ausgegeben, doch am Problem, unter dem die Bevölkerung leidet, ändert es überhaupt nichts.»

Auch Müller findet, die Sanierung wäre eine Chance gewesen, um die Situation für die Bevölkerung zu verbessern, etwa mit baulichen Massnahmen wie Strassenverengungen. So aber sei das Projekt «völlig überrissen und unnötig», findet Sterchi, «reine Geldverschleuderung». Dass der Gemeinde 20 Prozent ihres Anteils erlassen wurde, weil sie viel Durchgangsverkehr zu tragen hat, «ist ein Zückerchen, das mich an den Billigen Jakob erinnert».

Sterchi wird die Vorlage deshalb ablehnen.

«Es muss zurück an den Absender und dort so überarbeitet werden, dass es unser Problem löst.»