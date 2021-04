Vereine Unihockey Fricktal ist seit Monaten in der Zwangspause – dabei hatte das Team so grosse Ziele Die Pandemie schränkt das Leben vieler Vereine ein – auch von Unihockey Fricktal. Die Juniorinnen und Junioren dürfen inzwischen wieder trainieren und die erste Mannschaft wird bald zu einem Leistungstest aufgeboten. Die Hoffnung ist klar: Die Zwangspause soll dem Verein langfristig nicht schaden. Nadine Böni 12.04.2021, 05.00 Uhr

Anfang Oktober durften die Spieler von Unihockey Fricktal noch gemeinsam jubeln – wenig später wurde die Saison unterbrochen. Zvg / Aargauer Zeitung

Andreas Lütold wirft einen Blick in den Kalender. Am 11. Oktober war es, als das 1.-Liga-Team von Unihockey Fricktal sein letztes Spiel absolvierte – danach kam die coronabedingte Zwangspause und schliesslich im Januar vom Verband die Mitteilung, dass die Meisterschaft abgebrochen wird. «In den Monaten seither haben wir uns kaum einmal gesehen», sagt der Sportchef des Vereins. Und wenn, dann nur virtuell, für organisatorische Sitzungen via Zoom.

Auf Treffen in Kleingruppen oder Vorschriften für individuelle Trainingseinheiten daheim verzichtete der Verein bewusst. «Angesichts der völlig ungewissen Situation, wie es mit den Massnahmen im Mannschaftssport weitergeht, erschien es uns wenig sinnvoll, den Spielern einen Trainingsplan mitzugeben», so Lütold. Er weiss aber, dass sich einige Spieler regelmässig via Zoom treffen, um wenigstens eine gemeinsame Trainingseinheit zu absolvieren.

Ein Leistungstest steht an

Und nun, in wenigen Tagen, werden die Spieler der ersten Mannschaft auch für einen Leistungstest aufgeboten. Dieser soll Aufschluss geben über ihre körperliche Fitness nach mehreren Monaten Zwangspause – und er soll ein erster Schritt in die Vorbereitung der neuen Saison sein. «Wir hoffen stark, dass bis im Herbst wieder normale Trainings und Meisterschaftsspiele möglich sind», sagt Lütold. Das Unihockey, der sportliche Wettkampf, das Kabinenleben auch, «all das vermissen wir alle schmerzlich».

Nach wie vor ist aber nicht klar, wie und wann es für die Unihockeyaner mit der neuen Meisterschaft weiter geht. Überstürzen will der Verein deshalb nichts. Den Neustart nach der Zwangspause soll die Mannschaft mit der nötigen Vorsicht angehen. «Dies vor allem auch, um allfälligen Verletzungen vorzubeugen», sagt Lütold.

«Es ist nun aber wichtig, trotz der Unwägbarkeiten wieder eine Perspektive zu schaffen.»

Dasselbe gilt für die vielen Juniorinnen und Junioren des Vereins. Unihockey Fricktal hat heute rund 20 Teams mit 300 Sportlerinnen und Sportlern, von Junioren bis zu Aktiven. Ab Jahrgang 2001 oder jünger dürfen sie seit einigen Wochen immerhin wieder trainieren.

Juniorinnen und Junioren dürfen wieder trainieren und messen sich in internen Testspielen. Zvg / Aargauer Zeitung

Nachwuchssorgen muss sich der Verein nicht machen

Die Gefahr, dass der eine oder andere am Leben ohne regelmässige Trainings und Spiele Gefallen findet und nach der Zwangspause gar nicht wieder in den Sport zurückkehrt, sei zwar da. Lütold macht sich bei der ersten Mannschaft diesbezüglich aber keine grossen Sorgen. In die inzwischen abgebrochene Saison war die Mannschaft mit grossen Ambitionen gestartet: Sie wollte sich erstmals für die 1.-Liga-Playoffs qualifizieren. Lütold:

«Ich gehe davon aus, dass die Spieler das Verpasste nachholen wollen.»

Auch im Nachwuchsbereich ist der Sportchef zuversichtlich. Vereinzelt habe es in den vergangenen Monaten zwar Abgänge gegeben, aber: «Die allermeisten Juniorinnen und Junioren sind wieder ins Training eingestiegen und machen weiter», sagt Lütold. Und: Der Verein führt für verschiedene Juniorenstufen gar Wartelisten. Nachwuchssorgen muss er sich also nicht machen.

Frauenteam zieht sich zurück

Wie das dereinst bei den weiteren Aktiven-Teams, jenen im Breitensport, aussehen wird, vermag Lütolf nicht vorher zu sagen. «Das wird sich zeigen.» Klar ist hingegen schon, dass die Frauenmannschaft des Vereins sich in der kommenden Saison nicht am Meisterschaftsbetrieb beteiligen wird. «Das hat mit Corona aber nichts zu tun – es zeichnete sich bereits seit längerem ab, dass dem Team Spielerinnen fehlen», erklärt Lütold. Das Aus ist allerdings womöglich nur vorübergehend:

«Wir haben einige starke Jahrgänge bei den Juniorinnen, die dereinst aufrücken können.»

Andreas Lütold blickt in den Kalender. Noch steht dort nur der fixe Termin für den Leistungstest. Er hofft, dass bald der eine oder andere Eintrag mehr dazu kommt. «Das Unihockey fehlt mir nach all den Monaten auch persönlich sehr.»