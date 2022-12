Nach dem Boom in der Pandemie kommt die Flaute bei Velohändlern

Velomarkt Die Verkäufe sind eingebrochen: Nach dem Velo-Boom während der Pandemie kommt die Flaute für die Velohändler Stricken, Backen, Yoga: In der Pandemie ergriffen viele die Möglichkeit, ein neues Hobby anzufangen. Auch Velofahren wurde eine beliebte Beschäftigung. Doch sobald die scheinbare Normalität zurückkehrte, fand kaum mehr Zeit für die neu gefundenen Hobbys – das spüren jetzt die Velohändler, die auf Velos und Ersatzteilen sitzen bleiben. Jael Rickenbacher Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Der Bike Point in Zeiningen, hier Inhaber Michi Fuchs, spürt derzeit, dass der Velo-Boom aus Pandemiezeiten vorbei ist. Hans Christof Wagner (19. März 2021)

Der erhöhte Konsum in der Pandemie und die damit verbundenen Lieferengpässe sind mittlerweile grösstenteils vorbei. Doch es gibt eine neue Dissonanz: Industrien, die 2021 boomten, sitzen heute auf ihren damals bestellten Waren. So geht es auch vielen Velohändlern im Fricktal.

Im Velogeschäft Bike Point in Zeiningen ist es derzeit verkaufstechnisch ruhig. Auch sie wurden vom Pandemie-Boom überrollt und hatten teilweise Wartezeiten von über einem Jahr. Jetzt sagt Mitarbeiter Stuart Müller: «Wir sitzen auf den 2022er-Modellen fest.»

Keine Zeit zum Velofahren

Eines der Probleme sei, dass die Kundschaft meint, das neuste Modell sei immer das beste. Oft ändert sich aber nur die Farbe oder andere Äusserlichkeiten. Den Boom in Pandemie erklärt sich Müller so:

«Im Homeoffice hatte man mehr Zeit, mehr Geld und hat sich kurzerhand ein Velo zugetan.»

Sobald die Bevölkerung weniger Freizeit habe, werde das Velo zum Luxusprodukt. Diesen Eindruck bestätigt auch Roger Märki von der Manufaktur Märki in Rheinfelden. «Der Verkauf ist zusammengebrochen», sagt er. Doch, wo andere Velohändler spekulieren, bleibt Märki pragmatisch: «Der Grund für diesen Einbruch kann niemand wissen.»

Austausch mit anderen Geschäften

Der Rheinfelder Velohändler Roger Märki versucht, mit Werbung die Kunden zu halten. Nadine Böni (21. Juli 2020)

Glücklicherweise konnte Märki den Lieferengpässen ausweichen. Er sagt: «Wenn ich mich nur auf die Hersteller und Lieferanten verlassen hätte, hätte ich jetzt auch ein Problem. Ich hatte nie keine Velos.» Dies gelang, weil er sich mehrmals wöchentlich mit anderen Geschäften ausgetauscht hatte. So konnten sie sich gegenseitig unterstützen.

Lieferkettenprobleme mussten laut Märki der Kundschaft weitergegeben werden. «Man musste darauf aufmerksam machen, dass der perfekte Wunschkatalog eben Geduld braucht», sagt er. Bis der Velomarkt wieder ausgeglichen ist, probiert Märki mit Werbung auf Plakaten oder online, die Kundschaft bei sich zu halten.

Eine kurze Velohose im Winter

Für Wernli Sport in Frick läuft es wiederum nicht schlecht. «Der Markt ist gesättigt», sagt Geschäftsführer Daniel Waldmeier. «Wir sitzen nicht auf Ersatzteilen – Ketten oder Kassetten fehlen zum Teil immer noch. Auch ist zum Beispiel eine kurze Velohose vom August 2021 erst jetzt angekommen.»

Waldmeier vermutet hinter der sinkenden Nachfrage nach Velos die Unsicherheiten während des Kriegs: «Die Leute halten sich eher zurück und sparen ihr Geld.» Ausserdem bemerkt Wernli Sport im Service bei E-Bikes, die während der Pandemie gekauft wurden, dass sie wenige Kilometer haben. Waldmeier sagt:

«Das Velo ist bei wenigen ein Bestandteil des täglichen Lebens geworden.»

Auch das Geschäft Radsport Manna in Möhlin hat nichts zu klagen. Inhaber Giovanni Manna sagt: «Im Moment haben wir ein hohes Level an Verkauf. Natürlich ist es nicht wie in den Pandemie-Jahren, aber dennoch stabil.» Ein Überlager haben sie nicht: «Wir haben seriös vorbestellt und gut geplant.»

Manche Vorgänge seien besser geworden und für manche Teile gebe immer noch eine lange Wartefrist. Manna wünscht sich von den Kundinnen und Kunden wie auch den Herstellern mehr Flexibilität.

«Dass alles wieder normal ist, da sind wir schon noch davon entfernt.»

