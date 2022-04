Ursache unklar Ein «nicht ganz alltäglicher Verkehrsunfall» in Rheinfelden: Überholmanöver über Trottoir fordert drei Verletzte Die Kantonspolizei schreibt selbst von einem «nicht ganz alltäglichen Verkehrsunfall». Dieser forderte am Freitagnachmittag in Rheinfelden drei verletzte Personen. Die genaue Ursache ist noch unklar und wird ermittelt. 09.04.2022, 15.09 Uhr

Zwei der drei Autos erlitten Totalschaden. zvg

Am Freitagnachmittag in Rheinfelden. Eine 62-jährige Schweizerin fuhr mit ihrem Auto Richtung Kaiseraugst. Unvermittelt geriet sie auf das rechts der Strasse angrenzende Trottoir und überholte so ein Auto, das in die gleiche Richtung unterwegs war.