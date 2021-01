Das Schulhaus in Oeschgen wird per Aufstockung der Pausenhalle erweitert

Bei der Urnenabstimmung zur Erweiterung des Schulraums in Oeschgen blieb es bis zur Endauszählung spannend. Doch nachdem das Ergebnis der Antworten in der Stichfrage vorlag, war klar: Die Mehrheit der Oeschger, die ihre Stimme abgegeben haben, will die Aufstockung der Pausenhalle und nicht die Container-Lösung.