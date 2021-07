Wegen Wind und Regen: Die Jungstörche lernen nur schwer fliegen

Unwetter Die Storchenväter sorgen sich wegen Sturm und Hagel – die Jungvögel können so nicht fliegen lernen Das kühle und nasse Frühjahr sorgte bei den Aargauer Störchen für Verluste – aber: Über 100 Jungvögel konnten beringt werden. Sie trainieren derzeit für ihre erste Reise ins Winterquartier. Allerdings erschweren Gewitterstürme und heftiger Regen die Flugübungen und werden für die Vögel teils zur tödlichen Gefahr. Nadine Böni 13.07.2021, 05.00 Uhr

Die Jungstörche flattern über ihren Horsten und üben so das Fliegen – bei starkem Wind kann das durchaus gefährlich werden. Nadine Böni (18. Juni 2020)

Es sind Flugübungen unter erschwerten Bedingungen, welche die Jungstörche im Aargau derzeit absolvieren. Schon in wenigen Wochen sollen sie in Richtung Süden ziehen. Jetzt gilt es, die Flugfähigkeiten zu erlernen und die Muskeln für die lange Reise zu trainieren. So flattern die jungen Störche immer wieder über den Horsten oder wagen erste Ausflüge. Da kommen die Gewitterstürme dieser Tage ziemlich ungelegen – und werden für die Jungvögel teils gar zur tödlichen Gefahr.

Jungstorch vom Winde verweht

In Kaiseraugst etwa fegte der Wind kürzlich zwei Horste von Bäumen. Die Jungvögel darin überlebten den Sturz nicht. Beim Campingplatz erwischte ausserdem eine Böe einen jungen Storch, der gerade über seinem Horst flatterte – und wehte ihn regelrecht weg. Der unfreiwillige Ausflug ging glimpflich aus, wie der Kaiseraugster Storchenvater Urs Wullschleger erzählt:

«Der Jungstorch verfing sich in einem Baum. Er konnte sich selbst befreien und in den Horst zurückkehren, noch bevor die Feuerwehr da war.»

Bruno Gardelli.

Nadine Böni (9. Oktober 2018)

Trotzdem: Wullschleger blickt mit mulmigem Gefühl auf die kommenden Tage. Erneut sagen die Wetterprognosen heftige Niederschläge und starken Wind voraus. Das bereitet auch Bruno Gardelli, Leiter der Storchenstation in Möhlin, Sorgen:

«Es besteht die Gefahr, dass die Störche ihre Flugübungen nicht richtig machen können oder sich dabei gar verletzen.»

Am Sonntag erst wurde ein junger Storch aus dem solothurnischen Rodersdorf in die Möhliner Storchen- und Wildvogelpflegestation gebracht. «Er hat ein geschwollenes Bein», sagt Gardelli. Gut möglich, dass er sich bei einem Flugunfall verletzt hat.

Das Hoffen auf ruhigeres Wetter

Den Storchenvätern bleibt so nur eins: Darauf hoffen, dass sich das Wetter baldmöglichst beruhigt. Regen könne den Jungstörchen wohl kaum mehr etwas anhaben, sagt Gardelli. «Sie haben inzwischen ein voll ausgebildetes Gefieder, das sie vor Kälte und Nässe schützt. Aber Wind und Hagel können ihnen durchaus gefährlich werden.»

Noch vor einigen Wochen sah das anders aus – da waren Nässe und Kälte durchaus noch eine Gefahr und gab es entsprechende Verluste. «Gerade der Mai war für die jungen Störche ganz schwierig», sagt Urs Wullschleger. Fast ein Dutzend Jungvögel seien in jenen Wochen verendet, aber Wullschleger sieht es pragmatisch: «Das gehört zur Natur.»

In Kaiseraugst konnten dieses Jahr 20 Jungstörche beringt werden. Urs Wullschleger (14. Juni 2021)

Und eine gute Nachricht gibt es trotzdem: 2021 nämlich war, trotz Verlusten im Frühjahr, ein gutes Storchenjahr. 150 junge Störche konnten im Kanton beringt werden; die meisten im Freiämter Murimoos (70) und im Fricktaler Möhlin (60). «Das ist angesichts der schwierigen Bedingungen sicher eine schöne Zahl», sagt Peter Enggist, Geschäftsführer der Gesellschaft Storch Schweiz.

Anzahl der Storchenpaare wächst

Wobei die Zahl natürlich auch eng mit der steigenden Anzahl an Brutpaaren zusammenhängt. Dieses Jahr brüteten mehr als 800 Storchenpaare in der Schweiz – so viele wie noch nie zuvor. Auch im Aargau zeigt sich das. Bruno Gardelli, Leiter der Möhliner Storchenstation, etwa sagt:

«Die Geburtenrate ist derzeit höher, als es die Ausfälle bei den Altvögeln sind. Entsprechend gibt es immer mehr Storchenpaare.»

Daran dürfte auch das Jahr 2021 nichts ändern. Im August ziehen die jungen Störche in Richtung Süden – und kehren dereinst zum Brüten zurück.