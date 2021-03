Christoph Goppelsroeder, CEO von DSM Nutritional Products, verlässt das Kaiseraugster Hauptquartier in Richtung Ruhestand. Doch das, was ihn in den acht Jahren an der Spitze umgetrieben hat, lässt den 62-Jährigen auch für die Zeit der Pension nicht los.

Hans Christof Wagner 30.03.2021, 05.00 Uhr