Rheinfelden/Möhlin: Tierbefreiungsfront zerstört Jagdhochsitze

Unteres Fricktal Unbekannte sägen mehrere Jagdhochsitze um – bei der Täterschaft handelt es sich wohl um militante Tierschützer In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mindestens drei Hochsitze im unteren Fricktal zerstört. Die Jäger können darüber nur den Kopf schütteln und bezeichnen die Tat als eine Frechheit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Einen Hinweis hat die Täterschaft gleich selbst absichtlich hinterlassen. Dennis Kalt 24.01.2022, 18.00 Uhr

Unbekannte – vermutliche Zugehörige der Tierbefreiungsfront – haben zwischen Möhlin und Rheinfelden ein Hochsitz umgesägt. Bild: Facebook

Der Anblick des zerstörten, umgesägten Jagdhochsitzes, der an der Landstrasse zwischen Rheinfelden und Möhlin am Boden liegt, stösst Willy Itin, Jagdaufseher im Revier Rheinfelden, sauer auf. «2000 Franken sind hinüber», sagt er und schiebt nach:

«Das ist eine bodenlose Frechheit – einfach so das Eigentum eines anderen zu zerstören.»

Mit roter Farbe hat die mutmassliche Täterschaft ihr Kürzel auf den Hochsitz gesprüht: «ALF» – Animal Liberation Front; zu Deutsch: Tierbefreiungsfront. Ihr Ziel ist es, Tierversuche und Tötung von Tieren zu verhindern. Dies geschieht etwa durch Anschläge auf Laboratorien und Tierfarmen mittels Sabotage oder Brandanschlägen.

Lebensgefahr und ein ­mulmiges Gefühl

Kaum vorstellbar, so Itin, was hätte passieren können, wenn die Täterschaft die Stelzen oder die Leiter nur angesägt hätte und ein Jäger auf dem Sitz dadurch zu Fall gekommen wäre. Er sagt:

«Da kann man sich im schlimmsten Fall den Rücken brechen – oder ein Schuss löst sich.»

Generell hätte es die Jagd heutzutage alles andere als leicht, ihren Auftrag, das Geringhalten der Wildschäden, zu erfüllen. «Tierschützer wollen, dass wir gar nicht mehr jagen und gemäss manchen Landwirten können wir gar nicht oft genug jagen», sagt Itin.

Zwei weitere Hochsitze zerstört

Es war in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht die einzige Aktion gegen die Jagdgesellschaften im unteren Fricktal. Auch im Jagdrevier Möhlin-Süd im Gebiet Röti am Fusse des Sonnenbergturms sägte mutmasslich die ALF einen Hochsitz um, ein dritter fiel in der Nähe der Brauerei Feldschlösschen im Jagdrevier Olsberg.

In der Vergangenheit Probleme mit der besagten Tierbefreiungsfront hätten die drei Jagdgesellschaften bisher keine gehabt. Man könne ja prinzipiell gegen die Jagd sein, sagt Paul Mahrer, stellvertretender Aufseher im Revier Möhlin Süd. Aber:

«Man soll doch dann bitte Unterschriften sammeln, aber keine Straftat begehen.»

In Zukunft müsse man genau kontrollieren, ob der Hochsitz nicht manipuliert sei, bevor man auf diesen steige, warnt Mahrer.

Er hofft, dass die Polizei die Täterschaft ermitteln kann und diese die Kosten, auf denen die Jagdgesellschaft ansonsten sitzen bleiben, übernehmen muss. Dies hoffen auch die anderen Jagdgesellschaften unisono. So sei das Wiederaufstellen nicht nur mit Kosten, sondern auch mit Zeit und Arbeit verbunden.

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Offen war gestern Nachmittag noch, ob weitere Hochsitze zerstört wurden. Wie Corina Winkler, Sprecherin der Kantonspolizei, sagt, hat die Polizei die Ermittlungen gestartet und erste Spuren gesichert.

Zeugenaufruf Personen, denen von Samstag auf Sonntag in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich für Hinweise telefonisch beim Stützpunkt der Kapo in Rheinfelden unter 061 836 37 37 zu melden.