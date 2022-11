Projekt «Biodiversität im Melerfeld» (BiM) zieht Halbzeitbilanz

Unteres Fricktal «Kornkammer» soll auch Vögeln und Kröten reichlich Nahrung bieten: Möhliner Biodiversitätsprojekt sieht sich auf gutem Weg Brachen braucht das Land – mit diesem Appell zieht jetzt das Naturschutzprojekt «Biodiversität im Melerfeld» (BiM) Halbzeitbilanz. 2019 an den Start gegangen, sind die Verantwortlichen nach vier Jahren Laufzeit mit den Ergebnissen zufrieden. Dennoch wollen sie bei den Bauern um noch mehr Beteiligung werben. Am Geld, sind sie überzeugt, sollte es nicht scheitern. Hans Christof Wagner 11.11.2022, 05.00 Uhr

Mit «Biodiversität im Melerfeld» sind Anreize für Bauern verbunden, die Artenvielfalt zu fördern. Aber auch Führungen, hier mit Markus Kasper. Horatio Gollin (14. September 2019)

Das Melerfeld, die einstige Kornkammer des Kantons Aargau, ist mit seinen fruchtbaren Lössböden und dem offenen Kulturland ein Eldorado für die Landwirtschaft. Dass das 1000-Hektaren-Areal zwischen Autobahn und Rheinschlaufe ökologisch noch attraktiver wird, darum kümmert sich das Projekt «Biodiversität im Melerfeld» (BiM).

2019 an den Start gegangen und bis 2027 laufend, zieht es jetzt Halbzeitbilanz. Es sieht sich auf einem guten Weg, kann die Rückkehr zuvor selten gewordener oder ganz verschwundener Tier- und Pflanzenarten melden.

Fünf Zielarten wieder heimisch zu machen, hat sich das aus den Reihen des Vereins Natur- und Vogelschutz Möhlin lancierte Vorhaben zum Ziel gesetzt: Feldlerche, Steinkauz, Kreuzkröte, Wildbienen und Ackerflora.

Die Feldlerche ist im Melerfeld wieder heimisch. zvg

Der Untergang der Feldlerche, Vogel des Jahres 2022, war 2019 der Auslöser. In dem Jahr waren es auf dem Melerfeld gerade mal noch zwei Brutpaare. Heute, sagt Markus Kasper, Co-Präsident von Natur- und Vogelschutz Möhlin, seien es sechs bis sieben und der Bestand scheine sich leicht zu erholen. Er wertet das als Erfolg, sei deren Zahl in der restlichen Schweiz doch abnehmend.

Bei den Wildbienen und der Ackerflora liegen noch keine Zahlen vor. Doch, auch wenn nicht zu den fünf Zielarten gehörend, sieht Kasper in der Rückkehr und der Zunahme der Vogelarten Dorngrasmücke und Schwarzkehlchen Anzeichen für den Projekterfolg.

Der Steinkauz lässt auf sich warten

Für Kasper wäre es die Krönung aller Bemühungen, wenn der Steinkauz sich im Melerfeld wieder blicken liesse. 35 mardersichere Brutröhren sind dort bereit. Aber die Eulenart lässt auch vier Jahre nach Projektstart als Brutvogel im Fricktal noch auf sich warten. Kasper sagt:

«Von Deutschland und Frankreich rückt der Steinkauz langsam vor. Auch im Melerfeld werden sporadisch schon Jungvögel auf Reviersuche beobachtet. Feste Ansiedlungen gab es aber noch keine.»

Die Eule ist eben anspruchsvoll und brütet nur in strukturreichen Landschaften mit Brachflächen, Hecken, Viehweiden und Obstgärten als Unterschlupf und Nahrungsquellen.

Markus Kasper, Co-Präsident von Natur- und Vogelschutz Möhlin, will die Artenvielfalt auf dem Melerfeld steigern helfen, auch mit Buntbrachen. zvg

Die Bauern motivieren, nicht alles mit Kulturpflanzen zu bebauen, Brachen anzusäen und Hecken und Obstgärten zu pflegen, das will das Projekt. 22 Bauern, 15 aus Möhlin, fünf aus Zeiningen und zwei aus Wallbach, sind mit im Boot. Sie alle haben mit dem Kanton via «Labiola», was für «Landwirtschaft, Biodiversität, Landschaft» steht, Verträge abgeschlossen. Das Gros der Ausgleichszahlungen läuft über den Labiola-Topf. «Wer beim BiM mitmacht, bekommt aus unserem Topf als i-Tüpfelchen noch mehr an Förderung,» sagt Kasper.

Eine halbe Million Franken stehen dem Projekt zur Verfügung. Hauptsponsor mit 170'000 Franken ist der Swisslos-Fonds des Kantons. Weitere Financiers sind mit je 50’000 Franken Stiftungen und auch Natur- und Vogelschutz Möhlin.

Zahl der Landwirte soll steigen

«Eine halbe Million ist viel, aber wir könnten noch mehr gebrauchen», sagt Kasper. Denn die Zahl der mitmachenden Landwirte soll steigen. 22 sind schon mit im Boot. 28 weitere aus den drei Perimeter-Gemeinden Möhlin, Zeiningen und Wallbach haben Kasper und sein Team im Auge. Sie sollen zum Mitmachen animiert werden.

Mehr Geld könnte das Projekt beispielsweise für das kostspielige Anlegen von Teichen für die Kreuzkröte gebrauchen. Darin, Geld über die 500'000 Franken hinaus aufzureiben, sieht Kasper kein Problem. Er sagt: «Wenn man ein gutes Projekt vorweisen kann, findet man immer Sponsoren.»