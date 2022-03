«Unihockey Fricktal» spielt am Samstag gegen den Abstieg

Unihockey Verlieren verboten: Am Samstag spielt das 1. Liga-Team von Unihockey Fricktal gegen den Abstieg Während die erste Mannschaft gegen den Abstieg kämpft, könnten die B-Junioren des Vereins bald den Aufstieg klarmachen. Mittelfristig wird zudem daran gearbeitet, dass dereinst wieder ein Frauenteam den Ligabetrieb aufmischen kann. Nils Hinden 30.03.2022, 05.00 Uhr

Die erste Mannschaft von Unihockey Fricktal kämpft gegen den Abstieg. zvg

In den letzten beiden Jahren wurde von Sportmannschaften Flexibilität gefordert. Davon war auch die 1. Liga-Mannschaft von Unihockey Fricktal nicht ausgenommen.

Die Spielzeit 2019/2020 musste kurz vor dem Ende coronabedingt abgebrochen werden. Ein Jahr später wurde dann gar noch weniger gespielt. Nach sechs Runden war Schluss. Wiederum gab es keine Auf- und Absteiger. In dieser Phase lag im Fricktal gar der Trainingsbetrieb mehrere Monate brach.

Am Wochenende ist verlieren verboten

Die aktuelle Saison wird aller Voraussicht nach wieder regulär abgeschlossen. Zum Ende der Qualifikation rangierte das Fricktaler Unihockeyteam auf dem letzten Tabellenplatz. Und weil man in der daraus resultierenden Playouts-Serie gegen den Ligakonkurrenten Unihockey Luzern unterlag, spielen die Fricktaler nun in einer Best-of-five-Serie gegen das bisherige 2. Ligateam UH Appenzell um den Ligaerhalt.

Inzwischen sind drei Spiele der Serie absolviert. Am Wochenende setzte es für die 1. Mannschaft zum zweiten Mal eine Niederlage ab. Und zum zweiten Mal unterlagen die Fricktaler erst in der Verlängerung. Verlieren die Fricktaler am Samstag ein weiteres Mal, so steigen sie ab. Gewinnen sie hingegen, entscheidet das letzte Spiel über Auf- und Abstieg.

«Klar haben wir den Wunsch, den Ligaerhalt zu schaffen», sagt Sportchef Andreas Lütold. Man würde gerne weiterhin Erstliga-Unihockey im Fricktal ermöglichen. Er sagt aber auch: «Wenn wir verlieren, können wir das so akzeptieren und anerkennen, dass UH Appenzell sehr gut gespielt hat.» Mit Blick auf nächste Saison sagt Lütold:

«Erst wenn die zukünftige Ligazugehörigkeit geklärt ist, kann die Planung wirklich beginnen.»

Ein Abstieg könnte dabei zumindest eine Chance für die Jungen sein: «Wenn wir absteigen, wäre für die Junioren der Umstieg zu den Aktiven einfacher», sagt der Sportchef.

Älteste Junioren spielen um den Aufstieg

Das Potenzial scheint vorhanden: Die U18-Junioren spielen aktuell um den Aufstieg in die Stärkeklasse B. Das freut Lütold: «Je höher das Niveau bei den Junioren ist, desto leichter fällt ihnen der Wechsel zu den Aktiven», sagt der Sportchef.

Die B-Junioren anvisieren den Aufstieg. zvg

Zudem wird nach dem Rückzug des Aktiven-Frauenteams im vergangenen Jahr daran gearbeitet, dass es in naher Zukunft wieder eine Frauenmannschaft im Ligabetrieb antreten kann: «Im Nachwuchs spielen einige starke und motivierte Juniorinnen. Es würde uns freuen, wenn wir auch bei den Aktiven dereinst wieder eine Frauenmannschaft hätten.»