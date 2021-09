Petra Müller hat bei Velo-Unfall Glück im Unglück

Unfall Nach Horror-Unfall mit dem Velo: Für Gipf-Oberfrickerin ist der Helm auf dem Kopf jetzt selbstverständlich Ein Auto nimmt Petra Müller auf ihrem Velo den Vortritt. Sie ist ohne Helm unterwegs, stürzt, erleidet einen Schädelbruch – und hat viel Glück. Mit viel Energie und eisernem Willen rappelt sie sich wieder auf. Damit es an der Unfallstelle künftig sicherer wird, wollen der Kanton und die Gemeinde Frick aktiv werden. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

An dieser Kreuzung passierte es im April: Ein Auto übersah Petra Müller, die wie dieser Velofahrer in Richtung Gipf-Oberfrick fuhr. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Es passierte innert Bruchteilen von Sekunden. Petra Müller, die im richtigen Leben anders heisst, fährt im April im Feierabendverkehr mit ihrem Velo von Frick die Schulstrasse hinauf in Richtung Gipf-Oberfrick. Wie so oft. Bei der Einmündung der Dammstrasse steht an der Kreuzung ein Auto, das in Richtung Frick abbiegen will. Es wartet Petra Müller ab, die Vortritt hat. Doch ein anderes Auto fährt zeitgleich von der Dammstrasse in die Schulstrasse in Richtung Gipf-Oberfrick. Müller erinnert sich:

«Ich dachte noch bei mir: Schwein gehabt, dass der nicht in mich hineingefahren ist.»

Der Gedanke ist noch nicht zu Ende gedacht, als das nächste Fahrzeug auf die Strasse hinaus fährt. Und Petra Müller auflädt. «Vielleicht hat er mich wegen des wartenden Autos nicht gesehen», sagt Müller heute. Damals sagte sie gar nichts mehr.

Denn vom Unfall bekommt die Gipf-Oberfrickerin nichts mit. «Ich wachte erst am nächsten Tag wieder auf», erzählt Müller. Der Arzt fragt sie, ob sie wisse, wo sie sei. «Sicher nicht in meinem Bett», antwortet Müller. «Wo, müssen Sie mir sagen.» Im Spital, sagt der Arzt und Müller erfährt, was passiert ist.

Ohne Helm unterwegs: Schädelbruch erlitten

Beim Unfall erleidet Müller unter anderem eine Hirnerschütterung und einen Schädelbruch. Sie war ohne Helm unterwegs. «Ich trug den Helm zwar immer, wenn ich mit dem Bike in die Natur ging. Zur Arbeit zog ich ihn aber nicht an.»

Von den Ärzten hört sie nach dem Unfall immer wieder, wie viel Glück sie gehabt habe; sie hätte gelähmt oder geistig behindert sein können. Petra Müller rappelt sich schnell wieder auf. Nur wenige Wochen nach dem Unfall läuft sie bereits ohne fremde Hilfe.

Der Arzt staunt, als sie zur Nachkontrolle kommt. «Nur das Sehen blieb länger mühsam.» Bis zu zehn Mal sah sie einen Gegenstand. «Aber das ist nun zum Glück auch wieder gut.» Petra Müller arbeitet seit August wieder. Zuerst stundenweise, jetzt wieder so wie vorher.

Und sie kann heute auch all das wieder machen, was ihr so viel bedeutet. In der Natur sein. Wandern. Und: Velofahren. Vor drei Wochen – fünf Monate nach dem Unfall – hat sie ihr Fahrrad in der Werkstatt abgeholt. Sie lacht und sagt:

«Ich sehnte mich nach dem Velofahren. Und man sagt ja: Nach einem Unfall sollte kann möglichst bald wieder fahren – sonst macht man es nicht mehr.»

Angst hat Petra Müller beim Velofahren trotz des Unfalls nicht. Aber sie fährt heute vorsichtiger. Und immer mit Helm, auch wenn sie «nur» zur Arbeit fährt. Müller weiss: Die Kreuzung, an der sie angefahren wurde, hat es in sich. «Wenn ich nicht gebremst und auf den Vortritt beharrt hätte, wäre es in den letzten drei Wochen zweimal wieder zu einer brenzligen Situation gekommen.» Andere Gipf-Oberfricker haben ihr ebenfalls von heiklen Momenten an dieser Kreuzung erzählt.

Knoten für Velofahrer heikel

In den letzten zehn Jahren ereigneten sich hier laut dem kantonalen Verkehrsdepartement drei polizeilich registrierte Unfälle mit Velofahrern. Allerdings sei bekannt, dass der Knoten für Velofahrer heikel sei, sagt Urs Treier, Gemeindeschreiber von Gipf-Oberfrick.

Bei der letzten Sitzung zwischen den ­Gemeinderäten von Frick und Gipf-Oberfrick sei dies auch ein Thema gewesen. Sein Fricker Amtskollege, Michael Widmer, bestätigt dies und sagt:

«Uns ist klar, dass die Kreuzung in Bezug auf die Sicherheit nicht optimal ist, insbesondere für die Velofahrer.»

Dies sei eine Erkenntnis aus der Kommunalen Gesamtplanung Verkehr. «Deshalb sind wir seit kurzem mit einem Verkehrs­planer daran, mögliche Optimierungen zu prüfen», so Widmer. Die Abklärungen seien jedoch noch nicht so weit, dass man über mögliche Verbesserungen Auskunft geben könne. Erkannt ist auch, welche Verkehrssituation besonders heikel ist – jene, wie sie Petra Müller erlebt hat. Urs Treier erklärt:

«Problematisch wird es dann, wenn von der Dammstrasse her ein Fahrzeug links Richtung Frick abbiegen möchte und warten muss und gleichzeitig ein Fahrzeug rechts an diesem vorbeizieht und Richtung Gipf-Oberfrick abbiegt.»

Wenn zum gleichen Zeitpunkt ein Velofahrer von Frick Richtung Gipf-Oberfrick vorbeiziehe, «ist es möglich, dass der Fahrzeuglenker der Richtung Gipf-Oberfrick fährt, den Velofahrer durch das rechts wartende Fahrzeug schlecht sieht oder gar übersieht», so Treier. Zwar ist die Kreuzung bei der Kantons- wie bei der Regionalpolizei nicht als besonderer Unfallhotspot bekannt.

Werner Bertschi, Chef der Polizei Oberes Fricktal, mahnt aber – wie bei jeder Kreuzung – zur Vorsicht. Er sagt: «Generell gilt für alle Verkehrsteilnehmer, dass im Bereich einer Kreuzung die volle Aufmerksamkeit dem Verkehrsgeschehen gelten muss.»

Dies gelte insbesondere bei starkem Verkehrsaufkommen, wie es an dieser Kreuzung zu Stosszeiten herrsche. Sein Rat: «Aufeinander Rücksicht nehmen und als Zweiradfahrer Blickkontakt suchen. Das gibt Gewähr, dass mich der andere Verkehrsteilnehmer gesehen hat.»

Augen auf – und Helm sowieso

Die Kreuzungssituation wird derzeit analysiert, bestätigt auch Kai Schnetzler von der kantonalen Sektion Verkehrssicherheit. «Mit objektivierten Grundlagen kann das weitere Vorgehen mit der Gemeinde Frick abgestimmt werden.»

Bisher sind deshalb noch keine Massnahmen vorgesehen. «Die Situation wird aber überprüft», so Schnetzler. Petra Müller ist froh, dass für die Kreuzung nach Optimierungsmöglichkeiten gesucht wird. Sie mahnt alle Verkehrsteilnehmer: «Augen auf.» Helm ebenso.