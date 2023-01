Möhlin: Pläne im Mitteldorf stossen auf Kritik

Umgestaltung «Das ist eine Parodie»: Aargauer Heimatschutz kritisiert die Pläne für das Möhliner Mitteldorf Ein Teil des Möhliner Mitteldorfs soll in den kommenden Jahren umgestaltet werden: Mehrere Häuser entlang der Hauptstrasse sollen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden, darunter zwei historische Bauernhäuser. Im Mitwirkungsverfahren sind dagegen pointierte Wortmeldungen eingegangen. Nadine Böni Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Eine Häuserzeile im Möhliner Mitteldorf soll verschwinden und durch vier Neubauten ersetzt werden. Nadine Böni (15. Januar 2022)

Gleich eine ganze Häuserzeile im Möhliner Mitteldorf könnte in den kommenden Jahren abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Entlang der Hauptstrasse – rechtsseitig von der Kreuzung Bachstrasse bis zum Abzweiger Obere Fuchsrainstrasse – ist eine Überbauung mit vier Neubauten sowie einer gemeinsamen Tiefgarage geplant. Angedacht sind 30 Wohnungen, die zum Teil auch als Läden und Gewerbeflächen genutzt werden können.

Vor genau einem Jahr lag der entsprechende Gestaltungsplan in einem Mitwirkungsverfahren öffentlich auf. Ebenfalls fand auch die kantonale Vorprüfung statt. Nach erhaltenem abschliessenden Vorprüfungsbericht liegen nun alle Planunterlagen mit dem Planungsbericht und dem Vorprüfungsbericht bis am 20. Februar erneut auf und können während der Bürozeiten eingesehen werden.

Drei Eingaben – teilweise pointiert formuliert

In den Unterlagen ist auch der Mitwirkungsbericht enthalten – und der zeigt, dass das Projekt durchaus nicht unumstritten ist. So wurden insgesamt drei Eingaben mit 23 Begehren oder Bemerkungen aus der Bevölkerung eingereicht. Die Eingaben sind dabei teilweise pointiert formuliert.

Angedacht ist etwa, dass die Neubauten in ihrer Form und Platzierung an den Stil früherer Bauernhäuser erinnern. Das wiederum stösst beim Aargauer Heimatschutz nicht eben auf Gegenliebe. So schreibt der Verein in seiner Eingabe:

«Das Richtprojekt vermittelt das Bild einer Parodie auf die noch vorhandenen Bauernhäuser der Umgebung.»

Der Heimatschutz regt ausserdem an, statt einer Planung im Perimeter des Gestaltungsplans eine Studie zum gesamten Bereich Mitteldorf zu erstellen – also beide Strassenseiten der Hauptstrasse miteinzubeziehen. Dies «mit Aussagen zu künftigen Sanierungen, Aufwertungen und Rückbauten». Der Gemeinderat antwortet, dass das Richtprojekt «eine sinnvolle, der Kernzone 2 entsprechende Weiterentwicklung» darstelle. «Eine Bewertung der bestehenden Bauten hinsichtlich ihrer Erhaltungswürdigkeit ist nicht vorgesehen und notwendig.»

SP fordert erschwinglichen Wohnraum

Eine weitere Eingabe stammt von der SP-Ortspartei. Sie fragt in ihrer über 20 Punkte umfassenden Eingabe unter anderem, ob Veloabstellanlagen geplant seien – Antwort: Ja – und erkundigt sich nach erschwinglichem, familien- und altersgerechtem Wohnraum. Im zentralen Bereich von Möhlin würde dieser «die Durchmischung der Bevölkerung fördern», glaubt die Partei. Der Gemeinderat stimmt dem in seiner Antwort zumindest teilweise zu. Eine Preislenkung aber sei nicht vorgesehen.

Zusammenfassend schreibt der Gemeinderat: «Es sind wertvolle Anregungen eingegangen, die teilweise in den Gestaltungsplan aufgenommen wurden. Damit wird erreicht, dass die Bebauung noch besser in das angrenzende Quartier eingepasst wird und die direkten Anstösser nicht übermässig belastet werden.»

Nach der Auflage der Planunterlagen erfolgen der Beschluss durch den Gemeinderat, allfällige Verwaltungsbeschwerden und abschliessend die Genehmigung durch das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

