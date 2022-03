Herznach startet Unterricht für zehn Flüchtlingskinder

Ukraine-Krieg «Die Moral verpflichtet mich»: Freiwillige unterrichtet ukrainische Flüchtlingskinder – und bringt ihnen nicht nur Deutsch bei Tanja Wilhelm, die bis 2006 selbst in der Ukraine lebte, leitet seit Montag den Unterricht für zehn Kinder und Jugendliche, die vor dem Krieg flohen. Die Moral verpflichtet die 48-Jährige zu helfen, damit sich die Flüchtlinge schnell integrieren können. In ihrem Unterricht bringt sie den Schülerinnen und Schülern denn auch nicht nur die deutsche Sprache bei. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 28.03.2022, 18.10 Uhr

Tanja Wilhelm (hintere Reihe, 3. von links) unterrichtet seit Montag Flüchtlinge aus der Ukraine. Dennis Kalt

Es sind traurige Zahlen: Etwa zehn Millionen Menschen sind seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs geflohen oder befinden sich auf der Flucht. Bis am Sonntag registrierten die Asylzentren des Bundes 16’520 Geflüchtete aus der Ukraine.

Bei den Geflohnen handelt es sich zumeist um Frauen und Kinder. Neben der Frage der Unterbringung stellt sich auch jene, wie und wo die Kinder zu Schule gehen können. Denn so haben alle Kinder und Jugendlichen hierzulande – unabhängig vom Aufenthaltsstatus – das Recht und die Pflicht, die obligatorische Schule zu besuchen.

Neben dem Gesetz verpflichtet die Moral

Unabhängig von diesem Gesetz sei man auch moralisch verpflichtet, den Kindern und Jugendlichen die Chance auf Bildung und damit zur Integration zu geben, so findet es Tanja Wilhelm aus Herznach. Deswegen unterrichtet die gebürtige Ukrainerin, die seit 2006 in der Schweiz lebt und zuvor an der Deutschen Botschaft in Kiew arbeitete, seit Montag zehn Kinder und Jugendliche an der Herznacher Schule. Wilhelm sagt:

«Manchmal rede ich im Unterricht Russisch, manchmal Ukrainisch. Die jüngeren Kinder verstehen Russisch manchmal nicht gut.»

Hintergrund sei, dass die Ukraine gerade über die letzten Jahre versucht habe, sich dem russischen Einfluss zu erwehren; unter anderem auch über die Durchsetzung der eigenen Sprache.

Daneben, so Wilhelm, gehe es auch darum, die Kinder und Jugendlichen in Landeskunde zu unterrichten und an die kulturellen Gepflogenheiten heranzuführen. Etwa, dass man bei einem Gespräch sich in die Augen schaut oder die Hand zur Begrüssung gibt. «Das ist in der Ukraine für Kinder und Jugendliche nicht gerade gewöhnlich», sagt sie.

Martin Fricker, Schulleiter Herznach. Dennis Kalt

Gemäss Schulleiter Martin Fricker sei das Ziel, die Kinder und Jugendlichen bis zum nächsten Schuljahr in die Regelklassen zu integrieren oder sie teilweise in die Fricker Oberstufe zu schicken. Man wolle die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine möglichst altersgerecht und alleine oder nur in kleinen Gruppen in die regulären Klassen integrieren. Er sagt:

«Durch den vermehrten Kontakt mit anderen Schülerinnen und Schülern wird es mit dem Deutschlernen dann sehr schnell gehen.»

Natürlich, so Fricker, stünden die schrecklichen Geschehnisse auch in der Schule zuweilen auf der Agenda. «Wenn immer der Wunsch oder das Bedürfnis da ist, thematisieren wir die Geschehnisse rund um den Krieg – ohne zu dramatisieren.» Etwa könne es darum gehen, einer Schülerin oder einem Schüler die Angst davor zu nehmen, nicht gemocht zu werden, weil er aus Russland stammt.

Privatperson stellt Wohnung für 14 Personen

Die insgesamt 14 Kriegsflüchtlinge – darunter neun Kinder samt Pflegemutter eines ukrainischen Kinderheims – sind für die nächsten drei Monate in einer 5,5-Zimmerwohnung untergebracht, die eine Privatperson zur Verfügung gestellt hat. Wichtig sei der Privatperson gewesen, dass jemand vor Ort ist, der die Personen, die dort untergebracht sind, betreut.

Diese Aufgabe übernimmt ebenfalls Tanja Wilhelm. Sie übersetzt etwa bei Arztterminen, begleitet die Einkäufe oder erklärt, wie der Busfahrplan oder die Kehrichtentsorgung funktioniert. Das koste zwar ungeheuer viel Zeit, ihr Einsatz stünde aber angesichts der Geschehnisse ausser Frage.

