Wie und wo ukrainische Flüchtlinge im Fricktal unterkommen

Ukraine-Krieg Wie und wo die Fricktaler Gemeinden Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge bereitstellen Hotels, ehemalige Schulen, unterirdische Spitäler, Wohnungen, Truppenunterkünfte – in den Fricktaler Gemeinden läuft die Suche nach Wohnraum. Vielerorts sind Privatpersonen bereits aktiv geworden, um Flüchtlinge aufzunehmen. Thomas Wehrli 19.03.2022, 05.00 Uhr

In Frick wird der ehemalige A3-Werkhof in wenigen Wochen als Asylunterkunft wieder in Betrieb genommen. Mario Heller (19.Juli 2017)

Die Gemeinden im Fricktal bereiten sich auf die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen vor. Wie viele auf die Gemeinden zugeteilt werden, ist derzeit zwar noch nicht klar. Dennoch versuchen die Gemeinden, so viele Unterkünfte wie möglich bereitzustellen. Fünf Beispiele.

Die Stadt Laufenburg hat die Ausschreibung einer gemeindeeigenen Wohnung gestoppt und stellt diese nun zwei Müttern mit ihren Kindern zur Verfügung. «Die Wohnung muss innert Kürze eingerichtet werden, weshalb die Gemeinde auf Sachspenden aus der Bevölkerung angewiesen ist», sagt Stadtschreiber Marco Waser.

Stadt prüft Unterbringung in unterirdischem Spital

Gleichzeitig prüft die Stadt weitere Unterbringungsmöglichkeiten. Eine könnte das unterirdische Spital (Gops) sein, das bereits einmal als Asylunterkunft genutzt wurde. Hier haben bei einer Vollbelegung um die 60 Personen Platz. Ein erneuter Einsatz der Gops zur Unterbringung von Flüchtlingen wird vom Kanton geprüft. «Der Entscheid wird aber beim Kanton getroffen, da dieser die Unterkunft und Betreuung organisieren wird», sagt Waser.

Bereits heute leben mehrere Flüchtlinge aus der Ukraine in Laufenburg. Waser sagt:

«Die bisherigen Privatunterbringungen betreffen hauptsächlich Personen, die direkt bei Verwandten untergekommen sind.»

Diese würden dann in der Regel zusammen mit ihnen nach Basel gehen, um sich im Bundesasylzentrum für den Schutzstatus S registrieren zu lassen.

«Wir erwarten aber in Kürze auch vermehrt Zuweisungen von Personen, die über den Kanton an Private zugewiesen werden, die sich somit nicht kennen und oft auch sprachlich nicht verständigen können», so Waser.

Der Werkhof wird wieder zur Unterkunft

In Frick wird der ehemalige A3-Werkhof bei der Autobahnausfahrt in wenigen Wochen als Asylunterkunft wieder in Betrieb genommen. Der Werkhof diente zuletzt als Isolierstation für Asylsuchende, die an Corona erkrankt waren. Bis im Frühling 2020 waren im «Containerdörfli», wie die Unterkunft wegen der in den Werkhallen aufgestellten Wohncontainern auch genannt wurde, bis zu 150 Asylsuchende untergebracht.

Nebst dem Werkhof könnte auch die neue oberirdisch angelegte Truppenunterkunft im Mehrzweckgebäude Racht zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. «Derzeit ist noch offen, ob der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird», sagt Gemeindeschreiber Michael Widmer.

In Stein ist man vorab auf private Unterbringungsmöglichkeiten angewiesen. «Bei einem konkreten Bedarf in unserer ­Gemeinde werden private Unterbringungsmöglichkeiten gesucht und bisher rasch gefunden», erklärt Gemeindeschreiber Sascha Roth und windet – wie die anderen Gemeindeschreiber auch – der Bevölkerung ein grosses Kränzlein: «Die Solidarität ist sehr gross.»

Zwölf Plätze in Asylunterkunft in Möhlin

In Möhlin wird als erstes die Asylunterkunft an der Sailistrasse bereit. Silvan Hartmann (10. April 2009)

Auch in Möhlin sucht man aktuell nach geeigneten Unterkünften – und wurde auch schon fündig. Als erste wird die Asylunterkunft an der Sailistrasse bereit sein. Hier können zwölf ukrainische Flüchtlinge untergebracht werden, was der Hälfte der Unterkunft entspricht. Gemeindeschreiber Marius Fricker sagt:

«In den nächsten zwei Wochen wird wohl noch mindestens eine Wohnung bereitgestellt.»

Weiter sei die Gemeinde wegen Unterbringungsmöglichkeiten mit einem Hotel in Kontakt.

In Rheinfelden werden ebenfalls für den Fall eines erhöhten Flüchtlingsaufkommens zusätzliche Unterbringungsplätze geprüft. «Die Stadt verfügt über mehrere Optionen», sagt Stadtschreiber Roger Erdin und erwähnt das ehemalige Hotel Drei Könige, das derzeit nicht genutzt wird sowie die ehemalige HPS-Schule, in der zuletzt das Impfzentrum einquartiert war.

Sozialdienste der Gemeinden sind wichtige Anlaufstellen Die Sozialdienste der Gemeinden bereiten sich ebenfalls auf die Betreuung und Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge vor. Beim Regionalen Sozialdienst Laufenburg, der fünf Fricktaler Gemeinden betreut, ging es in den letzten Tagen hauptsächlich darum, erste Informationen zusammenzutragen und zu bündeln sowie Anfragen zu bearbeiten. Auch in Frick haben sich bereits Private bei der Abteilung Soziales gemeldet, um sich im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen beraten zu lassen. «Die Gemeinde ist eine wichtige erste Anlaufstelle für Fragen ausländerrechtlicher Natur oder auch wenn es um die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz geht», sagt Gemeindeschreiber Michael Widmer. In Laufenburg arbeitet der Sozialdienst bereits mit einer freiwilligen Übersetzerin zusammen. «Für ihre Dienste sind wir sehr dankbar», sagt Stadtschreiber Marco Waser. Es sei eine grosse Hilfe, wenn die ankommenden Menschen mit jemandem in der Muttersprache sprechen können. Für Privatpersonen gibt es mehrere Gründe, weshalb sie sich beim Sozialdienst der Gemeinde melden. «Einerseits erhalten Personen mit Schutzstatus S finanzielle Unterstützung, wenn sie über keine eigenen Mittel verfügen», erklärt Waser. Auch für die Privatperson könne eine Entschädigung für die Unterbringung ausgerichtet werden. Andererseits bündelt der Sozialdienst die Informationen und kann so Auskünfte erteilen oder auch eine übersetzende Person aufbieten. (twe)