Fricktaler fährt medizinisches Material an die ukranische Grenze

Ukraine-Krieg Fricktaler sammelt Hilfsmaterial – und fährt es gleich selber an die polnisch-ukrainische Grenze Der Krieg in der Ukraine löst auch im Aargau eine riesige Solidaritätswelle aus. Johannes Oehler aus Stein hat auf einen Hilferuf eines Freundes reagiert und medizinisches Material gesammelt. Dank Spenden von Bekannten und des Kiwanis-Clubs Frick ist er seit Sonntag mit einem prall gefüllten Lieferwagen unterwegs an die polnisch-ukrainische Grenze. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 28.02.2022, 15.29 Uhr

Johannes Oehler (links) ist zusammen mit einem Freund, der aus der Ukraine stammt, unterwegs an die polnisch-ukrainische Grenze. Der Transporter ist gefüllt mit medizinischem Material. Zvg / Aargauer Zeitung

Johannes Oehler kann, wie so viele, nicht begreifen, was in der Ukraine abgeht, was Vladimir Putin da anrichtet. «Ich bin bestürzt und fassungslos», sagt der Betriebsleiter des Sportcenters Bustelbach in Stein.

«Das ist einfach der Horror.»

Oehler will das tun, was in seiner Macht steht, um zumindest die Folgen dieses Horrors, das unsägliche Leid, das der Krieg verursacht, etwas zu mildern.

Samstagnachmittag. Ivana Oehler, die Frau von Johannes Oehler, bekommt ein Telefon eines gemeinsamen Freundes, der aus der Ukraine stammt und in Tschechien lebt. Es ist ein Hilferuf. Die Spitäler würden dringendst medizinisches Material benötigen, sagt Igor am Telefon, sagt es verzweifelt und fragt, ob man seinen Landsleuten nicht helfen könne.

Man kann. Oder besser: Johannes Oehler will helfen. Er telefoniert seine Kontakte ab und schnell ist klar, dass er bereits am Sonntag so viel Material zusammen hat, um damit in Richtung ukrainischer Grenze loszufahren.

So viel Material, dass der Van zu klein ist

Zuerst wollte Oehler nur seinen Renault Espace füllen, doch bald ist klar: Der ist zu klein. «Dank der grossartigen Unterstützung von Freunden und des Kiwanis-Clubs Frick reicht der Espace nicht mehr», schreibt Oehler auf Facebook. Ein Transportunternehmen hilft ihm mit einem Mercedes Sprinter aus.

Und so fährt Oehler am Sonntagabend um 18 Uhr los, kommt gegen 1 Uhr nachts in der Nähe von Prag an, wo Igor ihn schon erwartet. Es ist ein Wiedersehen unter traurigen Umständen. «Er steht unter Schock», sagt Oehler. Wie so viele. Oehler lacht, bitter. «Wenn mir jemand vor zwei Wochen gesagt hätte, dass ich diese Strecke schon bald mit Hilfsgütern beladen fahren muss, hätte ich ihn für verrückt gehalten.»

In der Nähe von Prag wird weiteres medizinisches Hilfsmaterial zugeladen. Zvg / Aargauer Zeitung

Verrückt sind andere. In Prag kauft der Freund, ein Unternehmer, weiteres medizinisches Material ein und so geht es am Montag mit einem prall gefüllten Lieferwagen weiter in Richtung ukrainischer Grenze. Oehler sagt:

«Wir haben alles an Bord, was es für die medizinische Versorgung braucht.»

Neben viel Verbandsmaterial sind in den Schachteln auch Desinfektionsmittel, Skalpelle, Einwegspritzen, Medikamente, Gazen, Tupfer. Wie viel Material es ist, kann Oehler nicht abschätzen. «Hoffentlich genug, um ganz vielen Menschen zu helfen.»

Kommunikation ins Land funktioniert noch

Das Telefon knarzt gewaltig, als die AZ Oehler in der Nähe von Brünn in Tschechien erreicht. Bis zur polnisch-ukrainischen Grenze sind es noch rund sechs Stunden Fahrt.

Der Freund sitzt auf dem Beifahrersitz, telefoniert permanent mit Angehörigen und Bekannten in der Ukraine. Aus seiner Stimme hört man die Betroffenheit, hört die Angst um seine Angehörigen. «Immerhin funktionieren die Telefone noch», sagt Oehler. Ein kleiner Trost, aber wichtig, denn die Kommunikation mit der Aussenwelt ist das, was hoffen lässt.

Eigentlich wollte Oehler nur bis Prag fahren und dort Igor das Material übergeben. Da so viel Material zusammengekommen ist, dass er einen Transporter brauchte, entschied er sich, bis zur ukrainischen Grenze zu fahren. Angst habe er keine, sagt Oehler.

«Respekt natürlich schon, denn passieren kann immer etwas.»

An der Grenze wird er das Material an Ukrainer übergeben. Wer es holen wird, ob Freunde des Bekannten oder ein Militärtransporter, ist noch offen.

Klar ist, dass das Material in ein Militärspital nach Lwiw, einer Stadt mit rund 730'000 Einwohnenden und rund 70 Kilometer von der Grenze entfernt, kommen wird. «Dort wird es gesichtet und weiterverteilt», sagt Oehler.

Oehler wird dann bereits auf der Rückfahrt sein. Mit einer Gewissheit und einer Hoffnung. Der Gewissheit, dass er und die Menschen, die ihm Material zur Verfügung gestellt haben, die Not zumindest etwas lindern konnten. Und der Hoffnung, «dass dieses Drama so schnell wie möglich beendet wird».

