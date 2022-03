Flüchtlinge im Fricktal: Die Solidarität ist immens

Ukraine-Krieg Die Solidarität ist immens – so bereiten sich Fricktaler Gemeinden auf die Flüchtlinge vor Bis zu 300'000 Flüchtlinge aus der Ukraine könnten in den nächsten Monaten in die Schweiz kommen. Gefordert sind da auch die Gemeinden. Sie bereiten sich vor, indem sie fieberhaft nach Wohnraum suchen und sich überlegen, wie sie die Familien und die Kinder in der Gemeinde integrieren können. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

In die Schule Möhlin gehen bereits Flüchtlingskinder aus der Ukraine. So wie hier Danya (rechts) und Misha, hinten Schuldirektorin Astrid Zeiner. Roland Schmid

Den einen Satz hört man derzeit – zum Glück – von Gemeinden und Organisationen sehr oft: «Die Solidarität ist sehr gross», sagt etwa Sascha Roth, Gemeindeschreiber von Stein, mit Blick auf die Spenden und Hilfsangebote zu Gunsten der ukrainischen Flüchtlinge.

Gefordert sind die Gemeinden und Organisationen dabei auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Die eine ist, genügend Wohnraum für die bis zu 300'000 ukrainischen Flüchtlinge bereitzustellen, welche die Kantone bis im Sommer erwarten.

Gemeinden stellen Wohnungen bereit

Im Fricktal sind die Gemeinden deshalb seit Wochen aktiv auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten und auch viele Private bieten Zimmer in ihren Wohnungen und Häusern an.

So auch in Kaiseraugst. Zurzeit laufe sehr viel Koordinations- und Vorbereitungsarbeit, sagt Daniel Lüscher, Leiter Soziale Dienste. Eine zentrale Aufgabe ist dabei die Bereitstellung von Wohnraum. «Wir sind die Unterkunftskapazitäten in den Asylunterkünften der Gemeinde am Hochfahren», so Lüscher.

«Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde vorerst mindestens 16 freie Plätze spätestens per 1. April freischaffen kann.»

Daneben muss sich die Gemeinde auch einen Überblick verschaffen, wie viele Flüchtlinge bereits privat im Dorf untergebracht sind. Ein grosses Thema ist zudem die Schule, denn die Kinder sollen möglichst schnell in die Schulstruktur integriert werden. In einigen Gemeinden – etwa in Möhlin – besuchen mehrere Flüchtlingskinder bereits die Oberstufe.

Einschulung muss gut vorbereitet sein

«Für die Primarschulkinder sind die Vorbereitungen am Laufen», sagt Gemeindeschreiber Marius Fricker. Es ist der Gemeinde dabei ein Anliegen, «die Beschulung gut vorzubereiten, sodass möglichst wenig Unruhe für die Kinder aus der Ukraine wie auch für die Schulkinder in den bestehenden Klassen entsteht».

Marco Waser, Stadtschreiber von Laufenburg, sieht es, gerade auch im Blick auf das grosse Engagement von Privaten, ähnlich:

«In einem ersten Schritt geht es darum, dass die Personen gut untergebracht sind. In einem zweiten, dass die Kinder innert nützlicher Frist den Schulunterricht besuchen können.»

Laufenburg ist ebenfalls bereits mit den Schulen in Laufenburg und Stein in Kontakt, um die Aufnahme von Kindern in die Schulen vorzuspuren.

Auch in Rheinfelden verfolgen die Schulen die Entwicklung laut Stadtschreiber Roger Erdin aufmerksam. Der Kanton bietet hier Hand; er will die bestehenden Strukturen so anpassen, dass möglichst allen Kindern und Jugendlichen ein Schulbesuch ermöglicht wird. «Betroffene Schulen werden mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet», sagt Erdin.

Die Gemeinden werden aber auch selber aktiv. «Die Schule Rheinfelden hatte bereits Kontakt zu einer Person aus dem Kulturkreis, welche als Klassenassistenz bei der Schulintegration unterstützen könnte.»

Zusammenarbeit mit Dolmetschern

Sich verständigen zu können, ist für die Menschen, die in der Schweiz ankommen und zum Teil traumatisierende Erlebnisse hinter sich haben, besonders wichtig. Der Regionale Sozialdienst Laufenburg beispielsweise, der für fünf Fricktaler Gemeinden zuständig ist, arbeitet deshalb bereits mit einer freiwilligen Übersetzerin zusammen. «Für ihre Dienste sind wir sehr dankbar», sagt Waser. Und:

«Es ist eine grosse Hilfe, wenn die ankommenden Menschen mit jemandem in der Muttersprache sprechen können.»

Waser hat zudem festgestellt: «Da alle bisher aufgenommenen Menschen bei privaten Bezugspersonen untergebracht sind, ist ein Grossteil der Unterstützung im Alltag gewährleistet.» Das private Engagement sei gross, sagt auch Waser, «wofür auch wir als Gemeinde sehr dankbar sind».

Das Hand-in-Hand-Gehen zwischen Kanton und Gemeinde bei der Einschulungsfrage ist in Frick besonders wichtig, denn hier wird der Kanton im Frühling die Asylunterkunft im ehemaligen A3-Werkhof wieder eröffnen; sie bot in der Vergangenheit bis zu 150 Asylbewerbern Platz.

Da die Disposition heute eine andere ist – in der 2020 geschlossenen Asylunterkunft waren nur alleinreisende männliche Asylsuchende untergebracht, künftig werden im «Containerdörfli» vor allem Frauen mit ihren Kindern wohnen –, wird sich auch die Zahl der Unterkunftsplätze ändern.

Aber: Es werden viele Kinder nach Frick kommen, die unterrichtet werden müssen. «Aufgrund der geplanten Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Werkhof ist in Frick eine eng begleitete Vorbereitung zwischen Kanton und Schule vorgesehen», sagt Gemeindeschreiber Michael Widmer.

Riesiges Engagement in der Bevölkerung

Ihn wie auch die anderen Gemeindeschreiber, mit denen die AZ gesprochen hat, freut das grosse Engagement aus der Bevölkerung. Man sei intensiv in Kontakt mit den Freiwilligen, sagt Lüscher. Freiwillige könnten unter anderem beim Übersetzen helfen, die Flüchtlinge zu Terminen begleiten oder den Kindern die Spielmöglichkeiten im Dorf zeigen. Dabei steht für die Gemeinde eines derzeit im Vordergrund:

«Die Gemeinde sucht vorerst aktiv Freiwillige, welche primär beim Übersetzen helfen können.»

Er rät auch allen Privatpersonen, die Flüchtlinge bei sich aufnehmen, sich mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen, denn nur so könne man sie unterstützen. «Dies kann in Form von Dolmetscherdiensten sein, finanzieller Unterstützung der Geflüchteten im Rahmen der Sozialhilfe oder als allgemeine Anlaufstelle für Fragen.»

Auch in Stein laufen viele Hilfsaktionen parallel. «Es werden Hilfsgüter gesammelt und an die Grenze transportiert. Es werden Übersetzungsdienste angeboten und soziale Kontakte geknüpft. Möbel und Küchenausstattungen werden zur Verfügung gestellt», erzählt Roth.

Erste Kontakte zwischen der Kontaktgruppe Asyl und der Gemeinde haben auch in Frick bereits stattgefunden, um zu klären, wer wie helfen kann. Widmer sagt:

«Welche Aufgaben die professionelle Betreuungsorganisation in der Unterkunft wahrnehmen wird, welche Aufgaben durch Freiwillige erfüllt werden können und wo Hilfe von der Gemeinde gefordert ist, wird derzeit geklärt.»

Die Gemeinden engagieren sich auch finanziell. So hat die Stadt Rheinfelden einen Solidaritätsbeitrag von 10'000 Franken gespendet und in Kaiseraugst haben Einwohner- und Ortsbürgergemeinde der Glückskette ebenfalls je 5000 Franken überwiesen. Geplant sei zudem der Spendenanlass «Kochen und Singen für den Frieden» am 2. April 2022, welchen die Freiwilligenarbeit Asyl Kaiseraugst organisiert.

