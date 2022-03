EU-Sanktionen belasten auch Fricktaler Unternehmen

Ukraine-Invasion Wirtschaftssanktionen gegen Russland: Auch Fricktaler Unternehmen blicken mit Sorge Richtung Osten Im Fricktal ist die Pharma- und Lifesciences-Branche stark. Noch halten die hier ansässigen Grosskonzerne trotz Sanktionen an ihrem Russland-Geschäft fest, das umsatzmässig aber kaum ins Gewicht fällt. Für andere bringt der Ukraine-Krieg explodierende Energie- und Rohstoffpreise sowie gestörte Lieferketten mit sich – nochmal mehr als coronabedingt ohnehin schon. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Jakob Müller AG aus Frick ist ein weltweit tätiges Unternehmen. CEO Robert Reimann blickt mit Sorge auf die Entwicklung in der Ukraine. Sandra Ardizzone (24. Oktober 2017)

Den Kontakt zu Russland halten oder die Zelte dort abbrechen – vor diesem Dilemma steht derzeit so manches Unternehmen. DB Schenker, einer der führenden globalen Logistikdienstleister mit dem Standort Eiken als Hauptknotenpunkt in der Schweiz, hat sich als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine entschlossen, keine Sendungen mehr nach Russland zu verschicken.

Alles mit Russland zu canceln, dazu haben sich die Global Player der Pharma- und Lifesciences-Branche mit Niederlassungen im Fricktal indes nicht durchgerungen. Roche mit Kaiseraugst als Standort will laut Sprecher Karsten Kleine seine Aktivitäten in Russland aufrechterhalten, betont die lebensrettende Wirkung von Medikamentenlieferungen. Beat Werder vom Agrarunternehmen Syngenta, in Stein, Münchwilen und Kaisten präsent, sagt:

«Aktuell überprüft Syngenta seine Geschäftsaktivitäten in Russland im Hinblick auf die Sanktionen.»

Der Syngenta-Konzern ist mit einem Standort auch in Stein vertreten. zvg

Auch er verweist auf die humanitäre Komponente von Saatgut. Die Ukraine und Russland seien als Agrarländer wichtig für die weltweite Versorgung mit Getreide.

Man beobachte die Situation und werde sicherstellen, dass nicht mit Personen oder Unternehmen kooperiert werde, die von Regierungen auf die Liste der sanktionierten Parteien gesetzt wurden, so Satoshi Sugimoto, Sprecher von dem auch in Stein angesiedelten Novartis-Konzern.

Russland-Geschäft macht teils nur ein Prozent am Umsatz aus

Doch auch wenn die Konzerne ihr Russland-Geschäft auf Eis legten, existenziell treffen würde sie das ohnehin nicht. Bei Syngenta macht es Werder zufolge nicht mehr als 2 Prozent des Umsatzes der Gesamtgruppe aus, bei Roche nur rund 1 Prozent. So hätte ein Rückzug aus dem Russland-Geschäft wohl auch keine Auswirkungen auf die Fricktaler Standorte.

Zu Corona kommt jetzt auch noch der Krieg

Auch die Jakob Müller AG ist ein international tätiges Unternehmen. CEO Robert Reimann sagt, die Situation in der Ukraine mache ihn und seine Angestellten sehr betroffen. Doch der Fricker Textilmaschinenhersteller ist wohl eher indirekt vom Krieg betroffen, in Form der mit ihm explodierenden Energie- und Stromkosten. Reimann nennt noch eine weitere Konsequenz, wenn er erklärt:

«Die ohnehin schon durch Corona angespannte Lage in den Lieferketten verschlechtert sich durch den Krieg weiter.»

Raphael Jehle ist Geschäftsführer der Jehle AG mit Sitz in Etzgen. Sandra Ardizzone

Die im Mettauertaler Ortsteil Etzgen domizilierte Jehle AG, im Werkzeug- und Formenbau sowie der Serienfertigung tätig, hat keine direkte russische Kundschaft, beliefert aber ein deutsches Unternehmen mit einem Produktionswerk in Russland. «Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist kein Auftrag mehr von dort eingegangen. Wir wissen auch nicht, ob dieses Werk noch produziert», sagt Geschäftsführer Raphael Jehle.

Die Sanktionen gegen Russland treiben die Metallpreise in die Höhe. Noch spürt das Schnetzler Metallbau mit Sitz in Laufenburg nicht. Aber Geschäftsführer Roman Schnetzler ist sich darüber im Klaren: «In ein bis zwei Monaten wird das auch bei uns durchschlagen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen