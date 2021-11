Die Sanierung der Schulstrasse in Ueken weckt Unmut

Ueken «Unnötig» und «ohne Vorteil für uns»: Anwohnerinnen und Anwohner äussern Unmut über Strassensanierung Ueken will in die Erneuerung von Dorf- und Schulstrasse 2,37 Millionen Franken investieren. Einen Teil der Baukosten sollen die Grundeigentümer und -eigentümerinnen übernehmen. An einem ersten Infoanlass am Dienstag sagten allerdings viele: Die Strassen können und sollen so bleiben, wie sie sind. Vor dem Gemeinderat liegt noch viel Überzeugungsarbeit. Hans Christof Wagner 11.11.2021, 05.00 Uhr

So sieht die Schulstrasse in Ueken aktuell noch aus. zvg / Aargauer Zeitung

2,37 Millionen Franken will die Gemeinde Ueken in die Erneuerung der Dorf- und Schulstrasse stecken. Das Geschäft ist an der kommenden Gemeindeversammlung traktandiert. Gemeindeammann Robert Schmid sagte bei einem Informationsanlass in der Turnhalle, an dem rund 60 Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer teilnahmen, dass die Sanierung der Schulstrasse Priorität habe. Man wolle durch das Projekt negative Entwicklungen für die Schule vermeiden, so Schmid.